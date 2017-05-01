Алхимия самореализации

Человек так устроен, что является объединителем миров – проявленного и не проявленного. К проявленному относится все, начиная от физического тела самого человека и заканчивая условиями быта, работы, окружающих событий в жизни человека. За все эти моменты отвечает тело Тени. Не проявленный же мир общается с телом Света, а это сознание человека. Это вся информация, которая входит в контакт с человеком.

Человек создан так для того, чтобы постоянно совершать обмен из Нави (не проявленное) в Явь( проявленное) и наоборот. Процесс не сложный, но его недопонимание часто приводит к странным результатам в жизни людей.

Когда мы получаем какую-то информацию, то ее получает наше тело Света. Оно ее обрабатывает, запускает эмоции, которые усиливают мысли, из которых состоит информация, и происходит погружение ее в тело Тени, а потом, через действие идет проявление материи в реальность. Так происходит трансформация материи из тонкого состояния в плотное. И здесь такая цепочка — мысль-эмоция-действие-материя. Если информация не переводится в материю, т.е. нет действия, а идет просто поглощение информации, то то, что поступило в наше тело Тени, но дальше не стало трансформироваться, остается в нем.

Это тот вариант, когда читают и смотрят всякие развивающие материалы, но в действия это не переводят. Но информация никуда не исчезает. Она начинает складироваться в виде не переработанной энергии в нижних отделах физического тела. Там где чакры, которые отвечают за материальный мир – первая и вторая чакры. Образуются постепенно залежи, коксуются каналы, снижается проточность и светимость в том отделе тела. И как следствие, снижается уровень материального благополучия в реальности. А здесь все – и физическое здоровье, и материальный достаток, и полностью событийный ряд вокруг.