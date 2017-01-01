70 ЗАНЯТИЙ, КОТОРЫЕ ПОВЫСЯТ ЭНЕРГЕТИКУ ЖЕНЩИНЫ

У каждой из Женщин с бывают периоды энергетического спада. Древние Веды предлагают удивительные способы, которые увеличивают Силу Женщины. И ведь что интересно — ничего с тех пор не изменилось! Современным женщинам эти советы очень подходят!
Итак, список дел, которые дают Силу:
- Массаж. Согласно Ведам женское тело просто нуждается в прикосновениях. Наше тело нужно шевелить, разминать. Иначе энергия застаивается, давит на тело изнутри и вызывает недуг.
- Посещение парикмахерской. Красивая прическа — не просто способ поднять себе настроение. Волосы женщины — это отражение ее мыслей. Поэтому в Индии, где очень популярно ведическое знание, придается такое значение женским волосам.
- Маникюр. Красивые руки хочется целовать! Так говорят мужчины. После маникюра с красным лаком вы привлекаете энергию процветания и красоты.
- Общение с другими женщинами. Взаимный обмен энергией очень усиливает энергию женщин. Мужчине нужна тишина для осознания себя. Женщина лучше понимает свои переживания в общении с подругами.
- Длительные разговоры и беседы (даже по телефону). Это не пустая трата времени. Это тот самый выплеск энергии, который женщине необходим. Если слова накапливаются в женщине, то она наверняка выплеснет их на мужчину. А это не лучший способ.
- Прогулки. Женщине просто необходимо хотя бы раз в день выходить на улицу. Несмотря на то, что мы хранительницы очага, связь с природой очень важна!
- Музыка. Слушать музыку необходимо ежедневно. Медитативную, классическую, просто ту, которая нравится. Возьмите себе за привычку включать музыку, например, утром за чашкой травяного напитка.Будет совсем хорошо, если будут звучать мантры.
- Отказ от сложных тем для размышления и переговоров. Женщине полезно быть несерьезной и думать о пустяках. Роль девочки дарит непобедимую молодость. Особенно этот пункт важен для бизнес-леди. Постарайтесь оставлять дела на работе и не приносить их в дом.
- Ванна с лепестками роз, маслами. Это не баловство, а необходимость! Подарив такую малость своему телу, Вы удивитесь собственному сиянию и отличному настроению.
- Медитация. Как и любые расслабляющие практики поднимает уровень женской силы. Медитировать нужно хотя бы раз в день перед сном. Очень полезны медитации на природе.
- Уроки вокала. Пение очищает горловую чакру, и нам уже не хочется ругаться, корить мужчин. В Спарте в древности одним из комплиментов для женщины были слова «она как песня».
- Посещение магазинов. Шопинг не просто способ присмотреть новые вещи. Учитесь ходить по магазинам, даже если нет денег. Примеряйте вещи. Наслаждайтесь своей красотой. И помните — женская энергия столь сильна, что иногда достаточно увидеть, потрогать вещь, чтобы скоро она перекочевала в ваш гардероб. И деньги на нее находится сами собой.
- Посещение психолога. Но обязательно женщины! Мудрая, опытная женщина может помочь вам взглянуть на ситуацию иначе, понять ее. Мудрость передается от старших женщин. По этой же причине полезно общаться с собственными бабушками, прабабушками.
- Танцы. В любом виде отличнейшая вещь для усиления женской силы и сексуальности. Особенно хороши арабские танцы, латино.
- Йога. Практика йоги успокаивает ум и дает силу. Желательно заниматься у женщины, причем замужней. Мужчина тренер учит только нагружать тело, энергией поделиться он не сможет, просто потому что он — мужчина.
- Регулярные посиделки с подружками. Выбираясь вместе куда-либо вы создаете крепкий фон женской Силы, а также происходит обмен недостающими качествами.
- Уход за растениями. Небольшой садик дома или огород — дополнительный способ запастись женской энергией. Цветение, рост — это все отражение женской энергии.
- Общение с замужними подругами. Очень важно для тех, кто хочет выйти замуж. Энергия семьи в Ведах считается самой благотворной и ценной. Поэтому не спешите отказаться от вечеринки, где будут только семейные пары. После такой встречи вы накопите энергию, которая скорее притянет к вам мужчину, чем после посещения ночного клуба, где много одиноких женщин
- Помощь. Оказание кому-либо помощи или просьба о помощи. Учитесь отказываться от принципа «Я сама», потому как это типичный мужской принцип.
- Посещение книжного магазина. Удивительно, но прогулки среди книг очень вдохновляют женщину. Попробуйте посвятить этому занятию хотя бы пару часов в неделю. Женщина -хранительница знаний. А книги — это источник знания. Выбирайте правильные книги, которые развивают)
- Просьба о помощи у мужчины. Любое проявление заботы делает нас женственнее. Проведите эксперимент и попросите незнакомца помочь вам донести сумку. Настроение поднимется — 100%!
