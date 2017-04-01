Архетипы и роли женщин восьми возрастов

Чтобы женщина была счастливой и реализованной, ей нужно в правильное время проживать определенную роль со своими задачами и образами.



Как понять какой из архетипов не прожит полностью?

И есть ли шанс наверстать это в более старшем возрасте. Да. Для этого нам нужно заглянуть в прошлое и посмотреть на то, что происходило в разные периоды.

Девочка от рождения до 6-8 лет

Спросите маму что с вами было в первые часы после родов? Все ли было гладко и роды естественные и быстрые, или вы боролись за жизнь?

Ответы на эти вопросы покажут вам как вы побеждаете в жизни.

Первый опыт определяет будет ли женщина в одиночку стремится к успеху или ей будет казаться, что нужно, чтобы вокруг были другие люди и технологии.

Замечено, что дети рожденные в результате кесарева сечения, менее мотивированы и заинтересованы любыми победами. Также опыт рождения будет бессознательно определять отношение женщины к беременности и материнству в целом.

Как проходил первый год жизни? Если в этот период были серьезные ссоры между родителями или сложные переезды, то у маленькой девочки могло сложиться недоверие миру и другим людям (в частности мужчинам). И значит, в более взрослом возрасте нужно будет заниматься этой темой.

Если же в первый год о ребенке заботились, кормили, прикасались, учили выражению эмоций и желаний, то в старшем возрасте такая женщина будет естественно женственной, открытой и принимающей.

С года до семи, ребенок учится осознавать свою ценность, уверенность в вебе, свою «отдельность», выстраивает свои границы с в том числе посторонними.

Как прошел этот этап у вас? Кто вам помогал в этом возрасте?

Я много раз слышала от детских психологов, что на развитии ребенка, особенно девочек крайне плохо сказывается загрузка ребенка 3-5 лет изучением различных предметов и чтением.

С точки зрения архетипических циклов это объясняется просто: наша уверенность и ценность будет напрямую связана с социальными достижениями и учебными успехами. И значит чуть что и женщина 40 лет идет за очередным дипломом, надеясь таким способом почувствовать себя ценной.

Первый класс — это кризис (каждый из периодов будет заканчиваться кризисом, именно из него и будет переход на второй уровень).

Как произошел у вас разрыв с «маминой юбкой»? Была ли школа желанной и одноклассники интересными? Что помогло встроиться в новую среду?

Девушка-подросток от 6-8 до 14-15 лет



Теневая сторона архетипа Дочери, от освоенной роли всеобщей любимицы нужно уйти в маленькую разбойницу.

Начальная школа — это время социализации, когда девочка учит общаться в том числе с теми, кого не выбирала.

Находит свое место в коллективе детей и понимает свою роль: отличница для списывания, девочка, в которую все влюблены или гроза района, отбирающая жвачки и карманные деньги.

Первая любовь, серьезная дружба, учителя, которые «неправы» — у девушки появляется свое мнение и отношение к тому, что ей предлагают.



Как был прожит у вас этот период? Как складывались отношения с детьми? Какую роль вы играли в классе?

Если случилось в этом возрасте менять школу, то почему и исправили ли вы ошибки прошлой репутации в новой школе?

К кому вы прислушивались, принимали или оспаривали то, чему вас учили преподаватели?

В этот период девочке нужно научиться быть ответственной: видеть последствия своих действий и готовность принять за них награду или наказание.

Если в семье есть младшие дети и девочку делают обязанной за ними следить, то могут чрезмерно рано «выдернуть» в архетип матери.

Идеальный вариант: помогать маме, следить за младшими (тренировка ответственности), но иногда иметь возможность отказаться от этого и заняться своими делами.

Если девочка сваливает разбитый цветочный горшок на собаку, а в плохой оценке винит учительницу, то этот период будет допрожит позже.



Кризис этого возраста — пубертатный период, первая менструация и понимание себя женщиной.

В этот период девушка понимает, что мама не богиня, а одна из взрослых женщин: в чем-то она права, в чем-то нет и происходит психологическая сепарация.

Бывает и так, что родители не дали бунтовать ребенку: наказывали за проявление непослушания, не давали ошибаться и видеть результаты своих проступков, не пускали самостоятельно гулять и так далее, тогда девочка успокаивается и остается «маминой дочкой» принимая только светлую сторону этого архетипа, и отказываясь от мощных ресурсов темной стороны.

В взрослом возрасте это проявляется как непонимание своих желаний = «скажите мне чем заниматься/ за кого выходить замуж/ чего я хочу?».



