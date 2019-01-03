9 признаков того, что у вас в квартире есть домовой

Домовые издревле живут бок о бок с нами в одном доме. Еще на Руси домовых уважали, оберегали, дружили с ними, старались задобрить и ублажить. При переезде в новый дом их обязательно приглашали с собой.

Домовые не простые жители, они защищают семью, с которой живут, предупреждают об опасности, всячески помогают, а иногда и шалят, озорничают. Раньше каждый знал, как определить присутствие домового в доме и подружиться с ним, сейчас это редкость.

Где живет домовой

Прежде чем задабривать домового, нужно четко понимать, зачем это делается, как именно он помогает своим подопечным. Также важно знать, где он живет, что любит, что ему не нравится, может ли навредить.

Увидеть домового практически невозможно, они прячутся от человека. Только домашние животные могут его увидеть, иногда дети, когда домовенок с ними играет.

Живет домовой в самых разных укромных местах: в малозаметном углу, за печкой, на чердаке, под порогом, в чулане, за сундуком или даже в печной трубе. Домовой всегда выбирает укромный уголок. На Руси считалось, что домового чаще всего можно увидеть в конюшне в яслях, в сене, на чердаке.

Раньше верили, что ни в коем случае нельзя занимать место домового – он может сильно обидеться, навредить или даже уйти из вашего дома, оставить вашу семью без защиты.

Что любит домовой, за что может наказать

Домовые любят порядок в доме и чистоту.Им не нравится, когда домочадцы ругаются друг с другом, лентяйничают, злоупотребляют спиртным. Если домовому кажется, что его не уважают, он может и начать вредничать. Например, ночью он не дает нормально спать, шумит, гремит, стучит – вы слышите посторонние звуки в доме или квартире всю ночь.

Если домовому что-то очень сильно не нравится, он может даже ущипнуть вас во сне, чтобы вы проснулись. Нашли небольшой синячок и не помните, откуда он взялся? Скорее всего, это озорничает домовой, наказывает вас за проступок. Однако бывает, что домовые просто шалят без веских причин – вот такой вот вредный старичок-домовенок!

Интересно: некоторые считают, что домовые рождаются уже старичками, а по мере взросления молодеют – живут домовые по несколько сотен лет.

Не зря есть придания о старичке-проказнике, который может и вещь какую-нибудь припрятать, во сне ущипнуть, кота напугать. Может, домовой еще просто молодой, любит пошутить-подурачиться.

Важно знать и помнить, что не любит домовой:

скандалы, крики, ругань, сквернословие;

лень во всех ее проявлениях;

курение в доме;

злоупотребление спиртным;

большое количество немытой посуды в раковине.

Помните об этом, старайтесь не злить домового.

Лучше дружить с ним, а не воевать.

Общие признаки присутствия домового

Если быть чуть-чуть повнимательнее, прислушиваться к своим ощущениям, понять, есть ли домовой, не составит труда.

А еще он иногда попадает на фото.

Повадки всех домовых, как правило, схожи.

Есть общие признаки присутствия доброго духа в доме:

1. Например, если у вас нет домашних животных, а ночью вы слышите легкие шаги. Не бойтесь, домовой проверяет все ли в порядке в вашем доме, обходит его, выполняет свои обязанности.

2. Наблюдайте за вашими питомцами, они очень часто взаимодействуют с домовыми. Если ваша кошка понравилась домовому, он будет тоже ее оберегать, гладить. Например, ваш питомец начал мурлыкать без видимой причины – это домовой чешет за ушком или гладит по спинке.

3. Домовой может играть к котом или кошкой. Увидели, что животное бегает за кем-то невидимым, играется – домовенок дурачится с вашим животным.

4. Собаки реже взаимодействуют с домовыми. Как правило, если они заметят его, смотрят очень внимательно в одну точку, не реагируя при призыв или другую команду хозяина.

5. У вас появилось предчувствие прихода гостей, хотя вы никого не ждете, и в ближайшее время к вам стучат в дверь? Это домовой предупредил вас.

