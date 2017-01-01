70 ЗАНЯТИЙ, КОТОРЫЕ ПОВЫСЯТ ЭНЕРГЕТИКУ ЖЕНЩИНЫ

У каждой из Женщин с бывают периоды энергетического спада. Древние Веды предлагают удивительные способы, которые увеличивают Силу Женщины. И ведь что интересно — ничего с тех пор не изменилось! Современным женщинам эти советы очень подходят!

Итак, список дел, которые дают Силу:

Массаж. Согласно Ведам женское тело просто нуждается в прикосновениях. Наше тело нужно шевелить, разминать. Иначе энергия застаивается, давит на тело изнутри и вызывает недуг. Посещение парикмахерской. Красивая прическа — не просто способ поднять себе настроение. Волосы женщины — это отражение ее мыслей. Поэтому в Индии, где очень популярно ведическое знание, придается такое значение женским волосам. Маникюр. Красивые руки хочется целовать! Так говорят мужчины. После маникюра с красным лаком вы привлекаете энергию процветания и красоты. Общение с другими женщинами. Взаимный обмен энергией очень усиливает энергию женщин. Мужчине нужна тишина для осознания себя. Женщина лучше понимает свои переживания в общении с подругами. Длительные разговоры и беседы (даже по телефону). Это не пустая трата времени. Это тот самый выплеск энергии, который женщине необходим. Если слова накапливаются в женщине, то она наверняка выплеснет их на мужчину. А это не лучший способ. Прогулки. Женщине просто необходимо хотя бы раз в день выходить на улицу. Несмотря на то, что мы хранительницы очага, связь с природой очень важна! Музыка. Слушать музыку необходимо ежедневно. Медитативную, классическую, просто ту, которая нравится. Возьмите себе за привычку включать музыку, например, утром за чашкой травяного напитка.Будет совсем хорошо, если будут звучать мантры. Отказ от сложных тем для размышления и переговоров. Женщине полезно быть несерьезной и думать о пустяках. Роль девочки дарит непобедимую молодость. Особенно этот пункт важен для бизнес-леди. Постарайтесь оставлять дела на работе и не приносить их в дом. Ванна с лепестками роз, маслами. Это не баловство, а необходимость! Подарив такую малость своему телу, Вы удивитесь собственному сиянию и отличному настроению. Медитация. Как и любые расслабляющие практики поднимает уровень женской силы. Медитировать нужно хотя бы раз в день перед сном. Очень полезны медитации на природе. Уроки вокала. Пение очищает горловую чакру, и нам уже не хочется ругаться, корить мужчин. В Спарте в древности одним из комплиментов для женщины были слова «она как песня». Посещение магазинов. Шопинг не просто способ присмотреть новые вещи. Учитесь ходить по магазинам, даже если нет денег. Примеряйте вещи. Наслаждайтесь своей красотой. И помните — женская энергия столь сильна, что иногда достаточно увидеть, потрогать вещь, чтобы скоро она перекочевала в ваш гардероб. И деньги на нее находится сами собой. Посещение психолога. Но обязательно женщины! Мудрая, опытная женщина может помочь вам взглянуть на ситуацию иначе, понять ее. Мудрость передается от старших женщин. По этой же причине полезно общаться с собственными бабушками, прабабушками. Танцы. В любом виде отличнейшая вещь для усиления женской силы и сексуальности. Особенно хороши арабские танцы, латино. Йога. Практика йоги успокаивает ум и дает силу. Желательно заниматься у женщины, причем замужней. Мужчина тренер учит только нагружать тело, энергией поделиться он не сможет, просто потому что он — мужчина. Регулярные посиделки с подружками. Выбираясь вместе куда-либо вы создаете крепкий фон женской Силы, а также происходит обмен недостающими качествами. Уход за растениями. Небольшой садик дома или огород — дополнительный способ запастись женской энергией. Цветение, рост — это все отражение женской энергии. Общение с замужними подругами. Очень важно для тех, кто хочет выйти замуж. Энергия семьи в Ведах считается самой