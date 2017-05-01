Вальпургиева ночь и Бельтайн. Время Силы, когда Природа окончательно ожила, наполнилась соком и скоро даст свои плоды.

Про Вальпургиеву ночь, что накануне Бельтайна, говорят разное. Кто-то вспоминает, как в эту ночь проводилась магическая церемония изгнания ведьм: разжигались костры, на которых иногда сжигали соломенное чучело ведьмы, и совершали обход дома с факелами, звонили в церковные колокола и т. п. Вот только, похоже, это уже христианские сказки, а исстари зажигались огни не против магии, а за нее, потому что Природа — это и есть магия.

Да и очень уж вольно чувствовала себя волшебная сила в это время, не скрывалась особо — вон, на Лысой горе собирались ведьмы со своими любовниками-чертями. Веселиться собирались, а не от страха прятались.

На самом деле Бельтайн — это вполне себе ведьмин день. День, когда Духи и другие волшебные существа обретают особую Силу. Если мы посмотрим на Колесо года, то увидим: Бельтайн зеркален Самайну. В древности эти два дня делили год пополам процессом выгона скота на поля, когда окончательно закончилась зима (конец апреля-начало мая) и возвращением его в стойла, когда лето отпело и впереди холода (конец октября-начало ноября).

Бельтайн – праздник порога, отмечающий не только смену времен года – окончание весны и начало лета, — но и смену темной половины года, начавшейся на Самайн, его светлой половиной.

Кроме того, на Бельтайн уже можно было — пусть скромно, но все же — похвастаться первым урожаем: всего лишь свежая зелень, которую каждая хозяйка растила в огороде. А на Самайн, напротив, собирали последний урожай сезона: ягоды, схваченные морозцем, последние тыквы и грибы.

Поскольку именно со скотиной и урожаем у древних людей был связан вопрос выживания, то на наделялись эти праздники столь важным смыслом. Люди призывали благополучие семьи, общины, тепло в дом.

Как и на Самайн, одним из символов Бельтайна были большие костры, которые разжигались вокруг села или на высоких холмах рядом с деревней.

В мае праздновали соединение между Богом-Солнцем и Богиней-Природой, которая расцвела, наконец, готова принимать и дарить, любить и рожать. Как, кстати, говорят ученые, одно из значений слова Бельтайн — сияющий огонь.

В канун Бельтайна (та самая Вальпургиева ночь!) во всех домах селения гасили огни.

На землю выходили все магические Силы, блуждали, веселились. Вот тут и ведьмы слетались на шабаши, появлялся малый народец, вылезали из водоемов водяные и русалки, лешие выходили из леса. А потом, навеселившись до упаду, пробирались к домам, посмотреть, кто не ждет Майского огня, кто забыл про праздник Природы, кто Майскую ночь проводит в болтовне, а не в подготовке к Лету, кто не уважает Силу Солнца.

И вот перед рассветом жители деревни выходили из домов и выгоняли свой домашний скот. Процессию возглавляли друиды, облаченные в белые плащи. Достигнув подготовленного для костра места, все становились в ров вокруг костра и молча ждали рассвета. Когда восток начинал алеть, особо уважаемые в селении люди добывали огонь для костра (путем трения друг о друга двух сухих кусков дерева). Костер зажигался с появлением первых лучей солнца.

От костра зажигались факелы, с которыми обходили деревню, скот, дома, а затем зажигали новые огни в очагах. С помощью костров проводились и ритуальные очищения: молодежь веселилась и прыгала через огонь. Чтобы не загорелась от огня одежда, прыгали голышом (похоже на Ивана Купалу, согласитесь — на Руси в древности майский день не отмечали, так как теплело у нас значительно позже), наряжаясь лишь в венки из молодых цветов и листьев. Затем молодежь уходила в лес и проводила там всю ночь,…. чем там только не занимаясь!!!

И празднество способствовало этим играм. Ведь Бельтайн — это Соединение и Плодородие. А значит, время Любви. Именно о любви, о новой паре и детях следует просить в этот день.

