72 ангела – это невероятно, но Каббала утверждает

Что среди огромной плеяды Ангелов, населяющих нашу вселенную, есть 72 Ангела, которые заботятся о нас с момента рождения, и которые сопровождают нас на протяжении всей нашей жизни. Эти Ангелы называются «офанимы» или «Ангелы сфер и звезд».

Об этом рассказывается в Книге Еноха (геэз መጽሐፈ ሄኖክ, 1 Енох) — один из наиболее значимых апокрифов Ветхого Завета. На данную книгу ссылается апостол Иуда в своём послании. Текст упоминается у древних писателей — Тертуллиана, Оригена и других. Однако сам текст был неизвестен в Европе до XVIII века, когда он был обнаружен в составе эфиопской Библии, где входит в канон. В книге Еноха повествуется, как 200 Ангелов приземлились на горе Ермон, брали себе в жёны земных женщин и наплодили исполинов и магов, после чего переполнившаяся грешниками Земля была подвергнута Потопу (главы 6-10 по изданию Смирнова). В канонической книге Бытия эти существа именуются сыны Божии. (Википедия)

В книге Еноха можно найти упоминание о том, что офанимы, вместе с херувимами и серафимами, окружают трон Бога.

Также офанимов называют Ангелами зодиакального круга, поскольку каждый из них отвечает за пятиградусный сектор Зодиака и особо покровительствует людям, родившимся в период, когда Земля проходит через курируемую им зону.

В то же время, офанимы могут оказать помощь любому человеку, обращающемуся к ним с просьбой.

Несмотря на то, что офанимы даруют людям различные способности или таланты и неоднократно предоставляют шансы изменить свою жизнь к лучшему, далеко не каждый человек замечает, принимает и использует ангельский дар.

Погруженные в повседневные заботы, люди, как правило, не уделяют должного внимания своему внутреннему миру, не осознают свои глубинные потребности и не прислушиваются к внутреннему голосу — голосу интуиции, который, по сути, и является проводником ангельских посланий.

Как и любые другие Ангелы, офанимы могут брать на себя функции Ангелов Хранителей, особенно в случае, когда человек обращается к ним за помощью, советом или поддержкой.

Каждый Ангел оказывает человеку особого рода содействие, и если вам требуются помощь определенного рода или некие конкретные качества, имеет смысл обращаться к Ангелу, который «специализируется» на этом.

Человеку, нуждающемуся в материальном достатке, стоит обратиться к «Ангелу изобилия» Ал-Кабату, о мужестве можно просить Ал-Лелаха, о покровительстве в путешествии — Даммеб-Яха, о власти — Раах-Яха, об избавлении от мук одиночества — Аяу-Яха и т.д.

Тем не менее, с очень важными просьбами или просьбами общего характера целесообразнее обращаться к Ангелу, под покровительством которого вы родились.

Обращаясь с просьбой к Ангелу, следует расслабиться, очистить свой ум от посторонних мыслей, трижды произнести его имя (мысленно или вслух), а затем сформулировать свою просьбу, также мысленно или вслух.

Чтобы услышать ответ Ангела или увидеть возможность, которую он вам предоставляет, откликаясь на вашу просьбу, необходимо поддерживать спокойное состояние духа, избегать суетливости и бесполезных мыслей, отрешенно и внимательно наблюдать за тем, что происходит вокруг вас. Ответ может прийти в виде внутреннего голоса, произносящего определенные слова, или в форме интуитивного ощущения, специфического импульса, побуждающего вас куда-то пойти или совершить некий поступок.

Вы можете научиться постоянно ощущать присутствие рядом с собой одного или нескольких Ангелов Хранителей. О том, что вы находитесь в контакте с Ангелами, свидетельствует обострившаяся интуиция и удача, которая станет приходить к вам всякий раз, когда вы будете следовать велениям внутреннего голоса.

Хотите узнать кто у вас Ангел Хранитель, из 72 Ангелов выберите по дате рождения имя своего Ангела Хранителя.

ШЕСТЬ АНГЕЛОВ ХРАНИТЕЛЕЙ ДЛЯ РОДИВШИХСЯ ПОД ЗНАКОМ ОВНА

Ангел Хранитель Ал-Веху (21 марта — 25 марта) ЭТОТ ангел дарует смелость, напор, силу воли, решительность, вдохновение, изобретательность, дух творчества, способности к предпринимательству и состояние «внутреннего горения».