Привязанность к маме и её мнению: от выбора одежды до занятий в свободное время. Непонимание своей силы и ценности: ведь девушка не оказалась в испытаниях и не поняла, что она на многое способна и вообще ого-го!

Интересно: в этот период дети начинают активно врать, с трех лет наши зеркальные нейроны позволяют это делать, но тут ложь многошаговая и изощренная.

Как, кому и о чем вы врали в этот период? Это то, из-за чего вы, возможно, и сегодня боитесь быть непринятыми?



Посмотрите также чем вы занимались и увлекались в эти годы: это самая лучшая профессия для вас.



Девушка от 14-15 до 21-23 лет



Светлая сторона архетипа возлюбленной, ключевая тема этого периода: выбор. Умение рассматривать, оценивать, принимать решения, выбирать и принимать результаты, и все это самостоятельно.

В эти годы еще так мало опыта, но происходят важные события в жизни женщины: первые сексуальные отношения, заработанные деньги, выбор профессии.

Как и с рождением, первый опыт будет влиять на дальнейшую жизнь, но его можно будет переосмыслить, если что-то случилось не так.

Например, если первые деньги были заработаны тяжело или наоборот, получены «на халяву», то потом нужно будет заняться психологией этого вопроса и поработать с своими установкам.

Самое лучшее, что могут дать взрослые в эти годы — это более широкий взгляд на мир (рассказ как бывает) и поощрение мелких ошибок.

Самое худшее — состояние финальности и «пройденного пути»: ты сделала выбор и держись за него; ты обещала — выполняй; ты согласилась — уже не можешь передумать; ты уже так много сделала — доделай. Как в шахматах, тронул фигуру — ходи.

И получается, что девушка, которая после первого месяца свиданий с юношей разочаровывается, но боится обидеть его и не знает как предложить расставание. Студентка на втором курсе понимает, что выбрала не тот ВУЗ, но родители настаивают, что надо доучиться. Если действительно поиска себя как такового не было и выборы мужчины или профессии оказались неидеальны (а чаще так и есть), то в более старшем возрасте женщина либо найдет свою стратегию проб, ошибок и решений.

Либо будет стремится уходить от решений в принципе, перекладывать это на других, тянуть до последнего, пока ситуация не решится сама собой.

Кризис этого периода наступает в результате принятия ответственности на себя во всех сферах: от алкоголя и казино до решения где работать и с кем жить.

У девушки-бунтарки тоже была свобода, но скорее, «свобода от», здесь «свобода для», не просто делать, что-то наоборот, а выражать через это свои желания.

3D-свобода: физическая, материальная и психологическая.

Если вы в этом возрасте в силу любых причин не стали свободны, то разрешите себе сейчас вернуться туда и переиграть выборы, которые возможно вас тяготят и неустраивают. Кстати, именно в этот период заложенные приемы в стиле сопровождают женщину многие годы. Может быть их пора пересмотреть?

Молодая женщина от 21-23 до 28-30 лет

Темная сторона архетипа Возлюбленной.

Тема испытаний и борьбы за совершенный выбор, первый большой жизненный кризис.

На предыдущем этапе женщина искала, пробовала и выбирала как будто трогая пальчиками ног воду в море, а сейчас пришло время проверить на прочность её решение.

Через борьбу, трудности и конкуренцию она доказывает прежде всего себе, а попутно другим людям, чего стоит.

Одна из ловушек этого периода сказать, что «мужчина должен» и далее по списку: зарабатывать деньги, защищать от недоброжелателей, добиваться женщины.

Вернее, мужчина все это может делать, если у него сейчас эта же фаза, но что если он прошел её раньше? Или она только предстоит в будущем?

Этот период помогает молодой женщине стать зрелой, дает ей силу и агрессию тигрицы, учит её снова зарабатывать утраченное: потерянные деньги, порванное платье, запятнанная репутация.

Вторая ловушка псевдоженственности, решить «ну и ладно»: не возвращать любимого мужчину, не вкалывать на работе, хотеть, чтобы все получалось само собой, а если на второй день диеты хочется булочку, значит плохая диета.

В это время женщина оглядывается на своих подруг и задается вопросом смысла жизни: молодые мамы волнуются о недостроенной карьере; карьеристки о том, что не вышли замуж и не обзавелись детьми; творческие о нестабильности; материалистки о том, что надо научиться рисовать и музицировать.

Поэтому третьим тупиком будет увлечься чужими мечтами и ценностями, а соблазн велик — ведь годы идут и так страшно не успеть главное.

