Атлантида, Гиперборея и Лемурия

Помните, я год назад опубликовал карту Атлантиды? Привожу ее еще раз. Черный контур — это очертания материков примерно 13 тысяч лет назад — до катастрофы. Сегодня сразу с нескольких сторон пришли знаки и указания на то, что там действительно был континент Атлантида, соединявший Америку и Гиперборею. Да-да Гиперборея, которую тоже все пытаются найти, как затонувший континент, — это Евразия, немного в других очертаниях. Современной Южной Европы там не было, зато на севере (я говорю о современном севере) было гораздо больше земли.

Центр круга, Был центром атлантической цивилизации. Но, чтобы понять некоторые факты, связанные с Атлантидой, в частности, ее «неуловимость», нужно объяснить, что собой представляла эта цивилизация и откуда она взялась. Информация, которую я здесь излагаю, это прорывающиеся сквозь толщу веков воспоминания моих воплощений того времени. Поэтому, здесь нет ни грамма научности и я не собираюсь чего-то доказывать — просто излагаю.

Говоря о происхождении Атлантов, нам придется заглянуть в очень далекое прошлое и покинуть нашу планету, чтобы понять причину создания этой искусственной расы. Возможно, в детстве вы читали роман Александра Казанцева «Фаэты». Если нет, то рекомендую почитать. Удивительно, что в советские годы, советским писателем был официально опубликован такой сильный ченнелинг Конечно, то, что автор УВИДЕЛ, было подвергнуто литературной обработке, что-то было искажено по причине непонимания. Но это все не важно. Важно то, что Казанцев довольно точно описал нарастание конфликта, страшную войну и гибель целой планеты в этой войне. Роман заканчивается тем, что Фаэтская экспедиция высаживается на Земле, которая после известия о гибели Фаэтона, становится их новым домом. Но это литература. А вот, что было на самом деле.

Итак, в незапамятные времена, в нашей Солнечной Системе было на одну планету больше. Орбита этой планеты проходила в где-то в поясе астероидов, между Землей и Марсом. Это была прекрасная планета, правда холодноватая по нашим меркам, да и с меньшим содержанием кислорода в атмосфере. Тем не менее, на планете не просто существовала жизнь. Планета была заселена разумными существами, имевшими в своем распоряжении вечность. Климат был достаточно стабилен и планета изобиловала ресурсами. Поэтому существа, населявшие Йотон — так называлась планета на языке одной из их рас, достигли невероятного могущества в науке и технологиях. В отсутствие гостей из дальнего космоса и с тонких планов бытия, они были предоставлены сами себе, поэтому у них не было ни религий ни представлений о магии. Это была на 100% технологическая цивилизация.

К моменту катастрофы они овладели технологиями искривления пространства-времени и управления гравитацией, а медицина достигла такого уровня, что Йотуны стали биологически бессмертны. Совершенства также достигли и технологии управления сознанием — эта цивилизация не была ограничена представлениями о морали. В связи с этим, развитие общественных институтов на Йотоне отставало от научно-технического прогресса и планета пережила несколько рукотворных катастроф, в том числе, и ядерную войну. Это надолго остудило горячие головы, однако, уровень контроля за использованием технологий после этой войны упал, а распри только усилились. Но наука продолжала шагать вперед. В какой-то момент, противостояние достигло такого уровня, что все было подчинено одной цели: уничтожить противника.

Через несколько сотен лет после ядерной войны, одна из сторон нанесла другой сокрушительный удар. Было использовано супероружие, действие которого как-то связано с нарушением самой структуры пространственно-временного континуума. Как это всегда бывает, не рассчитали… Враг был полностью уничтожен, атаковавшая сторона тоже. Вместе с планетой. К счастью, к тому времени, уже были заселены два спутника Фаэтона, которые, потеряв свою планету, начали блуждать в космосе. Один из них, более крупный, растеряв свою жиденькую атмосферу, был захвачен гравитацией Земли и теперь мы его называем Луной, а другой, был превращен в гигантский космический корабль и с помощью спешно установленных двигателей, был направлен к Марсу — это Фобос.