ЭТОТ ангел дарует смелость, напор, силу воли, решительность, вдохновение, изобретательность, дух творчества, способности к предпринимательству и состояние «внутреннего горения». Ангел Хранитель Ал-Йели (26 марта — 31 марта) ЭТОТ ангел считается ангелом-спасителем, поскольку он помогает людям, оказавшимся жертвами всевозможных аварий и несчастных случаев. Он дарует силы, терпение и веру.

ЭТОТ ангел считается ангелом-спасителем, поскольку он помогает людям, оказавшимся жертвами всевозможных аварий и несчастных случаев. Он дарует силы, терпение и веру. Ангел Хранитель Ал-Сит (1 апреля — 5 апреля) ЭТОТ ангел защищает от несчастных случаев, помогает принимать сложные и рискованные решения, подсказывает выход тем, кто находится в затруднении. Он помогает в поиске потерянных вещей.

Ангел Хранитель Ал-Аулем (6 апреля — 10 апреля) ЭТОТ ангел пробуждает в людях мощные душевные порывы, вселяет в них решимость посвятить себя какому-то делу или дорогому для них человеку. Люди, родившиеся под его покровительством, часто становятся известными.

ЭТОТ ангел пробуждает в людях мощные душевные порывы, вселяет в них решимость посвятить себя какому-то делу или дорогому для них человеку. Люди, родившиеся под его покровительством, часто становятся известными. Ангел Хранитель Ал-Махаш (11 апреля — 15 апреля) ЭТОТ ангел дарует людям, родившимся под его покровительством, врожденный инстинкт охотника, стратегическое мышление, способность убеждать, отвагу и умение вовремя использовать выпадающий им шанс.

ЭТОТ ангел дарует людям, родившимся под его покровительством, врожденный инстинкт охотника, стратегическое мышление, способность убеждать, отвагу и умение вовремя использовать выпадающий им шанс. Ангел Хранитель Ал-Лелах (16 апреля — 21 апреля) ЭТОТ ангел дарует родившимся под его покровительством людям независимый характер, задор и душевный пыл, особую привлекательность для лиц противоположного пола, умение договариваться и приходить к соглашениям.

ШЕСТЬ АНГЕЛОВ ХРАНИТЕЛЕЙ ДЛЯ РОДИВШИХСЯ ПОД ЗНАКОМ ТЕЛЬЦА

Ангел Хранитель Ал-Аках (22 апреля — 26 апреля) ЭТОТ ангел дарует людям, родившимся под его покровительством, вдохновение и особый дар к музыке, защищает от искушений, вредных пристрастий и зависимостей разного рода. Ангел Хранитель Ал-Кабат (27 апреля — 1 мая) ЭТОТ ангел помогает преодолеть нерешительность, наделяет добротой, терпением, снисходительностью и постоянством, помогает организовать свое время, дарует практический ум и трудолюбие. Ангел Хранитель Ал-Хезид (2 мая — 6 мая) ЭТОТ ангел обеспечивает людям, родившимся под его покровительством, устойчивую позицию и уверенность в завтрашнем дне, позволяет им получить то, чего они желают всем сердцем. Ангел Хранитель Ал-Элад (7 мая — 11 мая) ЭТОТ ангел дарует людям, родившимся под его покровительством, динамизм, умение быстро и четко разрешать возникающие проблемы, выдержку и терпение. Ангел Хранитель Ал-Лав (12 мая — 16 мая) ЭТОТ ангел помогает воплотить в жизнь наши проекты и идеи, сделать нашу мечту реальностью, организовать семейный бизнес, повысить производительность труда и получить высокие прибыли. Ангел Хранитель Ал-Хабау (17 мая — 21 мая) ЭТОТ могущественный ангел наделяет людей, родившихся под его покровительством, острым умом, умением вести переговоры, талантами воина и военачальника, стратега и успешного предпринимателя.



ШЕСТЬ АНГЕЛОВ ХРАНИТЕЛЕЙ ДЛЯ РОДИВШИХСЯ ПОД ЗНАКОМ БЛИЗНЕЦОВ

Ангел Хранитель Ал-Йезель (22 мая — 26 мая) ЭТОТ ангел наделяет людей, родившихся под его покровительством, артистическим даром, способностями к поэзии, медицине и журналистике, гибкостью мышления и умением правильно использовать предоставляющиеся им возможности.