Если у вас сейчас идет этот период, то «главное» можно подсмотреть у себя же в возрасте занятий-увлечений от 6-8 до 14-15 лет.

Женщина от 28-30 до 35-37 лет



Светлая сторона архетипа Матери: успокоиться, расслабиться, стать счастливой с тем, что есть.

Вспомните темы, которые были в жизни женщины на более ранних стадиях.

Она социализировалась, училась принимать решения, отстаивать выбранное и бороться до конца… и вот пришло время встретиться с женственностью.

Конечно, если личные отношения или профессия женщину не устраивают, она может их еще поменять, но мудрость этого этапа в том, чтобы во все будущие перемены брать с собой прежний опыт.

Не начинать с чистого листа, не гнаться за достижениями и не делать все самой, а позволять другим людям (у сказочных героинь это волшебные помощники) разделить твой опыт, научиться у вас и понять свою силу.

В архетипе Любовницы женщина тренировалась в создании парных отношений: я и мужчина, я и работа, я и ребенок. На этой стадии её взгляд расширяется, из луча фонарика он превращается в круглую лампу.

Ей становится не столько важно разобраться в чем-то самой, как помочь другим в её свете увидеть себя.

Она не помогает другим непосредственно, не тратит свое время и силы, чтобы кого-то вытащить из сложной ситуации — нет, она просто живет, идет по своему пути и светит для самой себя, что не мешает окружающим погреться или увидеть нечто.

Чем же именно она вдохновляет? Трудный вопрос.

Если на ранних стадиях она стала мамой, то тут она осознает это событие и решит сделать бизнес-проект, решающий лично её задачу и способный помочь другим мамам.

Если на уровне архетипа любовницы результаты довольно быстрые, а проекты короткие, то тут развитие может идти несколько лет и нужно набраться терпения, чтобы мелкими и крупными корректировками получить то, что нужно.

Если женщина на ранних стадиях строила карьеру, то здесь она тоже захочет трансформировать свой опыт в творчество.

Не столь важно откроет ли она свое дело, или наоборот пойдет работать к кому-то, её отношение из «дай мне» станет материнским, заботливым и осознающим.

Мужчине такая женщина также помогает осмыслить его путь: вот он делает что-то, достигает, получает.

А зачем? В чем его предназначение и уникальность?

Такая женщина помогает ему найти смысл, а значит и получить вдохновение для нового похода, плавания или битвы, после которой он вернется в их дом с дарами.

Заботясь о других она заботится о себе, материнство раздвинулo её личные границы до размеров семьи, компании или целого государства. Она счастлива, когда счастливы те, кто рядом и она знает как это сделать.

Кризис этого периода в том, что она как хозяйка своих угодий должна время от времени избавляться от сорняков:

ненужных, но красивых вещей на чердаке;

работников, которые хорошие люди, но не дают нужный результат;

идей, которые увлекают, но грозятся сожрать все запасы на зиму…







Взрослая женщина от 35-37 до 42-44 лет

Если на предыдущем уровне были рождены дети, то здесь они становятся самостоятельными и даже взрослыми.

Если был создан хороший бизнес, то он масштабируется из комнатки в подвале до большого офиса, из офиса в сеть, потом в другие города и страны.



Приходит время отпустить то, что составляло суть тебя, но женщина в это время еще полна энергии и творческих сил.

Ей нужно найти удовольствие в активном ожидании, приятном одиночестве.

Основной темой этого уровня становится понять, что твоя ценность это не то, что ты умеешь делать, как заботишься и помогаешь другим, и не твоя красота тела и лица, а нечто совсем иное.

Умение удивляться? Отношение к жизни? Чувствовать людей?

Пришло время освоить новый талант и присоединить его к прежнему опыту для обретения новой идентичности.

Отношения с супругом, родителями, детьми и друзьями тоже меняются — это живой процесс, и для гармоничного проживания не нужно держаться за старые форматы, а творчески переосмыслить и создать что-то новое, возможно неприемлемое и неприличное в раннем возрасте.

Если прежние этапы были не заполнены, то этот период может быть очень горьким.

Не получила тепла и доверия миру в архетипе Дочери? Может лихорадочно искать новую профессию, не используя для своего развития опыт прошлых занятий, соревноваться с молодыми девочками «на их поле» и горько страдать от несоответствия.

