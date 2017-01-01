Астрономы рассказали о «радиосигналах инопланетян»

Загадочные повторяющиеся радиовспышки в созвездии Возничего возникают не в Млечном Пути, а в галактике, которая находится на расстоянии в сотни миллионов световых лет от нашей планеты.

По мнению ряда ученых, эти вспышки могли представлять собой сигналы инопланетного происхождения.

По словам астронома Хайно Фальке, который работает в университете Неймегена в Нидерландах, не зная, что именно представляют собой эти вспышки, обнаружение их источника – реальный скачок вперед, если говорить об изучении природы FRB-вспышек.