благотворной и ценной. Поэтому не спешите отказаться от вечеринки, где будут только семейные пары. После такой встречи вы накопите энергию, которая скорее притянет к вам мужчину, чем после посещения ночного клуба, где много одиноких женщин Помощь. Оказание кому-либо помощи или просьба о помощи. Учитесь отказываться от принципа «Я сама», потому как это типичный мужской принцип. Посещение книжного магазина. Удивительно, но прогулки среди книг очень вдохновляют женщину. Попробуйте посвятить этому занятию хотя бы пару часов в неделю. Женщина -хранительница знаний. А книги — это источник знания. Выбирайте правильные книги, которые развивают) Просьба о помощи у мужчины. Любое проявление заботы делает нас женственнее. Проведите эксперимент и попросите незнакомца помочь вам донести сумку. Настроение поднимется — 100%! Чтение. Прочитайте хорошую книгу, которую давно купили и положили на полку. Особенно полезно читать истории о жизни людей. Изучая судьбы лучше понимаешь себя. Разделение с кем-то обязанностей по дому. Смело доверяйте какие-то дела близким. Кулинария. Все, что касается приготовления пищи, значительно поднимает уровень женской энергии. Женщина — хозяйка, которая умеет накормить и напоить. Не умеете готовить — учитесь. Умеете — повышайте свое мастерство, осваивайте кухню какой-нибудь страны. Готовьте с любовью, ведь это МАГИЯ ЛЮБВИ. Дом — это не просто квартира, в которой мы живем. С домом у женщины существует мощная энергетическая связь. Поэтому нас так раздражает скрипучая дверь или текущий кран. Для женщины это не просто недочеты, через такие «дыры» вытекает женская энергия.

Но как раз в таких мелочах иногда важно мужчину не беспокоить. Почему? Мужчина мыслит масштабно: «вот станет негодным весь кафель в ванной, тогда новый сделаем. Что десять раз подмазывать стены!». Иногда проще нанять человека, который исправит мелкие недочеты. Только не забудьте сказать мужу, что вы сделали это понимая, что он очень занят, а не потому, что у него руки растут не из того места. Мужская самооценка очень уязвима. Планирование. Любая незаконченность и сомнения разрушают женщину. Четкий план — это способ сохранить свою энергию. Учитесь планировать мелочи, потом переходите к планированию на несколько месяцев и даже лет жизни. Что вы будете делать завтра вечером? Торжественный обед или ужин со свечами, красивой скатертью и изысканными блюдами. Оказывается, все это мы делаем даже больше для себя, хотя и хотим поднять тонус любимого. Воплощайте такие волшебные моменты в жизнь. Радуйте себя и близких. Обучение, воспитание детей. Общаясь с детьми, женщина может поднять уровень своей энергии. По этой причине не стоит отказываться от игр с детьми. А еще лучше обучать детей тому, что умеете: рисование, пение, танцы. Уроки актерского мастерства. Женщина живет в мире эмоций. Проигрывая разные роли на сцене можно не только лучше понять себя, но и избавиться от накопившейся агрессии или поделиться радостью. Пикник на природе. Обязательно в компании друзей. Здесь объединяются несколько вещей, которые поднимают уровень женской энергии: объединение, пребывание на природе, приготовление пищи. Макияж и уход за собой. Это не способ понравиться мужчине, а в первую очередь доставление радости себе. Поэтому находясь дома важно делать прически, носить наряды и хорошо выглядеть. Дарение себе цветов. Один самых простых способов повысить уровень энергии. Цветы не только украшают женщину, но и моментально снимают негатив, забирая его на себя. Поэтому если вам грустно, не спешите плакать в подушку — купите букет цветов. Юбки, платья. Такая одежда восстанавливает связь с энергией рода по женской линии. Есть правило — не надевать брюк на первые 7 (!) свиданий в том случае, если вы хотите действительно очаровать мужчину. Установлено, что постоянное ношение брюк негативно сказывается на женских органах. Клуб молодых мам. Если у вас