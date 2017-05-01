Алхимия самореализации

Человек создан так для того, чтобы постоянно совершать обмен из Нави (не проявленное) в Явь( проявленное) и наоборот. Процесс не сложный, но его недопонимание часто приводит к странным результатам в жизни людей.
Когда мы получаем какую-то информацию, то ее получает наше тело Света. Оно ее обрабатывает, запускает эмоции, которые усиливают мысли, из которых состоит информация, и происходит погружение ее в тело Тени, а потом, через действие идет проявление материи в реальность. Так происходит трансформация материи из тонкого состояния в плотное. И здесь такая цепочка — мысль-эмоция-действие-материя. Если информация не переводится в материю, т.е. нет действия, а идет просто поглощение информации, то то, что поступило в наше тело Тени, но дальше не стало трансформироваться, остается в нем.
Это тот вариант, когда читают и смотрят всякие развивающие материалы, но в действия это не переводят. Но информация никуда не исчезает. Она начинает складироваться в виде не переработанной энергии в нижних отделах физического тела. Там где чакры, которые отвечают за материальный мир – первая и вторая чакры. Образуются постепенно залежи, коксуются каналы, снижается проточность и светимость в том отделе тела. И как следствие, снижается уровень материального благополучия в реальности. А здесь все – и физическое здоровье, и материальный достаток, и полностью событийный ряд вокруг.
И часто получается замкнутый круг – информацию получают много, на собственных действиях усвоение ее не производят, каналы тонких тел забиваются, чакры отвечающие за действия в материальном мире буксуют, тем самым падает еще больше возможность реализовываться в материи из-за сбоя нужных частей уже в теле, т.е. способность действовать падает уже из-за отклонений в энергетике. И дальше по кругу – человек продолжает поглощать информацию, а в действие уже ее не может перевести, даже, если хочет, потому что эта способность уже ниже нормы у него.
И загвоздка очень часто не в том, что человек не хочет действовать, а в том, что ту информацию, которую он поглощает, он просто не может перевести в действие – она пустая. Почему у многих есть склонность читать и смотреть все время материалы на одну и ту же тему. А потому что механизм материализации тонкого в плотное – не реализовывается. Если бы он сработал, то достаточно один раз прогнать по схеме его до конца, и в телах образуется каркас связи тела Света и тела Тени, и на данную тему не будет уже необходимости получать информацию, потому что она уже материализовалась. Дело сделано. В телах наработан каркас, создан опыт, в мир реальности все проведено и реализовано – из Нави в Явь. И это не тот механизм, когда ты выполняешь какую-то работу для реальности – например картины создаешь. Это тот механизм, когда ты одну и ту же тему никак не можешь создать и проявить, и поглощаешь, поглощаешь из тонкого мира субстанцию, а тебе все мало.
Аналог неполноценного питания такой. Читаешь какой-нибудь текст, а там нет ничего, что можно реально воплотить, то возникает незавершенность процесса. Но человек существо, которое на границе миров, его работа создавать, творить, и творит он, как проводник. И он будет подсознательно пытаться всегда выполнить свою миссию здесь – материализовывать. Но, не зная и не понимая с каким качеством информации он имеет дело, он будет стараться реализовать, то что по сути пустое. И так по кругу гонять одну и ту же информацию в разных вариантах, разных авторов. Забивать не переработанной энергией себе структуры и обнулять свою реальность. То что мы сейчас видим в очень массовых масштабах – люди сидят каждый на своем личном однообразии. И сидят конкретно. А материализации нет. И движения в реальности нет.
И здесь не помогут техники по мысленному заземления в недра планеты. Не поможет из этого выйти гуляние по лесу и контакт с природой. Помогут серьезные нагрузки на физическое тело, чтобы начать процесс разбивки того бетона, который уже накоплен к этому моменту, и ориентировка своего внимания на себя, на чуткость к себе, чтобы понимать – эта информация, которая мне сейчас подвернулась, она достойна моего внимания, или там сухой остаток для реального действия будет крайне мал, и я только потрачу свое драгоценное время и еще больше нагружу свои тонкие тела.
P.s.: внимательность, чуткость к себе и творческий процесс по материализации – это основная миссия человека на этой планете. Это именно Миссия, которую многие ищут в своем воплощении, но никак не находят. И это Миссия именно по сотрудничеству с планетой, для реализации себя на планете. И для этого еще неплохо было бы понять, кто тот, кого будут реализовывать. Что именно он несет в этот Мир, на эту планету. Не Вася Пупкин, а он. Что именно через него должно прийти в этот Мир из Нави в Явь. Через его уникальность.
Источник