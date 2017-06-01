Телесно-ориентированная терапия уже много лет настраивает людей на открытие себя физическим удовольствиям и на расставание с мышечными блоками.

Биоэнергетические упражнения Лоуэна оживляют человеческий организм, помогая ему высвободить подавленные эмоции и чувства, а также разрешить внутренние конфликты. Определенные опыты воздействия на разные части туловища повышают сопротивляемость человека к стрессам и гармонизируют разум с телесной оболочкой.

Основы занятий

Телесная практика Александра Лоуэна направлена на зарождение в организме человека некоторых вибраций. По сути вибрационными волнами в этой терапии именуют общие реакции физической оболочки, включающие пульсацию как отдельных органов, так и целых органических систем. Главным является лишь то, какой фактор стал определяющим в появлении данных вибраций.

Создатель биоэнергетики считал, что причиной струящихся телесных ощущений выступает возбуждение, представляющее собой смесь волнения, желания близости и активности интуиции.

Именно в вибрациях кроется природная подвижность индивида, характерная для эмоциональной активности или спонтанных действий. Всё, что относится к сфере бессознательного, не контролируется человеческим рассудком или эго, а значит, является самым естественным проявлением человеческой сути. В детстве все личности очень подвижны, но со временем их образ жизни всё более напоминает статичный. Ранняя утрата активности тела происходит в стрессовых ситуациях,во время депрессий.

Идеальный образ жизни подразумевает гармоничное соотношение сознательных и частично сознательный действий. Человек с такой системой движения является грациозной личностью, но достичь данной грации можно только при стремлении к высшему самообладанию и самосознанию. Обрести подобную возвышенность призвана именно биоэнергетическая терапия, которая ослабляет ригидность тела, увеличивает энергетический потенциал индивида и углубляет его дыхание.

Как обнаружить напряжение в мышцах

Перед тем как выбирать систему упражнений, Лоуэн советует терапевту провести диагностику пациента на наличие телесных блоков. Сначала клиент должен лечь на спину.

Анализ дыхания

Первая стадия осмотра — анализ дыхания. Надо оценить, входит ли в процесс дыхание грудь и живот и насколько часто вдохи и выдохи поступают в тазовую область. Необходимо проверить грудную клетку на степень жесткости, слегка надавив на нее. Также стоит оценить навык осознанного дыхания, когда специалист просит клиента дышать под его руку, размещенную на животе пациента.

Здесь проверяется болезненность живота и груди, их выпученность, реакция на щекотку. Затем надо оценить бедра. Анализируется чувство щекотки, болезненность, степень напряженности мышц или их излишней расхлябанности. Особое внимание уделяется ягодичным мышцам.

Исследование мышц шеи и надплечий

Потом исследуется состояние мышц шеи и надплечий. Тщательно изучаются мышцы из шейного позвоночного отдела, там где они соединяют шею и череп. Терапевт смотрит на уровень болезненности, чувствительности от щекотки.

Уделяется внимание и горловым блокам. О них свидетельствует тихий и высокий голос пациента, а также возникновение у него горловых спазмов при волнении, появление комков в голосе, частая тошнота с трудновызываемой рвотой.

Исследование круговых мышц рта

В равной степени, как и другие мышцы, проверяются круговые мышцы рта, напряжение которых вообще не осознается, но проявляется специфическими морщинами и плотно сомкнутыми губами. Потом терапевт проверяет болезненность жевательных мышц.

Также необходимо продиагностировать блоки в глазных мышцах. На них указывают радиальные морщинки, редкое слезоотделение, затуманенный взгляд.

Исследование подвижности таза

На следующем этапе необходимо попросить человека встать. Надо проверить, насколько подвижен таз при дыхательном процессе. Для анализа блоков в области таза можно выполнить простое упражнение: принять стоячую позу с немного согнутыми коленками и разведенными на 25 см друг от друга ступнями.

