А.Фурсов о подлинной сути конспирологии и тех, кто пытается ее скомпрометировать.

Отношение к «конспирологии» и «теории заговора» в среде обычных людей старательно поддерживается определенными силами, явно защищающими интересы паразитической «элитки», как крайне скептическое. Между тем, наличие тайных обществ и их планов по скрытому управлению человечеством, зачастую лежит на поверхности ибо известно, что для того, чтобы надежнее что-то спрятать, нужно положить это на самое видное место.

Вот, например, что пишет о подлинной сути «конспирологии» ее старательной дискредитации в глазах простых обывателей и даже в глазах некоторых «продвинутых», считающих себя «интеллектуалами» или даже «духовно развитыми», один из экспертов Изборского клуба А.Фурсов в своей работе «Криптополитэкономия западных элит»:

«Есть странное противоречие в нашей жизни — жизни ученых, аналитиков, исследователей, изучающих социальную реальность. На уровне здравого смысла, регулирующего повседневное поведение, мы прекрасно знаем, что, во-первых, есть лица, группы и структуры, оказывающие на ход вещей значительно большее влияние, чем иные лица, группы и структуры, а порой — даже большее, чем большинство все эти «иные», вместе взятые; во-вторых, эти более могущественные группы, лица и структуры могут реализовать свое влияние, свою власть скрытым образом, за кулисами видимых событий; в-третьих, лица, группы и структуры, о которых идет речь, существуют не хаотически, а организованно.

Все это довольно тривиально, и едва ли кто-то станет с этим спорить. Однако, как только речь заходит об объяснении неких исторических явлений или политических событий, указанную не лежащую на поверхности социальную неравномерность, неравновесность не просто забывают или игнорируют — ее стараются опровергнуть; в результате анализ или объяснение того или иного события ограничиваются фасадом, тем, что можно пощупать, тем, что легко «дает себя прочесть» (М.Фуко)…

И если мы в объяснении тех или иных исторических явлений усомнимся в видимом, в явлении и попытаемся найти объяснение, лежащее глубже, чем видимое, которое нередко искусственно сконструировано, если попытаемся проникнуть на уровень сущности, такую попытку нередко квалифицируют как «конспирологию». Более того, этот термин сам по себе или в виде синонима — «теория заговора» (далее — ТЗ) — используется, когда нужно скомпрометировать ту или иную работу, концепцию или схему без обсуждения, или, что еще чаще, — когда нужно не допустить такого обсуждения в принципе.

Но если история свободна от Заговора как одного из важнейших факторов, то что делать с такими заявлениями как: «Миром управляют оккультные силы и их тайные общества»? или «Судьба Европы находится в руках всего лишь трехсот человек, каждый из которых знает всех остальных. Своих преемников они выбирают из собственного окружения. Эти люди имеют средства для того, чтобы положить конец той государственной форме, которую они считают неоправданной».

Первая фраза принадлежит представителю британской верхушки премьер-министру Великобритании Бенджамину Дизраэли, вторая — представителю немецкой верхушки (и в то же время советнику Ротшильдов) промышленнику и министру иностранных дел Веймарской рнеспублики Вальтеру Ратенау. Сказанное ими вполне соответствует научному подходу, обусловленному политэкономией капитализма…

Обычно под конспирологией имеется ввиду сфера знания, в которой история, особенно резкие ее повороты, объясняются не историческими закономерностями и массовыми процессами, а перипетиями скрытой борьбы, заговоров и контрзаговоров неких скрытых сил: орденов, масонских лож, спецслужб и т.д. и т.п. — на выбор. Нередко акцентируется примитивный или сознательно примитивизируемый характер конспирологических схем, их несерьезность, а порой — одиозность. Действительно, немало конспирологических работ написано в погоне за сенсацией и заработком (не очень честным), отсюда — непроверенность фактов и легковесность выводов.