Александр Шепс: как узнать будущее на десятки лет вперед

Экстрасенс Александр Шепс предложил один необычный способ предвидения будущего. Как ни странно, он не основан на магии, но в то же время таит в себе достоверность и простоту понимания предсказания будущего.

По словам Александра Шепса, иногда ни к чему прибегать к магическими ритуалам и спиритическим сеансам, чтобы увидеть свое будущее. Шепс, как настоящий знаток экстрасенсорики, порой может просто понаблюдать за человеком, поговорить с ним и на основе этого составить подробную картину будущего.

Все проще, чем можно себе представить. Александр Шепс уверяет, что чаще всего будущее человека складывается из того, кто он есть в настоящем. На судьбу могут влиять многие факторы, не зависящие от самого человека: его вид деятельности, образ жизни, привычки, обстановка и прочее. Но основная сила, которая влияет на будущее – это окружающие люди.

Для того, чтобы узнать свое будущее, достаточно просто посмотреть на людей, которые находятся вокруг. Особое внимание необходимо обратить на тех, кто старше лет на 5 или 10. Это должны быть люди, с которыми человек пересекается ежедневно, хочет он того или нет. Это могут быть друзья, соседи, родственники, коллеги по работе. По их настоящему и можно определить свое будущее.

Близкое окружение оказывает сильное влияние на каждого. Этому нельзя противостоять. Если человек общается с людьми бедными, больными и несчастными, которые старше его, к примеру, лет на 10, то то же самое ждет его через 10 лет.

Энергетика окружения, по словам Александра Шепса, может либо возвысить человека, сделать его успешным и богатым, либо будет постепенно способствовать падению в пропасть.

Если предсказание выходит не самым радужным, есть выход! Для этого необязательно разрывать все контакты с людьми, которые ничего не добились в жизни. Просто нужно расширить свой круг общения и стараться заводить знакомства с людьми, настоящее которых очень хочется видеть в своем будущем. Успешные люди будут оказывать благотворное влияние на того, кто и сам хочет достичь успеха.

Для этого, может быть, придется сменить работу, переехать, заняться другой деятельностью. Новое окружение принесет новые идеи, новые стремления, цели и даст необходимую энергию, чтобы построить свое светлое будущее.

Все вышесказанное указывает на возможность моделирования будущего. По словам Александра Шепса, каждый человек может предугадать свою судьбу и изменить ее. Для этого требуется только большое желание и ясное понимание своей цели.