есть маленький ребенок, обязательно общайтесь с такими же мамочками. Это не только обмен опытом, но и обмен энергией. Материнство олицетворяет Луна, а лунная энергия — это энергия женская. Забота о детях. Не отказывайте в помощи замужней подруге поиграть с ребенком. Любое проявление заботы для женщины — это путь к Силе. Главное — не рассматривать как ребенка мужчину. Кормление нуждающихся. Милосердие — это качество, усиливающее лунную энергию. Совсем не обязательно помогать всем. Наверняка найдется человек, которого вы можете легко порадовать приятной мелочью. Купите одинокой соседке фрукты. Не отказывайте в чашке чая забежавшему к вам гостю. Общение. Женщине трудно обойтись без контакта с другими людьми. В разговорах мы черпаем энергию. Важно лишь следить за тем, чтобы передаваемая вами информация не была сплетнями и прочим негативом. Романтическое кино. Договоритесь с подругой и посмотрите вместе мелодраму. Любой фильм о любви — это полезное времяпровождение для женщины. Но лучше это делать в компании других женщин. Изучение новой культуры. Способствует расширению мировоззрения и позволяет женщине не замыкаться на внутреннем мире. Женская энергия стремится к расширению, не нужно сужать ее искусственно. Источники воды. Отдых на реке, озере, у моря — это отличный способ поднять уровень своей энергии. Вода — это основа сексуальности женщины и ее умения быть гармоничной, приспосабливающейся к обстоятельствам или наоборот бурной.

В древнегреческих храмах Афродиты юных жриц обязательно учили плавать и общаться с водной стихией. Физическая нагрузка. Если вы почувствовали упадок сил, начинайте осваивать новый вид спорта. Это может быть не только новый вид фитнеса, но и просто утренняя пробежка. Очень полезны танцы! Отличный способ восстановиться, если вы выкачаны после расставания с партнером. Наряды. Красивое платье — это один из способов поднять уровень своей энергии. Кстати, для того чтобы принарядиться не обязательно куда-то идти. Носите красивую одежду в домашней обстановке. Разборка завалов. Старые вещи, мусор и хлам ослабляют энергию женщины. Если в жизни наступил сложный период — пора разбирать завалы. Здоровый образ жизни. Стоит ли говорить, что плохие привычки негативно сказываются на женской энергии и красоте. Плохой привычкой может быть не только курение, но и привычка поздно ложиться спать, злословить или лениться. Поэзия. Чтение стихов помогает раскрыть романтическую сторону своего «Я». Не стесняйтесь писать свои стихи. Выплеснутая на бумагу энергия избавит вас от переживаний. Красивый слог учит красиво говорить и правильно мыслить. Кормление птиц, животных. Очень простой способ поднять уровень своей энергии. Соорудите кормушку для птичек под окном. Заведите канареек. Эта птица помогает счастливому замужеству. Посещение музея или выставки. Все красивое делает женщину прекраснее. Общение с Учителем. Сходите на лекцию любимого автора, посетите тренинг. Книги дают знания, это бесспорно, но при встрече с Учителем мы подзаряжаемся от человека энергией. Дневник. Ежедневно записывайте свои мысли, желания, цели. Можете вклеивать в дневник картинки или рисовать сами. Ваши чувства важны! Поэтому их важно записывать. Накапливая энергию эмоций в себе женщина потом будет вынуждена выплеснуть ее на мужчину, что само по себе не очень хорошо. Кроме того запись мыслей способствует их анализу. Альбом своих красивых фотографий. Наклейте в него свои самые лучшие фото, и не стесняйтесь любоваться собой. Помните, что вы всегда прекрасны! Определение желаний. Сформулируйте для себя желания: чего вы хотите на самом деле, особенно в отношениях. И забудьте про «могу». Могу — это прерогатива Мужчины. Мужчина говорит: я могу ее завоевать, я могу взять ее в жены (или не могу). Когда женщина начинает много мыслить в стиле «я могу», она становится мужчиной. Сравните: «Я хочу выглядеть хорошо. Я хочу ему нравиться. Я