Необходимо перевести вес туловища на пальцы ног и отставить таз максимально далеко, при этом еще сгибая колени и двигаясь, как в процессе дефекации. В этот момент происходит расслабление мышц в зоне тазового дна, а потом они сокращаются. Если разницы человек не ощущает, у него явно есть блок.

Напряжение данной области имеет отношение к раннему обучению чистоте или запретам мастурбации.

Упражнения для заземления

Александр Лоуэн был сторонником многих восточных практик, высоко ценивших нижние центры человеческого тела как хранилища и проводники энергии. Биоэнергетика предполагает, что человеку жизненно важно стоять на земле двумя ногами, причем прочно и уверенно. В личностном плане это дает чувство самостоятельности и безопасности, это также не позволяет утратить контакт с действительностью и собственной физической оболочкой.

Заземление позволяет познать свою сексуальность и настроиться на получение истинных удовольствий.

Данные упражнения нацелены на фокусировку внимания и смещение центра тяжести в область ниже живота, чтобы быть ближе к земле и навсегда забыть об иррациональном страхе падения и потери опоры. В случае удачного заземления человек становится обладателем гармоничного тела, в котором нет никаких преград для естественного хода жизненной энергии.

Кроме того, ряд биоэнергетических опытов в этом блоке позволяет осознать, какие мышцы напряжены и почему это опасно для дыхания индивида.

Проверяем уровень укоренения

Сначала следует проверить уровень собственного укоренения на поверхности земли и степень вибрационных сигналов.

Расставьте ступни на удалении в 45 см друг от друга и разверните их немного внутрь, чтоб мышцы ягодиц напряглись.

Нагнитесь вперед и коснитесь пола пальцами, немного подгибая колени. Массу тела при этом переносите на большие пальцы ног, давить на руки не нужно.

Опускайте подбородок как можно ниже, не напрягая шею. Следите за свободным и глубоким дыханием через рот.

Можно слегка оторвать пятки от пола.

Потом начинайте распрямлять ноги, натягивая сухожилия под коленями. Сохраняйте позу в течение минуты, а потом поразмышляйте над своими ощущениями.

В ногах должна быть вибрационная активность, ознаменовывающая волну возбуждения в теле, все энергетические блоки временно утихают.

Чтобы этот опыт прошел успешно, необходимо соблюдать два правила:

Всегда сгибайте колени . Эластичность этой части тела позволяет смещать нагрузку на поясницу, а это соответствует влиянию стрессовой ситуации на организм. Именно колени впитывают шок человека от любого неожиданного события и позволяют давлению уйти в глубину земли.

. Эластичность этой части тела позволяет смещать нагрузку на поясницу, а это соответствует влиянию стрессовой ситуации на организм. Именно колени впитывают шок человека от любого неожиданного события и позволяют давлению уйти в глубину земли. Отпускайте свой живот. Представления об идеальной фигуре практически неотрывно связаны с мыслями о подтянутости человека. Однако напряжение в области живота блокирует спонтанные действия и навыки сексуальности. Это также существенно осложняет брюшное дыхание и попросту растрачивает энергию индивида. Необходимо помнить, что физическая зажатость всегда провоцирует психологическое напряжение, при этом отпущенный живот имеет мало общего с пузом. Основной блок для движения энергии находится в области пупка.

Упражнение на расслабление живота

Биоэнергетика Лоуэна, упражнения которого помогают ощутить хронические недуги в теле, очень много внимания уделяет расслаблению живота. Существуют две техники, направленные на снятие напряжения в брюшной области.

Метод 1

Разместите ступни параллельно на удалении 25 см.

Немного согните ноги.

Перенесите вес тела на пятки, поддаваясь выпрямленным, но не жестким телом вперед, и не отрывайте стопы от пола.

Выпустите живот, сохраняя ровное дыхание ртом на протяжении минуты. Вы почувствуете напряжение в нижней половине туловища. Подумайте о том, дышите ли вы при этом животом и можно ли чувствовать себя с таким выпущенным животом небрежным, опустившимся индивидом.