Каждый мог заниматься любовью

С милой своей, не чувствуя вины.

Когда май строил дома из листьев,

И никто не входил в те дома под деревьями

Кроме двух влюбленных.

А вот свадьбы в это время играть не надо. Считалось, что пары, соединившиеся в шалаше любви под звездным майским небом, недолго пробудут вместе, поскольку соединение это было случайным, впереди много дел на полях, не до новых свиданий будет. Поэтому и считалось, что свадьбы надо праздновать или в июне (если после майских гуляний понятно, что приплод будет), или уже по осени, когда пара сознательно решила остаться вместе.

Так что о любви просить правильно, но в быстрые отношения кидаться в мае не стоит — переживите вместе лето, поработайте в поле (а лучше в огороде у будущих тещи или свекрови), вот тогда и подумайте, сможете ли вы быть вместе.

(Маленькое отступление: в древности очень вольно относились к невинности, полагая, что дети, рожденные в деревне, — это новые работники, новые члены общины, а кто там чей… какая разница. Пары тоже окончательно предпочитали сходиться, уже узнав друг друга). Это был маленький экскурс в историю. Продолжаем про праздник.

Как и в другие праздники, в Бельтайн важное значение играла трапеза. И традиционно она соответствовала времени года, а значит, в Бельтайн еда была довольно скромной, чаще вообще постной. Главным блюдом были лепешки из овса или грубой муки, они же были и основным ритуальным блюдом. Лепешки пеклись на горячих углях (на сковородке дом тоже можно!), но после выпекания лепешки сразу давались в руки — их не клали на тарелку или стол. И очень важно было удержать горячий хлеб, чтобы с его жаром в тело вошли тепло и жар Солнца (физиотерапия древности).

Готовили блюда из зелени. Хорошо пойдут зеленые салаты, зеленые щи, яйца и молочные продукты. Например, молодой сыр или творог с зеленью. Блюда из сушеных грибов — супы, пирожки. Салаты из щавеля, крапивы и одуванчиков. Молоко с медом.

Очень полезный, в общем, праздник. Способствует любви и зачатию!

Из алкоголя на Бельтайн положено только пиво или настоявшаяся за зиму настойка на травах и ягодах.

В этот день дома среди домашних и друзей можно поиграть в древнюю игру:

Половина самой большой — первой — первомайской лепешки обмазывалась черным углем, затем лепешка разламывалась на столько частей, сколько людей собралось за столом. И каждый, не глядя, выбирал от старшего в доме кусочек. Кому досталась светлая часть, тот год проживет радостно, счастливо и богато. Кто выбрал черную часть, того ждут трудности. Чтобы уберечься от них, надо совершить подвиг или выкупить свое счастье у темных сил. Того, кто себя не выкупит, надо бросить в огонь и принести в жертву Солнцу и волшебным силам, его пеплом надо удобрить молодую землю. Хе-хе! Срочно все совершаем подвиги!!!

Подвиг должен показывать удаль и мужество человека: прыгать через костер посреди квартиры я вам не рекомендую, а вот двадцать раз присесть или отжаться вполне можно (Бельтайн, напомню, праздник молодости, когда проводились турниры, шуточные бои и подвижные игры).

Выкупом же могли быть цветы и конфеты, денежка, ленточки, другие украшения. Их подносили Духам на алтарь, клали на порог, чтобы разгулявшийся малый народец, ведьмы и колдуны в дом не заходили, а подарки забрали и ушли с благодарностью к тому, кто им их преподнес.

Кроме того, дарили эти подарки детям и молодым красивым девушкам, ленточками, гирляндами, цветными платочками и бусами украшали Майское дерево.

Майский столб, майское дерево — еще одна традиция Бельтайна. Делали его в разных традициях разными способами: где-то это было дерево, растущее в центре деревни, где-то ставили специальный столб, который красили к празднику, а потом украшали (как елку!). Дерево (столб) было своеобразным символом мужского начала (фаллический символ), а венок на его вершине и букеты вокруг него становились символом Женщины.