ЭТОТ ангел наделяет людей, родившихся под его покровительством, артистическим даром, способностями к поэзии, медицине и журналистике, гибкостью мышления и умением правильно использовать предоставляющиеся им возможности. Ангел Хранитель Ал-Мебат (27 мая — 31 мая) ЭТОТ ангел помогает людям общаться между собой и устанавливать связи на разных уровнях, вплоть до телепатической связи, защищает от всевозможных козней и ловушек.

Ангел Хранитель Ал-Хери (1 июня — 5 июня) ЭТОТ ангел дарует людям, родившимся под его покровительством, способности к творчеству, таланты писателя, фотографа или издателя, наделяет умом, деловитостью и трудолюбием, умением устанавливать контакты и общаться с людьми.

ЭТОТ ангел дарует людям, родившимся под его покровительством, способности к творчеству, таланты писателя, фотографа или издателя, наделяет умом, деловитостью и трудолюбием, умением устанавливать контакты и общаться с людьми. Ангел Хранитель Ал-Хакем (6 июня — 10 июня) ЭТОТ ангел дарует людям, родившимся под его покровительством, критический склад ума, остроту и гибкость мышления, позволяет рассматривать вещи с разных точек зрения и замечать то, что упускают другие.

ЭТОТ ангел дарует людям, родившимся под его покровительством, критический склад ума, остроту и гибкость мышления, позволяет рассматривать вещи с разных точек зрения и замечать то, что упускают другие. Ангел Хранитель Ал-JIay (11 июня — 16 июня) ЭТОТ ангел дарует людям, родившимся пол его покровительством, особую чувствительность и восприимчивость к мистическим явлениям, которая странным образом сочетается с рациональным мышлением, склонностью к чистоте и порядку.

ЭТОТ ангел дарует людям, родившимся пол его покровительством, особую чувствительность и восприимчивость к мистическим явлениям, которая странным образом сочетается с рациональным мышлением, склонностью к чистоте и порядку. Ангел Хранитель Ал-Кели (17 июня — 22 июня) ЭТОТ ангел дарует людям, родившимся под его покровительством, способности к альтернативной медицине, коммерции, ведению переговоров, преподавательской деятельности.

ШЕСТЬ АНГЕЛОВ ХРАНИТЕЛЕЙ ДЛЯ РОДИВШИХСЯ ПОД ЗНАКОМ РАКА

Ангел Хранитель Хи-Левох (23 июня — 27 июня) ЭТОТ ангел наделят людей, родившихся под его покровительством, способностями к магии, колдовству и эзотерическим наукам, умением извлекать пользу из неприятностей и превращать плохую ситуацию в благоприятную.

ЭТОТ ангел наделят людей, родившихся под его покровительством, способностями к магии, колдовству и эзотерическим наукам, умением извлекать пользу из неприятностей и превращать плохую ситуацию в благоприятную. Ангел Хранитель Хи-Пахел (28 июня — 2 июля) ЭТОТ ангел наделят творческими способностями, обостренным восприятием, бодростью духа, физической крепостью и умением сопротивляться трудностям. Люди, родившиеся под его покровительством, часто становятся известными спортсменами, также из них выходят хорошие повара, медики и фармацевты.

Ангел Хранитель Хи-Нелак (3 июля — 7 июля) ЭТОТ ангел наделяет людей, родившихся под его покровительством, твердыми моральными ценностями, религиозностью, ответственностью, развитым чувством справедливости и собственного достоинства.

ЭТОТ ангел наделяет людей, родившихся под его покровительством, твердыми моральными ценностями, религиозностью, ответственностью, развитым чувством справедливости и собственного достоинства. Ангел Хранитель Хи-Яй (8 июля — 12 июля) ЭТОТ ангел покровительствует женскому началу во всех его проявлениях — матерям, акушеркам, воспитательницам и учительницам. Он излечивает от психических болезней, заболеваний желез внутренней секреции, укрепляет здоровье, облегчает печали.