Метод 2

Второй метод работы над животом называется Дуга (Арка, Лук) и активно применяется в восточной технике Тайцзи. Это упражнение помогает открывать дыхание в стрессовой ситуации и создавать необходимое давление на ноги.

Расставьте ступни на 45-50 см друг от друга, немного развернув их внутрь.

Сожмите руки в кулаки, разместите их на поясничном отделе, развернув костяшки больших пальцев наверх.

Максимально согните коленки, не отрывая пятки от поверхности земли, и прогнитесь назад.

Двигайтесь поверх кулаков, смещая вес только вперед, на ступни. Дышите глубоко, вовлекая живот.

Если есть ощущение, что поясница натянута, значит, там есть напряжение мышц. Обратите внимание, что при расслабленных ногах неприятные чувства не должна возникать в бедрах или коленях.

Упражнение 2

Поставьте параллельно ступни, подогните колени, расслабьте таз и отведите его немного назад. Верхняя половину туловища должна уходить вперед без наклона, как при падении. Масса тела перенесена на кончики ступней.

Держите голову и туловище на одной линии, чтобы не потерять равновесие. Поднимите подбородок, посмотрите прямо.

Визуализируйте, что на вашей голове тяжелая корзина. Ваша грудь втягивается, а живот расширяется, чтобы дыхание было максимально полным. Земля поддерживает вас. Напряженные мышцы в этой позиции растягиваются медленно, поэтому по началу можно ощущать боль.

Упражнение 3

Для максимального укоренения полезно изменить походку, чтобы каждый шаг был связан с осознанным чувством соприкосновения с землей. Двигайтесь медленно и переносите массу тела на каждую ступню по очереди. Не нужно сдерживать дыхание или напрягать плечи, отрицательно также сказывается и блокировка коленных мышц.

При ходьбе человек должен ощущать, что его центр тяжести смещается вниз, от чего чувство безопасности и грации растет.

Упражнение 4

Разместите ноги на ширине 20 см и присядьте на корточки. Удержите позицию без внешних опор, в крайнем случае, возьмитесь за мебель.

Стопы должна быть прижаты к полу, а масса тела перенесена на пальцы ступней. Облегчить упражнение можно мягким валиком под пятками. Задача такого упражнения растянуть мышцы ног, избавить их от напряжения, поэтому полезно периодически смещать вес тела вперед-назад. Болезненность такой позы связана с блоками ногах, поэтому можно временам опускаться на колени и садится на пятки, но это тоже вызывает дискомфорт из-за энергетических застоев в голенях и ступнях.

Упражнение 4

Займите сидячую позу в кресле. Ступни поставьте на пол, начните подъем туловища без опоры на мебель, осуществляя толчок от земли. Для этого массу тела переносите на переднюю часть стоп, потом упритесь ими и отпружиньте наверх.

Это упражнение помогает испытать самый тесный контакт с землей и при это требует не так много усилий.

Упражнение 5

Поставьте ноги на удалении 30 см друг от друга, подогните колени и положите на них руки. Задача этой тренировки — двигать тазом в стороны за счет нижних конечностей, сохраняя верхнюю половину туловища пассивной.

Необходимо перенести массу тела на подушечки правой ступни, выпрямить соответствующее колено и наклониться тазом вправо. Потом действие повторяется с левыми конечностями, и таз смещается влево.

Упражнение надо повторить 5 раз в каждую сторону, чтобы осознать, истинное заземленное движение возбуждает и выглядит грациозно, тогда как вынужденные повороты тазом со скручиванием всего туловища удовольствия не несут.

Активация тазовых мышц

Зажатый живот является следствием ограничения собственной сексуальности. Однако поток сексуальных чувств может даже не дойти до этой области, если тазовая область не будет свободна. Блоки в зоне таза мешают необходимым вибрациям, они также негативно сказываются на способах удержания головы.

