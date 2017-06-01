8 СПОСОБОВ ОЧИСТКИ ГОЛОВЫ ОТ «ГРЯЗИ»

Все ваши болезни, несчастные случаи, которые с вами происходят, ваше плохое самочувствие, ваша злость и недовольство жизнью — следствие информационных ядов и загрязнителей, которые проникли к вам в голову. Вы заболели. Почему? Потому что за день до этого кто-то обвинил вас. Вы поскользнулись и набили себе шишку. Почему? Потому что за час до этого кто-то раскритиковал вас.

Вы чувствуете сильнейшую усталость и нежелание жить, потому что один из членов вашей семьи постоянно обижает вас. Вы напуганы и боитесь взяться за простейшее дело, потому что кто-то сказал, что вы ни на что не способны. Вы слабы. Вас завоевали. Ваша душа под оккупацией.

Все вышеперечисленные события — результат действия психологических ядов. Яды подрывают ваш иммунитет и другие защитные силы. К сожалению, вы не можете запретить людям критиковать вас, но вы можете отказаться слушать критику. Именно на уровне мыслей. Это не значит, что при первой попытке раскритиковать ваши действия вы должны крикнуть: «Заткнись! Ничего не хочу знать!» — а потом весь день ходить и мысленно ругаться: «Вот мерзавец, осмелился критиковать меня! Он сказал, что я трус. Ну, я ему докажу…» Это означало бы, что все равно критику вы приняли. А надо ее не принять, то есть не обдумывать.

То же самое касается любого другого загрязнителя. Как только его начинают внедрять к вам в голову, вы должны захлопнуть «дверь» перед самым его носом. Для этого вам достаточно обладать двумя навыками: первый — распознать загрязнитель, второй — воспрепятствовать его проникновению в вашу голову. Даже если вас никак не оставляет обида или страх, иногда достаточно знать, что это яд в вашей голове и отвечаете за его нахождение там вы сами, а не кто-то еще.

Преграждать дорогу загрязнителям — намного более сложный навык, чем распознавать их. Для этого в вашей голове должны быть установлены — основная блокировка: «МНЕ НЕПРИЯТНО, ЗНАЧИТ, МНЕ ЭТОГО НЕ НАДО!» и две дополнительные блокировки: «ЛОЖЬ!» и «НЕИНТЕРЕСНО!»

Хотя бы одна из блокировок должна возникать как условный рефлекс на соответствующие сообщения окружающих. Необходимо напомнить, что это блокировки мозга, а не слова, которые вам нужно произносить вслух.

Отвечать вы можете то, что требует этикет, но душа ваша должна оставаться чистой за счет вовремя захлопывающихся «дверей»:

МНЕ НЕПРИЯТНО, ЗНАЧИТ, МНЕ ЭТОГО НЕ НАДО!

ЛОЖЬ! НЕИНТЕРЕСНО!

Вас критикуют — МНЕ НЕПРИЯТНО, ЗНАЧИТ, МНЕ ЭТОГО НЕ НАДО!

Вас обвиняют — МНЕ НЕПРИЯТНО, ЗНАЧИТ, МНЕ ЭТОГО НЕ НАДО!

Вас пугают — ЛОЖЬ! (НЕИНТЕРЕСНО!)

Отрицательное предсказание — ЛОЖЬ!

Вам понижают самооценку — МНЕ НЕПРИЯТНО, ЗНАЧИТ, МНЕ ЭТОГО НЕ НАДО!

На вас обижаются — МНЕ НЕПРИЯТНО, ЗНАЧИТ, МНЕ ЭТОГО НЕ НАДО!

Вас обижают — МНЕ НЕПРИЯТНО, ЗНАЧИТ, МНЕ ЭТОГО НЕ НАДО!

Новости по телевизору вызывают у вас тревогу — НЕИНТЕРЕСНО!

Запустите эту программу у себя в мозгу, пусть работает, пусть отбраковывает ядовитые сведения! К тому же всегда оценивайте людей не по критерию: «Хотел ли он сделать мне плохо?» — а по критерию: «Плохо ли мне от его слов и действий?»