хочу замуж» и «Я могу выглядеть хорошо, я могу ему нравиться, я могу выйти замуж». Ласковые речи. Учитесь общаться без агрессии и давления. Женская энергия расцветает от пары нежных слов, сказанных вами. Брань, нецензурные слова сводят женскую энергию на нет. Послушание. Споры, соревнования и прочие аспекты активного поведения снижают уровень энергии. Старайтесь быть мягкой и дипломатичной. По этой причине завоевание мужчины очень истощает женщину. И мужчина не хочет женщину, которая инициативна, потому что своим поведением она напоминает ему его самого. Избирательность в сексуальных отношениях. Если у женщины несколько партнеров по сексу, она обречена на опустошение. Вступайте в сексуальные отношения только с тем человеком, которого любите. Храните верность мужу. Старайтесь отдалить первый секс после знакомства. Для того чтобы заинтересовать мужчину нужно немало энергии. Не растеряйте ее раньше времени в сексе. Чистота. Храните в чистоте свое жилище, свое тело и свой разум. Вовремя убирайтесь дома. Не копите негативные воспоминания прошлого. Самый простой способ поднять энергию — встать под душ. Чистота приносит Силу. НАПИТЫВАНИЕ СЕБЯ ЛЮБОВЬЮ. Один из самых важных аспектов. Если женщина не наполнила свое сердце и душу любовью, она энергетически слаба, и ничего не может дать мужчине. Хуже того, она станет вампирить энергию у него. Отсюда — упадок мужчины, финансовый крах, болезни. Используйте любые техники, чтобы наполнить свой «колодец» любовью. Женщина — дающая. Она должна быть ПОЛНА любовью. Декоративно-прикладное творчество. Вязание, вышивание, лепка: все, что вы можете творить своими руками, поднимает уровень вашей женской энергии. Комплименты себе и другим женщинам. Доброе слово делает нас сильнее. Если вам тяжело сказать что-то хорошее о других женщинах, решайте этот вопрос. Неприятие женщин может дать сложности в отношениях с матерью, свекровью, дочерью. Выражение любви в любой форме, в любое время. Обнимайте, целуйте любимых. Говорите слова любви миру, людям, своим вещам: солнышку, весеннему ветерку, дождю и даже своей печали, ибо она ваш учитель. Любое неприятие и борьба опустошает женщину. Составление букетов. Работа с цветами дает заряд новой силы, обновления и цветения. Правильное питание. Используйте продукты, которые подверглись меньшей обработке и ближе к природе. Вспомните, какую силу дает яблоко, сорванное в саду? И какой-нибудь гамбургер. Ощущения разительно отличаются. Ласка. Нежные прикосновения помогают женщине понять и узнать себя. Пребывание наедине с собой. Не пугайтесь тех моментов, когда вы остаетесь совсем одна. Не бегите замуж только из-за одиночества. Используйте это время, чтобы заниматься собой. Природой заложен ежемесячный период, когда женщина должна думать только о себе (менструации). Мягкая игрушка. Не ругайте себя за то, что вы до сих пор спите в обнимку с плюшевым мишкой. Женщине вредно спать в одиночестве, а игрушка дарит ощущение тепла. Купите себе игрушку, если вы чувствуете недостаток любви и внимания. Учитесь работать с энергией Луны. Постойте на улице в лунном свете, заряжайте лунными лучами воду, и добавляйте ее потом в ванну. Обращайтесь к Луне за помощью в женских недомоганиях. Открытка без повода. Проявив к кому-то знак внимания, вы наполнитесь сами. Помним: женщина — дающая. Отдавая — наполняется. Благотворительность. Это в чистом виде выражение женской энергии. Если вы можете в чем-то помочь человеку, сделайте это. Поменяйте цвет волос. Если в вашей личной жизни наступила затяжная пауза, сходите к стилисту. Ароматы. От вас всегда должна исходить аура приятного аромата. Женщина — это цветок. Покупка новых духов и выбор аромата усиливает женскую энергию. Достоинство. Будьте уверены в своей уникальности. По Ведам Женщина — это самое прекрасное, что мог создать Творец. Вы прекрасны! Вы обаятельны! Вы Женщина!

По материалам — esotericblog.ru