Александр Лоуэн отмечал, что чаще всего человек поджимает ягодицы, а таз выводит вперед, создавая сильное стрессовое напряжение внизу спины, в пояснице. Когда же таз отводится назад, сексуальные чувства попадают в половые органы, а это помогает личности энергетически разрядиться. Без расслабленных тазовых мышц человек не способен ощутить заземление в сексуальной сфере своей жизни.

Именно поэтому в рамках биоэнергетической терапии нужно учиться спонтанно раскачивать таз. При этом, однако, не нужно забывать о необходимости вибраций в ногах и гармоничных дыхательных движениях.

Упражнение 1

Встаньте и немного согните колени, ступни разведите на 30 см. Массу тела перенесите на подушечки больших пальцев ног, выпустите живот и спокойно положите ладони на бедра. Начните вращать бедрами из стороны в сторону, захватывая только таз, а не верхнюю половину туловища или ноги.

Дышите свободно, задействуя только рот. Двигайтесь 12 раз влево и столько же — вправо. Старайтесь сохранять тазовое дно в расслабленном состоянии, как и анус.

Обычно это упражнение не дается тем, кто страдает от сексуальных проблем или от недостаточного заземления.

Упражнение 2

Теперь попробуйте осознать блоки в основании спины и в тазу. Прилягте на землю, согните колени и поставьте ступни на пол. С каждым вдохом двигайте тазом назад, чтобы ягодицы уперлись в поверхность, а живот выпустился. На выдохе таз немного поднимается, а ступни давят в пол, обеспечивая заземление.

Через 15-20 дыхательных циклов ртом (с уходом вдохов и выдохов в таз) можно закончить упражнение.

Таз и дыхание должны соответствовать друг другу, ягодицы напрягать не надо. Не надо толкать тазовую область наверх за счет напряженных бедер и живота, потому что это блокирует сексуальный опыт и всю спонтанность действий.

Упражнение 3

Регулярно занимайтесь также растяжкой внутренних мышц бедер, которые сводят ноги. Для этого займите лежачее положение, подложив под поясничный отдел свернутый плед. Ягодицы должны касаться пола.

Согните ноги, разведите их в стороны, но ступни должны между собой соприкасаться.

Руки держите по бокам тела или на внутренней части бедер, а голову откиньте назад.

Необходимо давить на пол ягодицами и разводить коленки, не отрывая стопы друг от друга.

Несколько минут сохраняйте позу, отпуская живот и осуществляя глубокое брюшное дыхание. При сильной боли можно убрать валик из-под спины.

Вы можете продолжить упражнение, вернув колени в исходную позицию. Ступни надо развести на 50-60 см, а вслед за ними и коленки.

Потом начните медленно сводить колени, но не сжимайте мускулатуру ног. Ощутите приятную вибрацию ног.

Эмоциональное самовыражение

С точки зрения Лоуэна, биоэнергетическая терапия должна помогать человеку в осознании самости. С последним термином тесно связано самовыражение, т.е. свобода экспрессии. Проявлять самость необязательно осознанно, иногда достаточно глубокого голоса и блестящих глаз, а этого нельзя добиться искусственно.

Лоуэн в своих опытах учит людей рассматривать свои чувства в безопасной обстановке, выражая и страх, и гнев, и печаль.

Цель таких упражнений в освоении самоконтроля, который поможет в дальнейшем сохранить большой объём энергии даже в стрессовой ситуации.

Биоэнергетика делает личность уравновешенной, т.е. способствует координации действий и чувств.

Упражнение 1

Первое упражнение знакомит человека с протестной экспрессией и демонстрирует уровень самовыражения индивида. Преимущество данных действий еще и в том, что вовлекают в активность нижнюю половину туловища.

Лягте на мягкую поверхность, расслабьте ноги.

Возьмитесь ладонями за границы кровати или матраса.