6. Если вы поссорились с членом вашей семьи и очень быстро помирились, вам помог домовой.

7. В доме или квартире приятно находится, вы и ваши гости ощущают тепло и уют. Вам хочется возвращаться домой, вы набираетесь сил, улучшается настроение. Все это признаки опеки домового.

8. Домовые любят перебирать посуду на кухне. Если ночью вам кажется, что она звенит – добрый дух следует своим привычкам.

9. Игрушки ребенка переставлены, пропала парочка конфет? Домовенок немного поиграл, захотел чего-нибудь сладкого.

С домовым надо дружить, задабривать, угощать и оставлять гостинцы.

Важно благодарить его за помощь и работу.

Когда нужно задабривать домового?

В целом домовые не вредничают, им достаточно уважительного отношения с вашей стороны, поддержания порядка и чистоты в доме. Однако, если домового что-то не устраивает, он терпеть не будет, обязательно даст знать, что что-то не так.

Как проявляется недовольство домового:

вещи, оставленные на видном месте, исчезают, вы не можете найти их по несколько дней;

положили что-то в одно место, а нашли совершенно в другом, при этом вы прекрасно помните, где лежала вещь изначально;

дверцы шкафа почему-то оказываются открытыми, белье смялось;

на кухонном столе разбросаны хлебные крошки; вы стали ощущать себя некомфортно в своем доме.

Интересно: все эти виды озорничества домового лишь подтверждают его присутствие. Если вы сомневались в наличии домового, теперь у вас есть доказательства. Вам нужно как можно скорее его задобрить, вернуть расположение.

Как подружиться с домовым

Домовой любит уважение к себе, ему приятно, когда его пытаются задобрить. Важно знать, как именно лучше всего подружиться с домовым:

Самое важное правило – поддержание чистоты в доме. Делайте регулярную уборку, не копите посуду, выносите мусор, вытирайте пыль по мере ее появления.

Иногда обращайтесь к домовому, при этом уважительно и с почтением. Называйте его «батюшка-домовой», «хозяин-батюшка». Домовому будет очень приятно, что его воспринимают как члена семьи. Например, вы можете иногда просто благодарить его за заботу о вашей семье и доме.

Домовые очень любят молоко и выпечку, особенно приготовленную своими руками, с душой. Поставьте подношение на высокий сервант, кухонный шкаф. Скажите вслух, что это специально для домового.

Положите красивые бусики в картонную коробочку, а ее в укромный уголок – пусть домовой поиграется.

Обязательно пригласите домового с собой, если вы переезжаете.

Чтобы помириться с домовым, можно сказать следующее: «Чур со мной, а ты, домовой, стой. Мириться будем и дружить. Ты мне помогать, а я тебя кормить».

Помните, домовой может защитить вас и предупредить об опасности. Если вы проснулись от резкого звука или стука, например, хлопнула дверь – проверьте, плотно ли закрыт газ, не течет ли вода. Домовой может предупредить и о пожаре, и о любой опасности, угрожающей подопечной семье.

Раньше домовых всегда звали с собой, их любили и оберегали. Давайте разберемся, как забрать домового с собой.

Как пригласить домового с собой при переезде

Если домового не пригасить с собой, он может сильно обидеться и начать вредничать. Сначала подметите квартиру или дом, после чуть-чуть рассыпать сор и позвать домового с собой. Теперь подметите рассыпанный сор, положите в пакетик, а его возьмите на новое место. Через сутки после переезда этот сор можно выбросить вместе с накопившимся мусором. При этом задобрите домового каким-нибудь угощеньем.

Также можно взять с собой новый веник и подмести им новую квартиру или дом. Так вы уберете чужую энергетику, домовой охотнее последует за вами.

Не зря на Руси считалось, что домовой – добрый дух, с которым нужно поддерживать хорошие отношения. Пусть в вашей семье и доме все будет хорошо, а домовой вам в этом поможет.