ЭТОТ ангел покровительствует женскому началу во всех его проявлениях — матерям, акушеркам, воспитательницам и учительницам. Он излечивает от психических болезней, заболеваний желез внутренней секреции, укрепляет здоровье, облегчает печали. Ангел Хранитель Хи-Мелах (13 июля — 17 июля) ЭТОТ ангел благоприятствует всему, связанному с домашним очагом и семьей, он объединяет членов семьи и укрепляет родственные узы.

ЭТОТ ангел благоприятствует всему, связанному с домашним очагом и семьей, он объединяет членов семьи и укрепляет родственные узы. Ангел Хранитель Хи-Шахо (18 июля — 23 июля) ЭТОТ ангел дарует здоровье, защиту, любовь и покровительство всем людям на земле. Он улучшает душевное здоровье, дает радость духа и укрепляет семейный очаг.

ШЕСТЬ АНГЕЛОВ ХРАНИТЕЛЕЙ ДЛЯ РОДИВШИХСЯ ПОД ЗНАКОМ ЛЬВА

Ангел Хранитель Хи-Нетах (24 июля — 28 июля) ЭТОТ ангел дарует способность выделяться из окружения и добиваться значимых результатов в деле, которому человек себя посвящает; помогает проявить себя наилучшим образом, полноценно использовать свои способности и таланты.

ЭТОТ ангел дарует способность выделяться из окружения и добиваться значимых результатов в деле, которому человек себя посвящает; помогает проявить себя наилучшим образом, полноценно использовать свои способности и таланты. Ангел Хранитель Хи-Хаах (29 июля — 2 августа) Этот ангел наделяет людей, родившихся под его покровительством, силой воли, страстной натурой, острым умом и отвагой, что позволяет им мужественно преодолевать любые превратности судьбы.

Ангел Хранитель Хи-Йерет (3 августа — 7 августа) ЭТОТ ангел дарует могущество, богатство, силу и власть в сочетании с талантом руководителя, но в то же время накладывает на человека ответственность использовать эти дары во благо, а не во зло.

ЭТОТ ангел дарует могущество, богатство, силу и власть в сочетании с талантом руководителя, но в то же время накладывает на человека ответственность использовать эти дары во благо, а не во зло. Ангел Хранитель Хи-Шаах (8 августа — 12 августа) Этот ангел дарует способность мечтать, ставить перед собой высокие цели и проявлять настойчивость в их достижении; наделяет внутренней силой, позволяющей преодолеть собственные страхи и внутренние ограничения.

Этот ангел дарует способность мечтать, ставить перед собой высокие цели и проявлять настойчивость в их достижении; наделяет внутренней силой, позволяющей преодолеть собственные страхи и внутренние ограничения. Ангел Хранитель Хи-Рийи (13 августа — 17 августа) ЭТОТ ангел наделяет людей, родившихся под его покровительством, жизненной силой, динамизмом, способностями к организационной и управленческой деятельности, умением и желанием работать, а также защищает от всевозможных несчастий.

ЭТОТ ангел наделяет людей, родившихся под его покровительством, жизненной силой, динамизмом, способностями к организационной и управленческой деятельности, умением и желанием работать, а также защищает от всевозможных несчастий. Ангел Хранитель Хи-Аум (18 августа — 22 августа) ЭТОТ ангел дарует людям, родившимся под его покровительством, успех, богатство, славу и признание, а также внутреннюю силу и умение управлять окружающими в большей степени с помощью личного обаяния и посредством диалога.

ШЕСТЬ АНГЕЛОВ ХРАНИТЕЛЕЙ ДЛЯ РОДИВШИХСЯ ПОД ЗНАКОМ ДЕВЫ

Ангел Хранитель Хи-Лекаб (23 августа — 27 августа) ЭТОТ ангел наделяет людей, родившихся под его покровительством, терпимостью, сочувствием, пониманием, умением бескорыстно служить другим и заботиться об окружающих, не ожидая ничего взамен.

ЭТОТ ангел наделяет людей, родившихся под его покровительством, терпимостью, сочувствием, пониманием, умением бескорыстно служить другим и заботиться об окружающих, не ожидая ничего взамен. Ангел Хранитель Хи-Вешер (28 августа — 1 сентября) ЭТОТ ангел наделяет людей, родившихся под его покровительством, особой чувствительностью и романтизмом, обостренной интуицией, умением общаться и понимать других людей.