Поднимите ногу и начните бить пяткой сверху вниз, сначала не спеша и легонько, а потом всё сильнее и быстрее (от 25 ударов в начале до 200 раз в конце). Удары должны быть цельным движением, проходящим сквозь весь организм.

Нужно поднимать голову с при каждом подскоке ступни, и наоборот.

Если сложно выполнять упражнение, можно вспомнить о былых несправедливых моментах в жизни. Можно также кричать “Нет”, соблюдая глубокое дыхание.

Упражнение 2

Можно также побить по мягкой поверхности кулаками или теннисными ракетками.

Для этого необходимо развести ступни на 25 см, подогнуть колени, сместить свой вес на пальцы ног.

Руки поднимают за голову, прогибают спину и бьют в матрас или кровать с криками, которые помогут разрядить накопившийся гнев.

Однако необходимо бить не со всей силой, а весьма грациозно и плавно, занося плечи далеко назад. Удар — это не сокращение мышц, а свободное и спокойное действие, которое дарит возбуждение всему телу — от ступней до кистей рук. По итогам упражнения можно расслабить верхнюю половину спины и плечи.

Упражнение 3

Если вы работаете с партнером или в терапевтической группе, то обязательно обратитесь к упражнению на развитие доверия и единения в коллективе. В не слишком освещенном пространстве лягте спиной на мягкую поверхности, согните ноги в удалении 45 см друг от друга, расслабьтесь, прикройте веки.

Сфокусируйтесь на глубоких вдохах и выдохах, а через минуту начните вспоминать одно событие из своего детства, когда вы были ограничены в желании освоить что-то новое, когда вы плакали или были в ярости. Представьте ситуацию до мелочей и старайтесь выражать свои чувства к родителям через слезы, крики, любые действия.

Затем надо успокоиться и полежать, 5-6 раз вдохнуть и выдохнуть. Потом откройте глаза, раздвиньте пальцы рук и ноги, а через 2-3 минуты засуньте себе в рот полотенце. Зажмите его зубами и начните тащить, чтобы снизить давление в челюстной зоне.

Через 5 минут выньте полотенце и начните его агрессивно выкручивать двумя руками. Расслабьтесь, потом закройте глаза и вернитесь к воспоминаниям. Подумайте о другой реакции на родителей, озвучьте ее и успокойтесь.

Через пару минут откройте глаза, глубоко и мягко подышите. Поменяйтесь местами с партнером, цель которого — успокоить своим присутствием пациента, напоминать ему о необходимости вербальных проявлений чувств. Он также может снять напряжение массажем некоторых участков тела.

Дыхательные практики

Правильное дыхание — залог возбуждающих вибраций тела, поскольку кислород образует в теле необходимую энергию.

Биоэнергетические опыты Лоуэна помогают осознать своё дыхание, сделать вдохи и выдохи более естественными и расслабленными.

Во взрослой жизни люди часто страдают от дыхательных нарушений из-за эмоциональных противоречий и, как следствие, мышечных зажимов.

Идеальное же дыхание должно обязательно задействовать горло, диафрагму, грудь, брюшную полость, нижние ребра. Неполноценные вдохи и выдохи представляют собой защиту человека от страха и паники.

При работе с дыханием важно отметить и роль громкого голоса, который обеспечивает уверенность в процессе набора и усвоения кислорода.

Удержание звука рождает блоки, а его высвобождение резонирует в теле и приводит к нужным вибрациям. Биоэнергетика учит человека дышать без усилий и громко, чтобы подавленные стрессовые реакции и болевые ощущения разрушались под напором звука и свободы.

Сядьте на твердую поверхность. Протяните звук “а”, как минимум 20 секунд. Постепенно увеличивайте время звучания, чтобы нейтрализовывать блоки в дыхании. В результате упражнения люди обычно замечают интенсивные вдохи и выдохи, а также плач. Также звук “а” можно заменить на ведение счета вслух с постоянной периодичностью.

