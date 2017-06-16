Агония уходящей эпохи, и то, о чем должно знать человечество

События, о которых мы слышим с голубых экранов, печатных изданий и средств массовой дезинформации касается в основном политики и экономики. Внимание современного обывателя намеренно концентрируется на двух этих направлениях, чтобы скрыть от него вещи не менее важные. О чём идёт речь, мы подробно расскажем далее.

В настоящее время планету захлестнула цепь локальных войн. Это началось сразу после объявления Западом холодной войны Советскому Союзу. Сначала события в Корее, потом во Вьетнаме, в Африке, Передней Азии и т.д. Сейчас мы видим, как война, разразившаяся на севере африканского континента, медленно подбирается к нашим границам. Все понимают, если падёт Сирия, то следующим будет Иран.

А что – за Ираном? Возможно, война НАТО с Китаем, но скорее всего, реакционные силы Запада в союзе с мусульманскими фундаменталистами обрушатся на Украину, а потом и на Россию. Но это только внешний фон происходящего, так сказать видимая часть айсберга, состоящая из политического противоборства и экономических проблем современности.

Что же скрыто под толщей невидимого и неизвестного?

А скрывается вот что: где бы ни происходили военные действия, неважно, в Корее, Вьетнаме, в Индонезии, на севере Африки или на просторах Передней Азии, везде, вслед за войсками НАТО за американскими, европейскими и мусульманскими вояками, как например, у нас в Чечне или в том же Афганистане, продвигается невидимая армия той силы, которая пытается править миром.

Чем же занимаются эти, мягко говоря представители военного присутствия, если главной их обязанностью является разорение музеев на захваченных территориях? Они занимаются присвоением самого ценного, что находится под охраной оккупированных войсками НАТО государств. Как правило, после военного конфликта на той или иной территории исторические музеи превращаются в самую настоящую свалку разбитых и перепутанных артефактов.

В такой хаос, в котором сложно разобраться даже крупному специалисту. Всё это делается намеренно, но вопрос: «Куда исчезает награбленное, неужели в Британский музей или другие музеи Европы? Может – в национальные исторические музеи Америки или Канады?»

Интересно то, что захваченные ценности не появляются ни в одном из выше названных заведений и поэтому нельзя предъявить счёт ни одной европейской стране, так же, как и американцам и канадцам. Вопрос: где оседают вещи, взятые из исторического музея Багдада, Египта, Ливии и других музеев, куда ступила нога натовского солдата или наёмника из французского интернационального легиона?

Ясно одно, что все украденные артефакты прямым ходом поступают в тайные масонские хранилища, либо в подземелья Ватикана. Невольно возникает вопрос: что пытаются скрыть глобалисты и их пособники от общественности? Судя по тому, что нам удалось понять, в тайники масонского ордена поступают вещи и артефакты, связанные с древнейшей историей человечества. Например, из музея Багдада исчезла скульптура крылатого демона Пацуцу, по предположению, этот демон являлся образом неких существ пришедших на Землю в незапамятные времена. В чём его опасность? В том, что он мог натолкнуть на мысль, что люди являются не продуктами эволюционного развития по теории Дарвина, а прямыми потомками пришельцев из космоса.

На примере скульптуры Пацуцу и связанных с ней артефактов можно сделать вывод, что масонские ищейки крадут из музеев артефакты, которые рассказывают о подлинной истории человечества. Причем это происходит не только на Западе, но и у нас, на территории России. В первой своей книге хронолого-эзотерического анализа я упомянул о Тисульской находке, где в 1972 году с глубины 70 метров из-под угольного пласта были подняты мраморные саркофаги с лежащими в неизвестной жидкости людьми белой расы.

По мнению тех, кто их видел, точно такие же как мы русские, скандинавы или немцы. Об этой находке я узнал случайно от старой женщины из деревни Ржавчик, которая рассказала, как место захоронения было оцеплено, и как были вывезены саркофаги и о том, как за 2 года по неизвестным причинам погибли все свидетели произошедшего.

Вопрос: куда были вывезены лежащие в саркофагах люди? По оценке геологов их зарыли ещё в докембрии, примерно 800 млн лет тому назад. Ясно одно, научным кругам о Тисульской находке ничего не известно. Следовательно, в советское время на территории страны действовала та же самая тайная организация, по герметизации древних артефактов, что и на Западе. Без сомнения, действует она и в наше время. В этом мы убедились совсем недавно.

Несколько лет назад для изучения древнего наследия наших предков, на территории Томской области мы организовали постоянно действующую поисковую экспедицию. В первый же год работы экспедиции на одной из сибирских рек нами было открыто 2 солярных капища и 4 городища. И всё это практически на одном месте. Но когда через год мы снова поехали в экспедицию, то на месте наших находок встретили странных людей. Чем они там занимались? Непонятно. Люди были хорошо вооружены и вели себя весьма нагло. После нашей встречи с этими странными людьми буквально через месяц нам позвонил один из наших знакомых, местный житель и сообщил, что на найденных нами городищах и капищах чем-то занимаются неизвестные люди.

Что же привлекло этих людей к нашим находкам? Всё просто: нам удалось найти и на капищах, и на городищах тонкую керамику с древнешумерскими орнаментами. О своей находке мы сообщили в отчете, который передали в штаб РГО Томской области.

Ларчик открылся весьма просто: если маленькая поисковая экспедиция местных краеведов натолкнулась на прародину древних шумеров Сибири, то это в корне противоречит библейской концепции, где прямо сказано, что древнейшими на Земле носителями культуры могут быть только мудрые семиты, но никак не представители белой расы, прародина которых находится на севере Европы и на бескрайних просторах Сибири. Если же в Среднем Приобье открыта прародина шумеров, то по логике вещей шумеры являются выходцами из этнического «котла» прародины белой расы. Следовательно, каждый русский, германец или балт автоматически превращается в близких родственников самой древней на планете расы.