Ангел Хранитель Хи-Йеко (2 сентября — 6 сентября) ЭТОТ ангел дарует людям, родившимся под его покровительством, такое количество разнообразных качеств и способностей, что иногда у них возникает проблема с тем, какие качества и возможности использовать в первую очередь.

ЭТОТ ангел дарует людям, родившимся под его покровительством, такое количество разнообразных качеств и способностей, что иногда у них возникает проблема с тем, какие качества и возможности использовать в первую очередь. Ангел Хранитель Хи-Лехак (7 сентября — 11 сентября) ЭТОТ ангел наделяет даром понимания и способностью жертвовать своими интересами ради других людей, дарует чувство внутренней умиротворенности и душевную гармонию.

ЭТОТ ангел наделяет даром понимания и способностью жертвовать своими интересами ради других людей, дарует чувство внутренней умиротворенности и душевную гармонию. Ангел Хранитель Хи-Кевек (12 сентября — 16 сентября) ЭТОТ ангел наделяет людей, родившихся под его покровительством, способностью учиться, усваивать и успешно применять на практике знания различного рода. Он покровительствует художникам, актерам, писателям, переводчикам и преподавателям; облегчает душевные страдания и помогает преодолеть всевозможные зависимости.

ЭТОТ ангел наделяет людей, родившихся под его покровительством, способностью учиться, усваивать и успешно применять на практике знания различного рода. Он покровительствует художникам, актерам, писателям, переводчикам и преподавателям; облегчает душевные страдания и помогает преодолеть всевозможные зависимости. Ангел Хранитель Хи-Менад (17 сентября — 21 сентября) ЭТОТ ангел наделяет людей, родившихся под его покровительством, духовной зрелостью и эмоциональной устойчивостью, способностью освобождаться от материальных и сентиментальных привязанностей и ощущать себя по ту сторону добра и зла.

ШЕСТЬ АНГЕЛОВ ХРАНИТЕЛЕЙ ДЛЯ РОДИВШИХСЯ ПОД ЗНАКОМ ВЕСОВ

Ангел Хранитель Ани-Эл (22 сентября — 26 сентября) ЭТОТ ангел дарует людям, родившимся под его покровительством, способности к математике и точным наукам, умение учиться и усваивать полученную информацию, наделяет их хорошей интуицией, щедростью и справедливостью.

ЭТОТ ангел дарует людям, родившимся под его покровительством, способности к математике и точным наукам, умение учиться и усваивать полученную информацию, наделяет их хорошей интуицией, щедростью и справедливостью. Ангел Хранитель Хаум-Эл (27 сентября — 1 октября) ЭТОТ ангел наделяет людей, родившихся под его покровительством, развитым умом, хитростью и изобретательностью, которые необходимо контролировать с тем, чтобы использовать их во благо, а не во зло.

Ангел Хранитель Рехау-Эл (2 октября — 6 октября) ЭТОТ ангел наделяет людей, родившихся под его покровительством, особой энергичностью, подвижностью и проворством, как в физическом, так и в ментальном плане.

ЭТОТ ангел наделяет людей, родившихся под его покровительством, особой энергичностью, подвижностью и проворством, как в физическом, так и в ментальном плане. Ангел Хранитель Йейз-ел (7 октября — 11 октября) ЭТОТ ангел дарует людям, родившимся под его покровительством, власть и материальные блага разного рода, излечивает болезни и помогает найти решения любых возникающих проблем. Он покровительствует адвокатам, прокурорам, судьям, дипломатам и всем, кто борется за мир, гармонию и справедливость.

ЭТОТ ангел дарует людям, родившимся под его покровительством, власть и материальные блага разного рода, излечивает болезни и помогает найти решения любых возникающих проблем. Он покровительствует адвокатам, прокурорам, судьям, дипломатам и всем, кто борется за мир, гармонию и справедливость. Ангел Хранитель Ахаба-Эл (12 октября — 16 октября) ЭТОТ ангел наделяет людей, родившихся под его покровительством, способностью переносить трудности и сопротивляться обстоятельствам; дарует им красоту, артистизм, особую чувствительность и творческие способности как в области науки, так и в области искусства, влечение не только к материальному миру а также к духовному, этот человек сможет “лечить руками”, из него может получиться хороший священик, разум этого человека превышает эмоции.