Лунные базы оказались в очень тяжелом положении, ресурсов не хватало и все силы уходили на борьбу за выживание. Тем же, кто был на Фобосе, повезло больше — в лучшие времена планета представляла собой хранилище стратегических ресурсов одной из противоборствующих сторон. Благодаря Фобосу, достаточно безболезненно прошла даже ядерная зима. И вот, после долгого путешествия длившегося несколько десятков лет, был колонизирован Марс, построены подземные города, возобновлено производство и восполнение ресурсов. Это было начало нового этапа в развитии цивилизации Йотунов. Марс был достаточно удобным местом обитания для этих существ. На поверхности они не появлялись никогда, а условия в городах, расположенных на глубине не менее километра, были идеальными. Тем не менее, для полного восстановления цивилизации требовались ресурсы, которые эта планета предоставить не могла. Единственным источником этих ресурсов была Земля — не пригодная для жизни планета, с точки зрения Йотунов. Слишком много кислорода и слишком тепло. Было еще одно осложнение — местное население и структура сознания планеты. Несмотря на техногенный характер знаний, йотуны достаточно много знали о тонких материях и даже пытались создавать эфирные машины. Они это делали технологическими средствами. В отсутствие сдерживающих факторов в виде морали и разного рода религиозных ценностей, йотуны не заморачивались созданием машин и компьютеров с нуля, особенно в условиях ограниченных ресурсов — они просто модифицировали своих сограждан из низших каст.

Местное население Земли в то время составляла высокоразвитая и тоже технологическая цивилизация Лемурийцев (3я коренная раса). Йотуны их превосходили технологически, но им не хватало ресурсов для полномасштабной войны, поэтому, представители высших каст йотунов приняли решение совершить скачок вперед по времени в период упадка Лемурийцев. И вот, на Марсе был развернут город-лаборатория, в который привезли специально отобранных аборигенов Земли и с помощью генной инженерии создали новую расу существ, предназначенных быть послушными рабами для добычи ресурсов на Земле.

Поселенцев-Атлантов высадили на довольно крупном континенте, расположенном на месте современной Гренландии. Но тогда этот континент был намного больше и через тонкие полоски земли соединялся и с Северной Америкой и с Евразией. Практически, это была противоположная сторона планеты по отношению к местам расселения еще оставшихся представителей лемурийской расы. Атланты были разделены на касты, каждая из которых имела свой набор программ, внедренных в сознание. Они их послушно выполняли, создавая поселения и инфраструктуру для добычи полезных ископаемых. Срок жизни Атлантов был достаточно большим, около 800 лет, поэтому еще в первом поколении было создано все необходимое и началась добыча ресурсов. А вот во втором и третьем поколении все пошло не так. Программы слетели и Атланты вышли из под контроля. Сначала йотуны ничего не замечали, но когда они поняли, что произошло, было уже поздно. Цивилизация Атлантов начала свой собственный путь. Развитие Атлантиды пошло по магическому пути. Дело в том, что Атланты освободили свои сознания благодаря тому, что во многие тела, созданные Йотунами, пришли души существ с высших планов. Вначале они были наблюдателями, а затем начали передавать знания. Первое, что было сделано освободившимися атлантами — сооружена сеть храмов, создававших над всей Атлантидой специальный защитный купол. После этого Атлантида вздохнула свободно.

Атланты изначально обладали очень высоким уровнем осознанности и поэтому цивилизация постепенно начала «прорастать» на более тонкие и более грубые планы. Одна из причин невозможности найти какие-либо следы Атлантиды здесь, на физическом плане, связана с тем, что Атлантида существовала не в 3-мерном, а в 5-мерном пространстве. Физическая Земля была лишь одним из основных планов. Структура Атлантиды представляла собой спираль в 5-мерном пространстве, каждая «точка» которой была 3-мерной проекцией Атлантиды на соответствующем уровне вибраций (условно говоря). Настройка на вибрации каждого плана осуществлялась с помощью Храмом, расположенных по периметру проекций. На карте, которую я привел вначале, нашему физическому плану соответствует храм, показанный кружочком рядом со словами «Современная Гренландия». В древних источниках это место упоминается в частности, как гора Меру или Сумеру, высотой 1 106 000 км. Цифра эта кажется абсурдной, если рассматривать ее с точки зрения 3D Земли, но она отражает реальную протяженность 5-мерной спирали и масштабы цивилизации Атлантов.

Следует Отметить, что на Земле в момент колонизации существовали еще и Гиперборейцы. Но марсиане-йотуны признали их невоинственными и неопасными. В самом начале, когда Атланты еще находились под контролем Йотунов, иногда происходили стычки. Но впоследствии, Атланты и Гиперборейцы существовали мирно и довольно большая часть Атлантов покинула пределы своего купола и ассимилировалась среди гиперборейцев, населявших преимущественно территорию современной России.

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