Астрономы рассказали о «радиосигналах инопланетян»

Загадочные повторяющиеся радиовспышки в созвездии Возничего возникают не в Млечном Пути, а в галактике, которая находится на расстоянии в сотни миллионов световых лет от нашей планеты.

По мнению ряда ученых, эти вспышки могли представлять собой сигналы инопланетного происхождения.

По словам астронома Хайно Фальке, который работает в университете Неймегена в Нидерландах, не зная, что именно представляют собой эти вспышки, обнаружение их источника – реальный скачок вперед, если говорить об изучении природы FRB-вспышек.

Ученые продолжают охоту за такими вспышками.

Выяснилось, что эти сигналы исходят из созвездия Возничего, из точки, неподалеку от которой есть ряд больших галактик и звездных скоплений на просторах нашей Галактики.

При этом источник вспышек располагается в другом объекте. Это тусклая галактика, которая невидима людям.

Она удалена от нашей планеты по меньшей мере на 140 млн световых лет.

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