ЭТОТ ангел наделяет людей, родившихся под его покровительством, способностью переносить трудности и сопротивляться обстоятельствам; дарует им красоту, артистизм, особую чувствительность и творческие способности как в области науки, так и в области искусства, влечение не только к материальному миру а также к духовному, этот человек сможет “лечить руками”, из него может получиться хороший священик, разум этого человека превышает эмоции. Ангел Хранитель Мик-Эл (17 октября — 21 октября) ЭТОТ ангел наделяет людей, родившихся под его покровительством, способностями к дизайну, графике, черчению и архитектуре, склонностью к порядку и гармонии. Он помогает довести до конца начатые проекты.

ШЕСТЬ АНГЕЛОВ ХРАНИТЕЛЕЙ ДЛЯ РОДИВШИХСЯ ПОД ЗНАКОМ СКОРПИОНА

Ангел Хранитель Вевал-Эл (22 октября — 26 октября) ЭТОТ ангел наделяет людей, родившихся под его покровительством, мудростью, справедливостью, силой духа и душевной чистотой.

ЭТОТ ангел наделяет людей, родившихся под его покровительством, мудростью, справедливостью, силой духа и душевной чистотой. Ангел Хранитель Йелах-Эл (27 октября — 31 октября) ЭТОТ ангел наделяет людей, родившихся под его покровительством, артистическим талантом, творческими способностями, жизненной энергией, развитым воображением и неудержимой фантазией.

Ангел Хранитель Саел-Эл (1 ноября — 5 ноября) ЭТОТ ангел дарует способность наслаждаться жизнью во всех ее проявлениях, защищает от ядов и от нападения ядовитых животных.

ЭТОТ ангел дарует способность наслаждаться жизнью во всех ее проявлениях, защищает от ядов и от нападения ядовитых животных. Ангел Хранитель Аури-Эл (6 ноября — 10 ноября) ЭТОТ ангел наделяет людей, родившихся под его покровительством, склонностью к экспериментированию, духом исследователя и авантюризмом; помогает выстоять в опасных ситуациях и мужественно преодолеть самые сложные жизненные периоды.

ЭТОТ ангел наделяет людей, родившихся под его покровительством, склонностью к экспериментированию, духом исследователя и авантюризмом; помогает выстоять в опасных ситуациях и мужественно преодолеть самые сложные жизненные периоды. Ангел Хранитель Аушаль-Эл (11 ноября — 16 ноября) ЭТОТ ангел дарует силу, позволяющую людям, родившимся под его покровительством, изменить свою жизнь так, как они хотят; дает терпение и смирение, помогающие примириться с тем, что изменить невозможно.

ЭТОТ ангел дарует силу, позволяющую людям, родившимся под его покровительством, изменить свою жизнь так, как они хотят; дает терпение и смирение, помогающие примириться с тем, что изменить невозможно. Ангел Хранитель Миах-Эл (17 ноября — 21 ноября) ЭТОТ ангел наделяет людей, родившихся под его покровительством, способностью к анализу и оригинальным взглядом на вещи, глубоким внутренним миром, внутренней свободой и нетривиальным мышлением.

ШЕСТЬ АНГЕЛОВ ХРАНИТЕЛЕЙ ДЛЯ РОДИВШИХСЯ ПОД ЗНАКОМ СТРЕЛЬЦА

Ангел Хранитель Вахо-Эл (22 ноября — 26 ноября) ЭТОТ ангел хранит нас во время путешествий, помогает преодолеть пессимизм, делает идеи ясными, а жизнь — осмысленной, исцеляет заболевания мышц, нервные заболевания и заболевания, связанные с нарушением кровообращения.

ЭТОТ ангел хранит нас во время путешествий, помогает преодолеть пессимизм, делает идеи ясными, а жизнь — осмысленной, исцеляет заболевания мышц, нервные заболевания и заболевания, связанные с нарушением кровообращения. Ангел Хранитель Дони-Эл (27 ноября — 1 декабря) ЭТОТ ангел наделяет людей, родившихся под его покровительством, талантом предпринимателя, помогает воплощать идеи в жизнь и доводить задуманное до конца, позволяет сохранить здоровье и крепость тела, справиться с нервозностью, стрессами и разочарованиями.

