Альфа-состояние – волшебный инструмент исполнения желаний

Вы тоже мечтаете о волшебной палочке?

Представить только: один взмах — и желание исполнено! Просто так, за банальное «спасибо».

Есть же на свете везунчики, у которых уже имеется волшебный набор инструментов, а иначе как у них все так легко получается? Раскулачивать счастливых обладателей на лишний набор мы не будем, но вполне можем воспользоваться их уникальной техникой.

Итак, вы хотите исполнить желание, а вот «что-то ну совсем никак»? Самое время провести вас «за кулисы» этого увлекательного процесса.

Дело в том, что каждый человек способен на невозможное. Визуализация желаний и Закон Притяжения работают безотказно и ВСЕГДА эффективны для тех, кто умеет настроить свой разум на определенную волну и войти в альфа–состояние.

Что такое альфа-состояние?

Я его называю «измененным состоянием человека», когда для воплощения мечты подключается особая часть вашего Я – подсознание. Вы даже не представляете, на что вы на самом деле будете способны, если научитесь входить в альфа-состояние и контролировать его. Любое желание, на принятие которого вы будете действительно готовы, будет исполняться просто так, за «спасибо». Кроме того, вы сможете легко управлять своими чувствами, переживаниями и настраивать себя на избавление, например, от вредных привычек.

Как войти в альфа–состояние?

Вообще, вы пребываете в альфа–состоянии ежедневно, когда только проснулись или засыпаете, т.е. в период между бодрствованием и сном. Так что самый эффективный способ научиться динамической смене состояний – медитативный. Он идеально представлен в работах Хозе Сильва, который создал уникальный метод, основанный на альфа-состоянии.

Закройте глаза и поднимите их под углом в 20-50 градусов. Вы вошли в альфа – состояние. До сих пор неизвестно, почему мозг именно таким образом легко переходит в режим альфа.

Для удержания состояния, начните считать от 20 до одного. Вам необходимо закрепить его, чтобы потом с легкостью пользоваться. Максимально расслабьтесь.

Нарисуйте объект. Как только вы дойдете до одного, ваш мозг будет полностью настроен на волну альфа. Теперь можно работать с желанием. Представьте картинку того, что хотите получить. Она должна быть очень четкой и яркой. Считается, что альфа-состояние лучше всего воспринимает зрительные образы (визуализацию). Если у вас в первый раз не получится, то представьте что-нибудь другое, попроще, для тренировки. Насладитесь картинкой.

Выйдите из альфа-состояния. Для этого начинайте считать от одного до 20. И с последней цифрой откройте глаза.

Чем чаще вы будете практиковать переход в альфа-состояние, тем легче будет на него настроиться. Со временем вам не понадобиться считать до 20, вполне хватит счета до десяти, пяти и даже трех. Причем вы сможете руководить им повсеместно, даже на работе, в гостях или в дороге.

Альфа-состояние – это и есть волшебная палочка везунчиков. И она может легко очутиться и в ваших «руках». Тренируйтесь и развивайте свои способности. Они безграничны!

Aвтор: Анастасия Волкова