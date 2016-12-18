Александр Шепс: привычки, которые ведут к бедности

Экстрасенс Александр Шепс опубликовал на своем официальном сайте список привычек, которые делают людей бедными и не дают им исправить материальное положение. Как оказалось, все гениальное как всегда просто! Александр Шепс утверждает, что если искоренить в себе шесть привычек, то можно очень скоро улучшить свой достаток. Вот эти привычки:

Привычка жаловаться.

Если человек постоянно жалуется, к примеру, на нехватку денег или на свою несчастную жизнь, то в его сознании вырастают негативные установки, которые и ведут к бедам и безденежью. Рассказывая кому-то о своих несчастьях, человек сам себя настраивает на негатив. А ведь давно известно, что слова и мысли материализуются. Жалуясь на свою жизнь, человек становится еще несчастней, так как думает о плохом и излучает негатив. А деньги к нытикам, по словам Александра Шепса, никогда не придут.

Привычка хотеть всего и сразу.

Для того, чтобы заработать денег и жить безбедно, необходимо приложить усилия. А бедному человеку нужен мгновенный результат. Человек никогда не сможет обогатиться, если будет бояться работы, лишних усилий, ошибок и риска. Нужно помнить, что ничто не дается просто.

Привычка работать на нелюбимой работе. Александр Шепс утверждает, что нельзя добиться успеха в той сфере деятельности, которая не приносит радости и совершенно не интересует. Для того, чтобы привлечь деньги, необходимо заниматься тем, что радует душу. Только в этом случае человек будет по-настоящему стремиться к высокому заработку и сможет обогатиться.

Привычка завидовать. Зависть не только не приведет к богатству, но и разъест человека изнутри, приведет к болезням и полному одиночеству. Завидуя чужому успеху, человек пребывает в жутком состоянии, которое не дает ему действовать и идти к реализации своих планов.

Привычкам экономить. Существуют вещи, на которых категорически нельзя экономить: это здоровье, дети и образование. Кроме того, необходимо избавиться от привычки покупать только все самое дешевое. Трясясь над каждой копейкой, человек никогда не привлечет деньги.

Привычка убивать время.

Человек должен сам управлять своим временем, а не время должно управлять им. Деньги не свалятся на голову тому, кто бесцельно тратит минуты и часы своей жизни. Александр Шепс рекомендует не терять времени и не откладывать то, что можно реализовать прямо сейчас.

Привычка ждать.

Существует отдельный контингент людей, который постоянно ждет подходящего времени и ищет причины того, почему он не реализует свои планы именно сейчас. К примеру, человек с такой привычкой, мечтающий открыть свой бизнес, постоянно ищет какой-то момент, который вот-вот должен настать. А пока он не решается приступить к действиям, так как либо не сезон, либо ремонт в доме не доделан, либо кредит не дают. Но благоприятный момент не наступит никогда. Если есть цель, ее нужно добиваться прямо сейчас, иначе она никогда не будет достигнута.

Все эти привычки, по словам Александра Шепса, и являются, по большей части, причиной бедности и несчастий в жизни людей.