Ангел Хранитель Дони-Эл (27 ноября — 1 декабря) ЭТОТ ангел наделяет людей, родившихся под его покровительством, талантом предпринимателя, помогает воплощать идеи в жизнь и доводить задуманное до конца, позволяет сохранить здоровье и крепость тела, справиться с нервозностью, стрессами и разочарованиями.

ЭТОТ ангел наделяет людей, родившихся под его покровительством, талантом предпринимателя, помогает воплощать идеи в жизнь и доводить задуманное до конца, позволяет сохранить здоровье и крепость тела, справиться с нервозностью, стрессами и разочарованиями. Ангел Хранитель Хакаш-Эл (2 декабря- 6 декабря) ЭТОТ ангел помогает преодолеть застенчивость и робость, побуждает завоевывать новые пространства и достигать высоких целей, наделяет способностями к ясновидению, магии, эзотерическим наукам и альтернативной медицине.

ЭТОТ ангел помогает преодолеть застенчивость и робость, побуждает завоевывать новые пространства и достигать высоких целей, наделяет способностями к ясновидению, магии, эзотерическим наукам и альтернативной медицине. Ангел Хранитель Аумем-Эл (7 декабря- 11 декабря) ЭТОТ ангел наделяет людей, родившихся под его покровительством, атлетическим телосложением и физической крепостью, сильным и устойчивым темпераментом, дарует богатство, способности к коммерческой деятельности и предпринимательству.

ЭТОТ ангел наделяет людей, родившихся под его покровительством, атлетическим телосложением и физической крепостью, сильным и устойчивым темпераментом, дарует богатство, способности к коммерческой деятельности и предпринимательству. Ангел Хранитель Нена-Эл (12 декабря- 16 декабря) ЭТОТ ангел наделяет людей, родившихся под его покровительством, острым умом, способностью к анализу и различного рода расчетам.

ЭТОТ ангел наделяет людей, родившихся под его покровительством, острым умом, способностью к анализу и различного рода расчетам. Ангел Хранитель Нейт-Эл (17 декабря- 21 декабря) ЭТОТ ангел наделяет людей, родившихся под его покровительством, способностями к искусству, музыке, дизайну или любой другой творческой деятельности; дарует богатство, здоровье и любовь.

ШЕСТЬ АНГЕЛОВ ХРАНИТЕЛЕЙ ДЛЯ РОДИВШИХСЯ ПОД ЗНАКОМ КОЗЕРОГА

Ангел Хранитель Мабех-Ях (22 декабря- 26 декабря) ЭТОТ ангел дарует людям, родившимся под его покровительством, силу воли и настойчивость, благодаря которым они могут добиться любой поставленной цели; помогает получить богатое наследство и благоприятствует операциям с земельными участками.

ЭТОТ ангел дарует людям, родившимся под его покровительством, силу воли и настойчивость, благодаря которым они могут добиться любой поставленной цели; помогает получить богатое наследство и благоприятствует операциям с земельными участками. Ангел Хранитель Пои-Ях (27 декабря- 31 декабря) Этот ангел наделяет людей, родившихся под его покровительством, развитым чувством долга и способностью противостоять враждебному окружению; компенсирует пережитые страдания и несчастья неожиданными и щедрыми наградами; дарует известность и славу.

Ангел Хранитель Немем-Ях (1 января — 5 января) ЭТОТ ангел помогает достичь высот в любом деле, за которое вы беретесь, но только от вас зависит, сможете ли вы удержаться на завоеванной высоте.

ЭТОТ ангел помогает достичь высот в любом деле, за которое вы беретесь, но только от вас зависит, сможете ли вы удержаться на завоеванной высоте. Ангел Хранитель Йейл-Ях (6 января — 10 января) ЭТОТ ангел вдохновляет на великие дела и большие свершения, а также помогает удержаться на вершине достигнутого успеха. Он побуждает человека активно бороться с жадностью и греховными влечениями.

ЭТОТ ангел вдохновляет на великие дела и большие свершения, а также помогает удержаться на вершине достигнутого успеха. Он побуждает человека активно бороться с жадностью и греховными влечениями. Ангел Хранитель Харак-Ях (11 января — 15 января ) ЭТОТ ангел помогает нам избежать падения, защищает от превратностей судьбы, от разрушительных воздействий и от склонности к саморазрушению. Он вселяет в нас волю к победе и стремление к созиданию; сбившимся с пути помогает вернуться на верную дорогу.