Чтобы еще более надежно защититься от поступления в голову мусора, желательно строить свою жизнь по ПРИНЦИПУ ЗЕРКАЛА. Это создаст двойной барьер для проникновения ядов в вашу голову. Осознание одной только вещи: «Я сам с людьми так никогда не поступаю!» — дает полное право отказаться от подобных «услуг» окружающих.

Конечно, говорить это надо в крайне редких случаях, но все же иногда стоит сказать: «Я никогда никого не критикую, и меня не надо критиковать!»

Учить человека можно, но только в соответствующих ситуациях и только выстраивая ему при этом положительную программу. Всегда нужно учить человека без внедрения ему в голову ядов!

Правила, которыми следует пользоваться, чтобы зеркально отразить все загрязнители, намеревающиеся проникнуть в вашу душу:

1. Не критикуйте — не слушайте критику.

2. Не обвиняйте даже мысленно — не испытывайте чувства вины.

3. Не обижайте — не обижайтесь.

4. Давайте другим (и себе) предсказания только положительные, а если нужно предостеречь, то делайте это сообщением только конкретных фактов, без эмоций. Например, говорите: «В этом районе за последнюю неделю было совершено тринадцать преступлений» — вместо: «Не ходи туда! Тебя там наверняка убьют!»

5. Не пугайте — не бойтесь.

6. Не понижайте другим самооценку — не слушайте тех, кто пытается понизить вашу самооценку.

7. Не указывайте другим на их недостатки — не обращайте внимания, если вам указывают на ваши.

8. Не стройте разрушительных программ другим — не позволяйте строить их себе.

Если учесть, что частица «не» не воспринимается подсознанием, другие формулировки ЗЕРКАЛЬНЫХ ПРАВИЛ обращения с людьми выглядят так:

1. Одобряйте!

2. Понимайте чужие мотивы совершения плохих поступков!

3. Берегите чужую психику!

4. Давайте предсказания только положительные или говорите: «У вас все будет хорошо!»

5. Успокаивайте!

6. Повышайте другим самооценку!

7. Указывайте другим на их достоинства!

8. Если умеете, закладывайте другим на подсознание положительные программы, при этом соблюдая два условия:

а) программы должны быть положительными с их точки зрения, а не с вашей;

б) программы не должны содержать зла по отношению к кому-то третьему.

Если вы хотите указать кому-то на его неправильное поведение и заставить его вести себя иначе (как вам удобно), то не забывайте, что одну и ту же мысль всегда можно выразить как отрицательным утверждением, так и положительным. Выражайте ее положительным.

Отучить от чего-то — это значит научить чему-то обратному.

Прекратить какое-то действие — это значит начать делать что-то другое.

Можно вести разный образ жизни. Можно быть битым и бить других, считая, что иначе нельзя. Но в таком случае всегда есть риск получить тяжелое увечье. Можно относиться с уважением к другим и к себе, беречь себя и других, понимая, что каждый человек — ЛИЧНОСТЬ С ДОСТОИНСТВОМ.

Это касается не только физической, но и психологической стороны жизни, психологической даже больше. В нашем веке мы достаточно культурны, чтобы не бить друг друга физически, но психологически это происходит всюду, это менее заметно, но не менее больно. К сожалению, наша средневековая жажда казней никуда не делась, просто теперь не принято демонстрировать это, нынче модно выглядеть добрыми.

К тому же, довести человека до самоубийства психологическим избиением намного легче, чем физическим — есть масса тому подтверждений! Так же дело обстоит и с травмами. Удар ногой в живот проще излечить, чем язву желудка, вызванную душевной травмой, потому что во втором случае труднее определить и убрать основной разрушительный агент, который может действовать в голове человека еще на протяжении долгого времени и строить там уничтожающую программу. А программу эту просто медикаментами не вылечишь.

Не бейте других и поставьте на свою душу защитный панцирь против ударов окружающих! Пусть они отобьют себе кулаки, но ничто не нарушит вашего благостного существования!

Автор: Михаил Фатеев