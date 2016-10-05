Александр Шепс: как узнать будущее на десятки лет вперед

Экстрасенс Александр Шепс предложил один необычный способ предвидения будущего. Как ни странно, он не основан на магии, но в то же время таит в себе достоверность и простоту понимания предсказания будущего.
По словам Александра Шепса, иногда ни к чему прибегать к магическими ритуалам и спиритическим сеансам, чтобы увидеть свое будущее. Шепс, как настоящий знаток экстрасенсорики, порой может просто понаблюдать за человеком, поговорить с ним и на основе этого составить подробную картину будущего.
Все проще, чем можно себе представить. Александр Шепс уверяет, что чаще всего будущее человека складывается из того, кто он есть в настоящем. На судьбу могут влиять многие факторы, не зависящие от самого человека: его вид деятельности, образ жизни, привычки, обстановка и прочее. Но основная сила, которая влияет на будущее – это окружающие люди.
Для того, чтобы узнать свое будущее, достаточно просто посмотреть на людей, которые находятся вокруг. Особое внимание необходимо обратить на тех, кто старше лет на 5 или 10. Это должны быть люди, с которыми человек пересекается ежедневно, хочет он того или нет. Это могут быть друзья, соседи, родственники, коллеги по работе. По их настоящему и можно определить свое будущее.
Близкое окружение оказывает сильное влияние на каждого. Этому нельзя противостоять. Если человек общается с людьми бедными, больными и несчастными, которые старше его, к примеру, лет на 10, то то же самое ждет его через 10 лет.
Энергетика окружения, по словам Александра Шепса, может либо возвысить человека, сделать его успешным и богатым, либо будет постепенно способствовать падению в пропасть.
Если предсказание выходит не самым радужным, есть выход! Для этого необязательно разрывать все контакты с людьми, которые ничего не добились в жизни. Просто нужно расширить свой круг общения и стараться заводить знакомства с людьми, настоящее которых очень хочется видеть в своем будущем. Успешные люди будут оказывать благотворное влияние на того, кто и сам хочет достичь успеха.
Для этого, может быть, придется сменить работу, переехать, заняться другой деятельностью. Новое окружение принесет новые идеи, новые стремления, цели и даст необходимую энергию, чтобы построить свое светлое будущее.
Все вышесказанное указывает на возможность моделирования будущего. По словам Александра Шепса, каждый человек может предугадать свою судьбу и изменить ее. Для этого требуется только большое желание и ясное понимание своей цели.
10 thoughts on “Александр Шепс: как узнать будущее на десятки лет вперед”
Признаться, я не знала, что ответ лежит на поверхности, я согласна, что окружение оказывает огромное влияние на нам. Но как быть мне, конкретно, три года ухаживаю за Очень больным человеком, потерявшем рассудок, помощи у меня нет, я все время с ней одна. Е ли судить по вышесказанному, то через 10 лет, я буду в таком же состоянии. А хо ется еще пожить, если учесть, что мне 57 лет, а смотрю за мамой, которой 92 года.
У меня аналогичная история, но это дело богоугодное — присматривать за престарелыми родителями. А здесь имеются в виду люди на 5-10 лет старше, то есть почти ровесники.
Я например ухаживала 5 лет за бабушкой которая болела ей было 89 ,а мне 40. После ее смерти ,ухаживаю за дедушкой ему 94. Это родственники от этого не куда не деться.У меня очень хорошие ,друзья, семья. Я считаю просто не надо замыкаться на одном ,общени на человеке за которым вы ухаживаете. Надо и жить своей жизнью. Удачи вам ,здоровья, терпенья.
Общаюсь с людьми моложе меня и не бог весть как успешными. Ровесников успешных среди друзей нет. Пока писала, стала догадываться))
Среди моих знакомых нет успешных ровесников. Все моложе и пока успешны.
Я сделала так: пришла в сетевую компанию (для решения проблемы со здоровьем ребенка), мне понравились люди, с которыми легко и приятно общаться. Они не обсуждают новости, сериалы, экономический кризис, личную жизнь и т.д.
От них можно зарядится хорошей энергетикой, позитивом. И даже если вы не захотите заниматься тем, чем занимаются они, в общении вам никто не откажет. Многие приходят в сетевые компании именно за общением.
Не согласна со статье. Жизнь доказывает обратное, что несмотря на окружение, человек может добиться многого. Или наоборот,выпасть из своей среды.
Согласна, от того кто тебя окружает зависит многое.Я по роду своей профессии общаюсь с разными людьми.Видишь и хорошее и плохое.
Не знаю, я по профессии социальный работник, работаю с одинокими и больными пенсионерами, которые по разным причинам остались один на один со своей старостью, многие из них ветераны войны, дети военного времени, мне хочется им помочь. И что же этим я себя как-бы прогнозирую, а у меня семья, дети, и что делать? Пока не получается сменить род занятий, а может уже и не буду. Так что и не знаю???
Женский