Займите сидячую позу, дышите расслабленно в течение минуты. Потом на протяжении всего выдоха издайте какой-нибудь звук. Повторите его и на вдохе. Ощутите, как воздух всасывается в тело, как перед чиханием.

Разместите на стул валик из полотенца или пледа. Лягте на него, чтобы растянуть мышцы спины и выпустить грудь при дыхании ртом. Боль в спине при этом будет, но она не слишком заметна, если нет проблем с позвоночником. Такое действие помогает выйти наружу заблокированным эмоциям, поэтому человек может зарыдать или его стошнит.

Чтобы снять зажимы горла и углубить дыхание неосознанно, надо сесть, расслабиться и на каждом вдохе озвучивать длинный стон. Постарайтесь стонать и на вдохе в течение трех циклов. Затем поменяйте стон на выдохе на слог “Ух” или имитацию рыдания, чтобы раскачать себя на слезы или крик. Проговаривайте звуки и на вдохе, не бойтесь заплакать, потому что этот процесс прекрасно избавляет от напряжения и исправляет дыхание.

Групповые занятия

С пользой для дыхания можно проводить и групповые занятия.

Встаньте кругом, раздвигая ступни на 90 см и перенося вес на пальцы нижних конечностей. Пусть каждый в коллективе подогнет колени, расслабится, позволит тазу провисать. Одна ладонь должна быть на животе.

Направьте взгляд на противоположного участника, вдохните глубоко через рот и отправьте воздух по каналу до самого живота.

На выдохе позвольте вырваться из глубин звуку, который можно удерживать максимально долго, но не напрягаясь.

Через 16 медленных вдохов и выдохов, можно встряхнуться, потрясти руками и ногами.

В рамках упражнения не надо сдерживаться, надо следить за своими чувствами и возможными препятствиями в дыхании. В конце вы можете попрыгать, немного отрывая стопы от поверхности, походить по кругу, а потом отдохнуть, переместив массу тела вперед и распрямив спину.

Дополнительные техники

Упражнение 1

Для работы над собственной грацией полезно изучать спонтанные движения в момент бытовых занятий, вроде готовки на кухне или ходьбы. Старайтесь осознавать свои движения, чувствовать шаги, но при этом не думать о них. Тело должно перемещаться в своем свободном темпе.

Для понимания точности и грациозности своих движений, также полезно протягивать руку, прижимая стопы к полу и подгибая колени. В момент жеста нужно немного наклонять вперед, ощущая, как волна поднимается от земли и проходит сквозь туловище.

При такой подаче любого движения пропадает изолированность тела.

Упражнение 2

Лоуэн уделяет большое внимание возможности человека быть в контакте со своими ощущениями и реальностью. Нельзя постоянно использовать тело механически, поэтому биоэнергетика предлагает простые опыты для осознания собственного организма. В частности, можно сесть в кресло, поднять руки, хорошо прогнуться назад и опрокинуться за спинку кресла. Изгиб тела должен быть полноценным, нужно удерживать положение 30 секунд, сохраняя дыхание ртом.

Практика помогает ощутить напряжение в плечах, в спине. Большинство людей после упражнения интуитивно хотят снова сгорбиться, хотя допускать этого нельзя. Нужно помнить, что мягкий позвоночник не позволяет выдержать стрессовые ситуации, и наоборот, жесткая спина не позволяет легко прогибаться при необходимости.

Упражнение 3

Гармония сексуальности и духовности достигается несколькими техниками. Во-первых, можно любоваться своей спиной в зеркале при поворотах головы. При этом нужно двигать тазом назад и вперед, расставляя ступни на 15 см. Важно осознать разницу между сжатым тазом, который автоматически уменьшает рост и некрасиво округляет спину, и тазом отставленным, выпрямляющим позвоночник. В рамках этого упражнения также полезно подогнуть колени, расслабить таз и дышать как можно глубже, чтобы волна доходила до нижней части туловища.