Деревом, кстати, была береза. Майские шалаши (те самые шалаши любви), к слову, тоже строили в березовой роще или из березовых веток. Береза становилась символом любви и нового расцвета.

Позволю себе не останавливаться подробно на Майском дереве, поскольку эта традиция очень уж разная у разных народов, но общий смысл понятен. Про майскую королеву и короля вообще рассказывать не буду — это выбранные фигуры при народных гуляниях, которые сейчас не везде и не всегда проводятся.

Скажу только про еще один ритуал, который вполне можно самостоятельно сотворить в Бельтайн:

Для начала находим березовое поленце (можно небольшое) и всячески его украшаем, зовем в него Силу Солнца, Любви и Природы. Можно спеть для него или станцевать вокруг, предварительно установив в своем доме (на стол или табурет, например), призывая в себе любовь, гармонию, радость, здоровье и все хорошее. Одинокие женщины могут попросить у Символа Мужчины собственно мужчину себе. Размеры бревнышка, которое вы выберете, вполне могут символизировать… хм…

В общем, выбирайте по запросам. При этом можно, украшая Столб, просить его о качествах мужчины: повесьте на него золотую цепочку или прикрепите денежку, в знак того, чтобы у мужчины водились средства, синюю ленточку — в знак его мужественности, белую — в знак верности Любви, розовую — чтобы нежным был, любовь в нем была, зеленую — чтобы был здоровым. И т. п. по значениям цветов.

Все это же можно просить для своей семьи, а то и вовсе для себя, тогда украшаем Столб с соответствующими пожеланиями. Можно украсить растущую в лесу или на даче молодую березку, а затем попросить у нее листочки, сок или веточек. Только 1. попросить! 2. обязательно замазать место среза, чтобы не погубить дерево. В старину резали без помощи стали — малый народец не любит железа. Но это если вы живете на территории, где есть фейри — Ирландия, Шотландия, Исландия и т.п.

Листочки и веточки можно принести домой, использовать в банном венике или просто высушить в доме, чтобы такой «букет» в течение года нес в дом ощущение праздника и Весны. Кстати, листики с майского дерева можно с просьбой о Любви к Богу Солнца и Богине Природы подкинуть симпатичным вам мужчине или женщине — легкий безболезненный приворот. А можно заварить их для ванны, чтобы самому наполниться здоровьем и привлекательностью. Причем, привлекательность будет не наностная, а такая, которая идет из вашего естества. Она будет показывать то хорошее, что есть в вас на самом деле.

На всякий случай подчеркну, что цвета Бельтайна — это золотой, зеленый, розовый (красный) и белый. Так что эти цвета должны присутствовать обязательно в украшениях дома и Майского Дерева, а также среди свечей, которые вы зажигаете в этот день. А вот носить на себе в этот день лучше белое, но не красное и не зеленое, чтобы Духи не перепутали вас со своими сородичами и не утащили вас с собой.

Мы же помним, что у нас время разгула магических сил? Или уже все увлеклись столом и любовными играми?

Так вот! Духи и ведьмы продолжают ходить по полям! Если вы еще накормили их, не напоили, не преподнесли подарки, то ждут вас разные неприятности. Срочно обернитесь вокруг себя, нет ли у вас какой-нибудь голодной Силы рядом? Ведьма, Дух, чертенок….

Оборотень-лисица тоже вполне подойдет.

Если вы обнаружили что-то подобное, быстро накормите, подарите подарок и…. отправьте подальше. Чтобы дома у вас не засиделось. Много впереди забот у Волшебной Силы — по полям ходить, скотину воровать, одиноких путников заманивать в теплые леса и воды, девушек одурманивать, детишек подменивать, юношей соблазнять. Пусть идет себе, от вашего дома подальше.

В древности на пороге дома для защиты от злых сил и колдунов раскладывали цветы примулы, ноготков, ранних роз, сирени, рябины, бузины. Бузина — дерево магическое, ее присутствует обеспечивает благословение фей. В некоторых традициях в дом рвут боярышник. В других наоборот — никто в этот день не должен срезать и рвать боярышник, потому как это принесет беду и любовную неудачу. Я предпочитаю его не трогать, оставить до осени, когда он даст вкусные и целебные плоды.

