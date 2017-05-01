Астрологи определили Уровень интеллекта разных знаков Зодиака

Интеллект можно рассматривать в рамках двух категорий: аналитической и синтетической. Первая категория определяет то, насколько человек склонен к продуктивному анализу. Это можно проверить путем прохождения различных тестов на уровень IQ; вторая категория определяет способность принимать правильные решения в любых жизненных ситуациях, предвидеть результаты и организовывать свою жизнь.

Люди, родившиеся под разными знаками Зодиака, имеют свои сильные и слабые стороны, которые также определяются звездами!

Оказывается, лучшими аналитиками признаны Водолеи, а лучшими прогнозистами — Скорпионы. Теперь немного подробнее о сильных интеллектуальных сторонах разных стихий.

Водные знаки (Рак, Скорпион, Рыбы) хорошо разбираются не только в своих мотивациях, но и в том, как мыслят их собеседники. Согласно китайской астрологии, стихия Воды ассоциируется с умом! Если хотите пример интеллектуала, родившегося под водным знаком, то вспоминайте Альберта Эйнштейна! Он — Рыбы.

Воздушные знаки (Близнецы, Весы, Водолей) склонны к прекрасному аналитическому мышлению. Водолей здесь лидирует, но и другие два знака умеют правильно использовать свой интеллект. Они постоянно кишат идеями, поэтому их нередко называют гениями и творческими личностями.