Во-вторых, биоэнергетики советуют развести стопы на 20 см, подогнуть ноги, переместить туловище вперед и расслабиться. Надо выпустить таз, вдохнуть животом и усилить давление на тазовое дно. При этом следует расслабить сфинктер. Затем сознательно подтяните анус, таз и ягодицы. Напряжение сразу вырастет в несколько раз. Эти движения помогут развить чувствительность к своему тазу, сделать сексуальные ощущения более явственными.

Упражнение 4

Общая динамика тела часто определяется за счет поворотов головы или центральной поперечной оси туловища, т.е. талии. Данное упражнение повторяют в утреннее время суток, 5-10 раз. Нужно встать, подогнуть колени, развести ступни и оглянуться через левое плечо, чтобы голова максимально разворачивалась. Поза удерживается несколько глубоких вдохов и выдохов, чтобы от черепа к спине создавалось мышечное напряжение.

Потом повторяют повороты в правую сторону. Также можно поднимать руки с расставленными в стороны локтями и поворачиваться то вправо, то влево, удерживая в напряжении спинные мышцы и область талии.

Не забывайте при этом о брюшном дыхании и перемещении веса на переднюю часть стоп.

Упражнение 5

Проводите также регулярную работу с лицом. Биоэнергетики советуют вставать и выдвигать на 30 секунд подбородок, чтобы напрячь височно-челюстные мышцы. Можно при этом подвигать челюстью по сторонам, ощущая небольшую боль в затылочной части головы. Потом рот открывается очень широко, чтобы в нем умещались 3 пальца.

Через несколько секунд идет период расслабления подбородка, потом он заново выдвигается. Задача человека — сжать кулаки и убедительно выкрикнуть “Нет!”.

Упражнение-массаж

Биоэнергетика одобряет массаж, который позволяет ощутить напряжение мышц в разных частях тела. Вместе с партнером терапевты рекомендуют выполнять массаж спины, когда клиент сидит со скрещенными ногами, а помощник массирует его от края плеч к позвоночнику, находясь сзади на коленях.

Нужно немного надавливать руками, а также стучать ребрами ладоней в местах, где чувствуется энергетическое напряжение. Можно даже простукивать жесткие места костяшками пальцев. Массаж шеи выполняется также, однако работает лишь правая рука, в то время как левая — придерживает голову.

При головной боли биоэнергетики разрешают массировать тремя пальцами линию от нижней части черепа до макушки. А еще очень полезны так называемые прогулки партнера по спине больного, хотя у этого упражнения много противопоказаний.

Упражнение 7

Биоэнергетическая терапия предлагает не только динамичные упражнения, но и сеансы релаксации. Сядьте где-нибудь в спокойном уголке, прижмите параллельные ступни к полу, приподнимите голову. Пусть руки лежат на коленках. Ощутите соприкосновение ягодиц и поверхности под вами.

Прикройте веки, думайте о дыхании, позволяя процессу вдоха и выдоха течь произвольно. Через тело в каждом цикле дыхания пробегает волна, которая идет поверху на вдохах, и наоборот. На выдохе волна должна доходить до основания живота и таза, поэтому надо отпустить живот, а ягодицы максимально опустить.

Упражнение выполняют 10 минут, пока ощущается пульсация в теле и связь с Вселенной.

Биоэнергетические упражнения Лоуэна подразумевает различные манипуляции с телом, цель которых — понять себя и свой характер через энергетические и обменные процессы в организме.

Данные опыты синтезируют терапию сознания с физическими занятиями, чтобы добиться разрешения эмоционально-психологических трудностей и повысить устойчивость к стрессовым ситуациям в жизни.

Работая на мышечным тонусом своего туловища, важно никогда не забывать, что деятельность сознания всегда отражает состояние телесной оболочки, как впрочем и наоборот. Поэтому структурированные надавливания на разные части тела, а также трогательные прикосновения всегда помогают не просто расслабить мышцы, а освободить свою жизненную силу от оков социальных и личностных ограничений.