9 способов распознать друзей, любовников или врагов из прошлой жизни

Возможно вы уже были знакомы с важными людьми из вашей жизни.
Когда вы поймете эту истину о своих взаимоотношениях с другими, вы увидите ее повсюду: бывшие любовники, друзья, враги, члены семьи.
Некоторые связи — действительные — в конечном счете проявляются снова и снова, если вы обращаете внимание.
Вот 9 способов идентифицировать намеки истории, которые вернули вас в орбиты друг друга.
1. Мгновенный раппорт
Вы начинаете говорить, и вы не можете остановиться, но приятнее всего — другой человек понимает вас. Вы вступаете в беседу и можете разговаривать бесконечно. (И если это сбалансированный подход, с общими целями и взаимным уважением, считайте, что вам повезло и никогда не отпускайте.)
2. Мгновенная неприязнь
Вы пытались оценить этого человека за его хорошие качества, но что-то просто вас раздражает. И вы даже не можете определить причину.
3. Бабочки
Ваш желудок не успокоится, когда вы рядом с этим человеком. Это могут быть даже любовные отношения в настоящем, но лежащий в основе стресс не позволит вам расслабиться.
Вы всегда на грани, может быть, слишком стараетесь угодить, возможно, подсознательно ожидая какого-то плохого поворота событий. Вы можете быть «счастливы» снаружи, но эти бабочки не уходят.
4. Общие вкусы
Где пересекаются ваши линии совместимости? Вы разделяете страсть к ____? Оба любите тот же иностранный язык, пищу или культуру? Наслаждаетесь похожим видом спорта, искусством, хобби, времяпрепровождением? Вы уже делали это вместе!
5. Простота партнерства
Вы хорошо работаете вместе? Заканчиваете предложения друг друга? Выполняете больше вместе, чем отдельно? Это очень ценное «качество», разработанное в течение многих жизней.
Берегите его, независимо от того, как кратко (партнеры по работе) или долго (друг или семья) это может продолжаться.
6. Вина
Вы всегда склоняете равновесие к тому, чтобы давать больше, чем получать взамен. Вы чувствуете, что обязаны им, но это, вероятно, не в вашем сознании.
Вы всегда заботитесь о них, делая дополнительный шаг, делая больше, сверхкомпенсируя что-то невидимое в вашей настоящей жизни, но все еще живое в вашей истории. Они могут быть детьми, друзьями, родителями, братьями и сестрами, супругами или коллегами в настоящей жизни.
Только вы можете простить себя, и пока вы это сделаете, их чувства не изменят вашу глубокую вину.
7. Страх
Ваша память может быть не на сознательном уровне, но вы что-то знаете. Уважайте это. События прошлой жизни, если их не признают и не разрешают, часто повторяются. Обстоятельства могут незначительно отличаться, но результаты могут быть одинаковыми. Узнайте все, что вы можете. Если ваша душа говорит вам бежать, делайте это, даже если ваш страх кажется дико необоснованным в настоящей жизни.
Да, страх может быть разрешен с помощью знаний прошлых жизней, но страх также является механизмом безопасности, который должен быть глубоко уважаем в отношении других людей. Отнеситесь к этому серьезно. Будьте осторожны и доверяйте своим чувствам.
8. Неуместность по признаку пола
Две души, которые любили друг друга на протяжении многих жизней, в самых разных ролях, могут снова встретиться во время своих чередующихся гендерных выражений. Они будут выбирать, какое выражение они разделяют в настоящем, будь то друзья, любовники, семья, партнеры любого рода.
9. Воспоминания
Вы можете внезапно вспомнить свои прошлые жизни. Особенно, если вы осведомлены и готовы к такой возможности. Доверяйте своим знаниям.