Фактически, надо переписывать историю заново, а это уже непорядок. Чем занимались «неизвестные» на открытых нами руинах, пока неясно. Возможно, спешно уничтожали следы керамики, а может и сами артефакты. Это предстоит выяснить. Но то, что странные люди прибыли из Москвы говорит о многом. Отрадно то, что все эти старатели по уничтожению следов древней цивилизации и фактов того, что современное человечество имеет космическое происхождение, не в состоянии разрушить то, что находится на земле, в горах или под водой.

С музеями проще, в них всё собрано, приходи и забирай. Главное захватить страну, а там грабь — не хочу. Залезай в хранилища и действуй по строгой инструкции. Поэтому особо расстраиваться нам не надо. Здесь, у нас, в Сибири и на Урале, стоят такие руины, развалины древних столиц и культурных центров, которые даже самому совершенному современному оружию разрушить не под силу. Единственное, что они могут, эти представители тёмных сил, манипуляторы общественным сознанием, так это умалчивать о находках и заставить науку играть в свою игру, что давным-давно уже сделано.

Поэтому наши учёные в основном историки и этнографы в упор не видят очевидные вещи. А если и видят, то стараются тут же забыть. Это и понятно, стоит открыть рот, как потеряешь и звание, и тёплую, оплачиваемую работу, а то и саму жизнь. Но так как мы, патриоты своего народа, не являемся зависимыми от научного диктата и влияния масонских лож, то наши исследования остановить практически невозможно.

В этом году, после северной экспедиции в июне месяце наша маленькая группа отправилась на юг Кемеровской области в Горную Шорию. Почему мы решили посетить этот край? Потому что ряд знакомых геологов нам сообщил, что в горах на высоте 1000 и более метров покоятся древние руины исчезнувшей цивилизации, если верить мифологии, цивилизации наших предков. И вот мы, в конце сентября на трёх джипах прорвались в самое сердце Горной Шории. Нашими проводниками были те самые геологи, которые сообщили о находке: люди высокообразованные, знающие свой край и имеющие представление о возрасте горных пород.

С ними вместе нам удалось подняться к первому артефакту – гигантской каменой стене, сложенной на вершине горы. То, что мы увидели, невозможно описать. Перед нами стояла мегалитическая кладка, сложенная из блоков, некоторые из которых достигали 20 метров длины и 6 метров высоты. Из таких кирпичей выложен фундамент строения. Выше шли блоки поменьше. Но и они поражали своей массой и размерами. Когда мы осмотрели руины, то увидели на части из них следы явного древнего оплавления. Это открытие подвинуло нас к мысли о гибели сооружения из-за мощного теплового воздействия. По предположению геологов, здесь разорвалась древняя термоядерная бомба, которая разрушила сооружение, но даже её силы не хватило, чтобы сдвинуть с места мегалитический фундамент и часть стены древнего артефакта. Когда мы осмотрели гору, то нам стало ясно, что гранитные блоки по 100 с лишним тонн и более.

От взрыва летели в разные стороны. Ими заполнено ущелье и завалены склоны горы. Но то, как древние могли поднимать гигантские глыбы на такую высоту, и где они их брали для нас, осталось загадкой. Когда мы спросили наших проводников о том, что находится рядом в горах, то они ответили, что там стоит нечто вроде древнего гигантского конденсатора. Он собран из вертикально поставленных гранитных глыб, и в некоторых местах этого сооружения ещё видны перекрытия. Что это было, неясно, но то, что артефакт сделан руками человека или каких-то других разумных существ, сомнения не вызывает. Нам удалось исследовать и эти руины, но как выяснилось, огромная территория вокруг тоже покрыта такими же останками.

Возникает естественный вопрос: «Как могло произойти, что за столько лет эти мегалиты так и не посетили наши хвалённые учёные? Они что, поверили академику Миллеру, тому, кто написал историю Сибири о том, что она является неисторической территорией? И поэтому отказались от её изучения? А не для того ли масон Миллер придумал свою теорию, чтобы скрыть на территории Сибири руины некогда погибшей цивилизации наших далеких предков?». Признаться, ловко придумано.

Одним росчерком пера отнять у нашего народа, да и у всех представителей белой расы их далёкое прошлое. Интересно, что сейчас придумают «друзья-приятели» за границей и из наших российских масонских организаций, чтобы скрыть от общественности такую находку? В советское время на этой территории стояло несколько лагерей, но сейчас их нет и поэтому попасть сюда может любой журналист и учёный. Остается одно, сделать по-американски, у них давно отработана технология – на древних руинах устраивать военные базы. Как это, например, они сделали в Ираке, на месте разрушенного Вавилона или на Аляске, где на берегу моря стоит в целости и сохранности огромный каменный город.

Но беда в том, что не только в горной Шории стоят такие руины, следы великого далекого прошлого. Как нам удалось выяснить, точно такие же руины сложенные из гигантских блоков и полигональной кладки стоят на Алтае, Саянах, Урале, на Верхоянском хребте, Эвенкии и даже на Чукотке. Всю страну военной базой не сделать и взорвать такие руины невозможно. Так что, похоже, придётся заканчивать нам с библейской концепцией, её время подошло к концу, а то, чем сейчас заняты ставленники масонских лож, – это напоминает агонию утопленника, который цепляется за соломинку. Мы предлагаем всем желающим самим убедиться в том, что нам удалось найти. Пусть люди посмотрят, что скрывают в себе горы Сибири в частности Горной Шории и Кузнецкого Алатау.

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