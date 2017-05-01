9 способов распознать друзей, любовников или врагов из прошлой жизни

5. Простота партнерства

Вы хорошо работаете вместе? Заканчиваете предложения друг друга? Выполняете больше вместе, чем отдельно? Это очень ценное «качество», разработанное в течение многих жизней.

Берегите его, независимо от того, как кратко (партнеры по работе) или долго (друг или семья) это может продолжаться.

6. Вина

Вы всегда склоняете равновесие к тому, чтобы давать больше, чем получать взамен. Вы чувствуете, что обязаны им, но это, вероятно, не в вашем сознании.

Вы всегда заботитесь о них, делая дополнительный шаг, делая больше, сверхкомпенсируя что-то невидимое в вашей настоящей жизни, но все еще живое в вашей истории. Они могут быть детьми, друзьями, родителями, братьями и сестрами, супругами или коллегами в настоящей жизни.

Только вы можете простить себя, и пока вы это сделаете, их чувства не изменят вашу глубокую вину.

7. Страх

Ваша память может быть не на сознательном уровне, но вы что-то знаете. Уважайте это. События прошлой жизни, если их не признают и не разрешают, часто повторяются. Обстоятельства могут незначительно отличаться, но результаты могут быть одинаковыми. Узнайте все, что вы можете. Если ваша душа говорит вам бежать, делайте это, даже если ваш страх кажется дико необоснованным в настоящей жизни.

Да, страх может быть разрешен с помощью знаний прошлых жизней, но страх также является механизмом безопасности, который должен быть глубоко уважаем в отношении других людей. Отнеситесь к этому серьезно. Будьте осторожны и доверяйте своим чувствам.