Ветвями рябины и бузины, букетами обменивались и люди — в знак плодородия и богатства. Не забудьте украсить свой дом молодой зеленью в Бельтайн.

А вот кроме цветов и маленьких подарочков для детей и представителей Силы ничего в этот день не дают и не дарят. Нельзя на Первомай отдавать деньги, брать и давать в долг, дарить имущество, одалживать соль, огонь, уголь, кормить щедро со своего стола. Гостям полагаются только те самые лепешки.

Почему? Да потому что тепло только началось: разбазаривать то, что осталось от зимы сейчас, когда только начали работы в поле, только скотину пастись выпустили, — значит, не уважать Дух Природы. Щедрость будем проявлять после сбора урожая — на Самайн — показывать. Вот тогда, по осени, цыплят и посчитаем.

А что еще можно на Бельтайн? Чистить жилье и себя, конечно. Выкинуть все старое, лишнее, ломанное, что точно больше не пригодится, что себя отжило за зиму. Это относится к вещам, людям, отношениям, килограммам, болезням… Все-все чистим! В баню можно сходить! Дом прибрать, старые ботинки выкинуть. Расстаться с лишними иллюзиями. Признаваться в любви или уже расставаться окончательно.

Зажигать огни, просить для себя Любви, Добра, Радости, Блага, Здоровья. И читать молитву Солнцу и Природе.

Например, такую. Можно сочинить свою. Как я уже сказала, свечи в Бельтайн должны быть белыми, зелеными, розовыми, красными или золотыми.

Великое Солнце, Великий Отец, приветствую тебя!

Великая Мать, Мать-Природа, приветствую тебя!

Зажгите огни Бельтайна, огонь лета, осветите мой путь лучами, зажгите пламя в моем сердце, согрейте мое тело, пустите тепло в мою кровь. Наполните светом и радостью мою жизнь, чтобы взлетела моя душа вверх, приветствуя Солнце.

Исцелите Землю, исцелите меня (и членов вашей семьи поименно, если вы просите не только за себя), благословите год и его урожай.

Пусть мой огонь соединится с огнями Бельтайна во всем мире, пусть поднимется пламя, пусть оно соединится с Великим Солнцем и останется пылать в моем сердце.

Взойди Великое Солнце, расцветай Мать-Природа, принесите мне любовь, урожай, силу и радость!

Делать это лучше на рассвете. И свечи должны догореть. Пусть Солнце будет благосклонно к вам.

Хорошего вам праздника! И всех благ!

Ваша Вишень Ли

P.S.

Слышишь – это песня весенних ручьев.

Слышишь – это радость ожившей воды.

Слышишь – это всполохи древних костров.

Слышишь – это отблеск далёкой звезды.

Слышишь – время верить несбывшимся снам.

Слышишь – оживают спящие тени.

Слышишь – в Инис Эйрин приходит весна,

А значит скоро вспыхнет безумный костер Белтейна!

Помнишь, как в танце встречались руки, сжимались сердца.

И как вкус жарких губ был дурманящей ягодой сочной.

И как время сплеталось в кольцо, и не видно конца,

И костры трепетали на крыльях смеющейся ночи.

Помнишь, дразнила улыбкой небесной колдунья-луна,

И как песня летела за ветром ликующим следом,

И как в кровь опьяняющим зельем врывалась весна,

И как искры летели в бездонное синее небо.

Слышишь – это шорохи в кронах дубрав.

Слышишь – это музыка духов лесных.

Слышишь – зовущее пение трав.

Слышишь – оживают чудесные сны.

Слышишь – это песня в глубинах холма.

Слышишь – бесшумные тонкие тени.

Слышишь – в Инис Эйрин приходит весна,

А значит скоро вспыхнет безумный костер Белтейна.

(с) Сбитнев Ярослав