) ЭТОТ ангел помогает нам избежать падения, защищает от превратностей судьбы, от разрушительных воздействий и от склонности к саморазрушению. Он вселяет в нас волю к победе и стремление к созиданию; сбившимся с пути помогает вернуться на верную дорогу. Ангел Хранитель Метсер-Ях (16 января — 19 января) ЭТОТ ангел наделяет людей, родившихся под его покровительством, развитым чувством ответственности, умением в сложных жизненных ситуациях опираться на самого себя, внутренней силой.

ШЕСТЬ АНГЕЛОВ ХРАНИТЕЛЕЙ ДЛЯ РОДИВШИХСЯ ПОД ЗНАКОМ ВОДОЛЕЯ

Ангел Хранитель Вамет-Ях (20 января — 24 января) ЭТОТ ангел дарует людям, родившимся под его покровительством, неотразимость и очарование, легкость на подъем, вкус к удобным и приятным вещам.

ЭТОТ ангел дарует людям, родившимся под его покровительством, неотразимость и очарование, легкость на подъем, вкус к удобным и приятным вещам. Ангел Хранитель Йехаб-Ях (25 января — 29 января) Этот ангел дарует людям, родившимся под его покровительством, способности к творчеству и неординарное мышление, помогает развивать интеллект, получать и усваивать знания.

Ангел Хранитель Ауну-Ях (30 января — 3 февраля) ЭТОТ ангел дарует людям, родившимся под его покровительством, большой интеллектуальный потенциал, который следует использовать как можно более полноценно. Он покровительствует ученым и исследователям, в первую очередь тем, кто занимается археологией, физикой и новыми технологиями.

ЭТОТ ангел дарует людям, родившимся под его покровительством, большой интеллектуальный потенциал, который следует использовать как можно более полноценно. Он покровительствует ученым и исследователям, в первую очередь тем, кто занимается археологией, физикой и новыми технологиями. Ангел Хранитель Меки-Ях (4 февраля — 8 февраля ) ЭТОТ ангел покровительствует всему новому и революционному; помогает в сражениях, направленных на то, чтобы изменить привычное положение вещей; позволяет нам выйти за пределы своих собственных возможностей, порвать цепи сковывающего нас прошлого.

) ЭТОТ ангел покровительствует всему новому и революционному; помогает в сражениях, направленных на то, чтобы изменить привычное положение вещей; позволяет нам выйти за пределы своих собственных возможностей, порвать цепи сковывающего нас прошлого. Aнгел Хранитель Даммеб-Ях (9 февраля — 13 февраля) ЭТОТ ангел покровительствует путешественникам, дарует способности к языкам, легкость в понимании других людей, умение быстро приспосабливаться к новому окружению и изменяющимся обстоятельствам. Он наделяет способностью наслаждаться одиночеством и в то же время с легкостью находить друзей.

ЭТОТ ангел покровительствует путешественникам, дарует способности к языкам, легкость в понимании других людей, умение быстро приспосабливаться к новому окружению и изменяющимся обстоятельствам. Он наделяет способностью наслаждаться одиночеством и в то же время с легкостью находить друзей. Ангел Хранитель Менак-Ях (14 февраля — 18 февраля) ЭТОТ ангел наделяет стремлением к независимости и индивидуализму, пробуждает желание стать хозяином своей судьбы, сделать мир добрее и лучше, бороться с косностью и предрассудками.

ШЕСТЬ АНГЕЛОВ ХРАНИТЕЛЕЙ ДЛЯ РОДИВШИХСЯ ПОД ЗНАКОМ РЫБ

Ангел Хранитель Аяу-Ях (19 февраля — 23 февраля) ЭТОТ ангел дарует жизненную энергию, гениальность, артистизм, способности медиума, особую чувствительность и эмоциональную силу, духовность и способность доводить до конца важные дела.

ЭТОТ ангел дарует жизненную энергию, гениальность, артистизм, способности медиума, особую чувствительность и эмоциональную силу, духовность и способность доводить до конца важные дела. Ангел Хранитель Шебо-Ях (24 февраля — 29 февраля) ЭТОТ ангел дарует людям, родившимся под его покровительством, способность быстро восстанавливаться после тяжелых потрясений и преодолевать самые сложные проблемы, такие, как пристрастие к наркотикам или тяжелые заболевания.