Женщина не освоила уроки Возлюбленной? Тут она будет страдать от морщин на лице и менящихся пропорций тела, делать пластические операции и покупать моложавую одежду, потому что кроме внешности не знает как соблазнить другого человека, как быть интересной и яркой для самой себя.

Не прожила светлую сторону Матери? Будет изо всех сил стремиться удержать детей рядом с собой, не давать им развиваться, взрослеть и жить своей жизнью (с бизнесом аналогично).

Кризис этого периода, который дает переход в следующий архетип, заключается в том, что женщина отвечает для себя на вопрос «кто я, чего хочу, что делаю и зачем?» и приступает к реализации настоящей мечты, так как все социальные задачи она уже выполнила и отговорок больше не осталось:)



Зрелая женщина от 42-44 до 49-51

Светлая сторона архетипа Наставницы.

У женщины снижается социальная активность направленная на собственные успехи, но повышается вовлеченность в своё личное развитие.

Путешествия, задушевные разговоры, новое ремесло для души.

Как вы помните, на предыдущем этапе женщина задумалась о своей мечте, сейчас у неё уже есть время на это и еще много сил и вдохновения.

Женская мудрость и королевское достоинство, которые сформированы благодаря прожитым ранее архетипам делают эту женщину желанной гостьей во всех структурах, где важно взвешенное мнение и опыт: образование, медицина, политика, инвестиционные структуры. Даже если раньше она не управляла людьми, к ней начнут обращаться и прислушиваться к советам.

Если правильно оказалась прожита темная сторона Матери, то такая женщина избавилась от дружбы по привычке, отпустила детей во взрослую жизнь и достигла новой искренности с супругом.

Она может вступить и в новые отношения, и на этом уровне будет неважна формальная сторона любви, штамп в паспорте и мнение подруг.

В этом же цикле у женщины умирают родители, и это шок оттого, что у жизни есть конец.В

Но важно принять то, что теперь именно ты «старшее поколение» и прожить свою жизнь без чужих проекций и оценок.

В этом же возрасте у женщины могут начаться первые серьезные болезни, и архетипы тут тоже могут быть подсказкой:

гинекологическая сфера говорит о недопрожитой Любовнице, опухоли о Дочери.

И если принятие жизни в которой есть смерти и болезни произошло и уроки извлечены, то Светлая Наставница использует дары раннее прожитых архетипов:

становится любопытной и веселой как Дочь;

острой на язык и увлеченной как Любовница;

созидающей и помогающей как Мать;

и в к этому добавляется мудрость и цельный взгляд на мир Наставницы.





Мудрая женщина от 49-51 до бесконечности

Темная сторона архетипа Наставницы.

Если женщина вовремя и гармонично прожила прежние периоды, то этот может стать самым длинным и наполненным в её жизни.

Почему?

Ну, длительность благодаря достижениям медицины, а наполненность оттого, что мы не забываем опыт и уроки прежнего архетипа, когда переходим в новый, поэтому накапливаются все качества и ресурсы ранних лет.

К сожалению, почти никому не удается дожить «отличницами» до этих лет, особенно часто женщина застревает в архетипе Матери: кормит, заботится, напоминает про надевание шапки, поддерживает деньгами и лишними советами своих детей…



Так происходит потому, что кроме редких книг и фильмов о женщинах в возрасте, на которых хочется ориентироваться, мы знаем очень мало, а роль матери наглядна и социально поддерживается.

На этом этапе появляются внуки, если женщина не нашла себя, она стремится быть нужной и живет ради них и своих ставших взрослыми детей.

Второй сценарий, если не были заполнены прежние архетипы:



женщина начинает их проживать во всевозможной форме, в том числе через одежду, «отыгрываясь» за прошлое, пытаясь вернуть себе ушедшую молодость.

Если светлая сторона Наставницы была отвергнута и женщина оказалась неготова по-новому посмотреть на себя и отношения, то она может зациклиться на прошлом, начать обвинять других в ошибках своей жизни, стать мелочной, завистливой и жадной старухой.

В благополучном варианте этого периода происходит переосмысление и осознание жизни, выводы из которых помогают и дальше искать ответы на важные для себя вопросы в книгах и путешествиях. Ищет новые смыслы своей жизни и вселенной вообще.

Все свободнее становится от социальных условностей, а значит открывается для настоящего креатива и творчества.

В этом и есть сила и необъяснимое влечение Бабы Яги: инициация нового поколения, передача вкуса жизни и создание настоящих испытаний, пройдя через которые они учатся и готовятся к большой жизни.

Она «заселяяет» ранее переосознанный мир новыми действиями и творчеством.

Источник