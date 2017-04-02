Абхьянга: стираем морщины с лица!

Эту процедуру можно выполнять в любое время. Каждую из перечисленных далее точек массируйте движениями по часовой стрелке в течение 20-30 секунд. Если нет иных указаний, действуйте средним пальцем.

1. Центр подбородка. Массаж этой точки помогает от насморка.

2. Уголки рта.

3. Центр бороздки между носом и верхней губой.

4. Внешние уголки носа у ноздрей. Эти точки соответствуют тонкой кишке. Массаж их помогает при заложенном носе.

5. Центральные точки скул. Нажмите на кость снизу вверх и промассируйте точки.

6. Точки на нижних веках чуть выше скул. Осторожно прижмите эти точки безымянным пальцем. Не массируйте.

7. Брови. Основаниями больших пальцев нажмите снизу вверх на внутренние уголки бровей у переносицы. Затем разомните обе брови, пощипывая их большим и указательным пальцами и продвигаясь от внутренних уголков к внешним. Повторите. При правильном выполнении этот приём может вызвать лёгкое раздражение, связанное с высвобождением накопленного напряжения. Он помогает при головных болях и проблемах с мочевым пузырём.

8. Виски. Осторожно промассируйте выпрямленными пальцами.

9. «Третий глаз». Венечная чакра. Прижмите к темени обе ладони и энергично разотрите кожу волосистой части головы движениями вперёд-назад