- Чтение. Прочитайте хорошую книгу, которую давно купили и положили на полку. Особенно полезно читать истории о жизни людей. Изучая судьбы лучше понимаешь себя.
- Разделение с кем-то обязанностей по дому. Смело доверяйте какие-то дела близким.
- Кулинария. Все, что касается приготовления пищи, значительно поднимает уровень женской энергии. Женщина — хозяйка, которая умеет накормить и напоить. Не умеете готовить — учитесь. Умеете — повышайте свое мастерство, осваивайте кухню какой-нибудь страны. Готовьте с любовью, ведь это МАГИЯ ЛЮБВИ.
- Дом — это не просто квартира, в которой мы живем. С домом у женщины существует мощная энергетическая связь. Поэтому нас так раздражает скрипучая дверь или текущий кран. Для женщины это не просто недочеты, через такие «дыры» вытекает женская энергия.
Но как раз в таких мелочах иногда важно мужчину не беспокоить. Почему? Мужчина мыслит масштабно: «вот станет негодным весь кафель в ванной, тогда новый сделаем. Что десять раз подмазывать стены!». Иногда проще нанять человека, который исправит мелкие недочеты. Только не забудьте сказать мужу, что вы сделали это понимая, что он очень занят, а не потому, что у него руки растут не из того места. Мужская самооценка очень уязвима.
- Планирование. Любая незаконченность и сомнения разрушают женщину. Четкий план — это способ сохранить свою энергию. Учитесь планировать мелочи, потом переходите к планированию на несколько месяцев и даже лет жизни. Что вы будете делать завтра вечером?
- Торжественный обед или ужин со свечами, красивой скатертью и изысканными блюдами. Оказывается, все это мы делаем даже больше для себя, хотя и хотим поднять тонус любимого. Воплощайте такие волшебные моменты в жизнь. Радуйте себя и близких.
- Обучение, воспитание детей. Общаясь с детьми, женщина может поднять уровень своей энергии. По этой причине не стоит отказываться от игр с детьми. А еще лучше обучать детей тому, что умеете: рисование, пение, танцы.
- Уроки актерского мастерства. Женщина живет в мире эмоций. Проигрывая разные роли на сцене можно не только лучше понять себя, но и избавиться от накопившейся агрессии или поделиться радостью.
- Пикник на природе. Обязательно в компании друзей. Здесь объединяются несколько вещей, которые поднимают уровень женской энергии: объединение, пребывание на природе, приготовление пищи.
- Макияж и уход за собой. Это не способ понравиться мужчине, а в первую очередь доставление радости себе. Поэтому находясь дома важно делать прически, носить наряды и хорошо выглядеть.
- Дарение себе цветов. Один самых простых способов повысить уровень энергии. Цветы не только украшают женщину, но и моментально снимают негатив, забирая его на себя. Поэтому если вам грустно, не спешите плакать в подушку — купите букет цветов.
- Юбки, платья. Такая одежда восстанавливает связь с энергией рода по женской линии. Есть правило — не надевать брюк на первые 7 (!) свиданий в том случае, если вы хотите действительно очаровать мужчину. Установлено, что постоянное ношение брюк негативно сказывается на женских органах.
- Клуб молодых мам. Если у вас есть маленький ребенок, обязательно общайтесь с такими же мамочками. Это не только обмен опытом, но и обмен энергией. Материнство олицетворяет Луна, а лунная энергия — это энергия женская.
- Забота о детях. Не отказывайте в помощи замужней подруге поиграть с ребенком. Любое проявление заботы для женщины — это путь к Силе. Главное — не рассматривать как ребенка мужчину.
- Кормление нуждающихся. Милосердие — это качество, усиливающее лунную энергию. Совсем не обязательно помогать всем. Наверняка найдется человек, которого вы можете легко порадовать приятной мелочью. Купите одинокой соседке фрукты. Не отказывайте в чашке чая забежавшему к вам гостю.
- Общение. Женщине трудно обойтись без контакта с другими людьми. В разговорах мы черпаем энергию. Важно лишь следить за тем, чтобы передаваемая вами информация не была сплетнями и прочим негативом.
- Романтическое кино. Договоритесь с подругой и посмотрите вместе мелодраму. Любой фильм о любви — это полезное времяпровождение для женщины. Но лучше это делать в компании других женщин.
- Изучение новой культуры. Способствует расширению мировоззрения и позволяет женщине не замыкаться на внутреннем мире. Женская энергия стремится к расширению, не нужно сужать ее искусственно.
- Источники воды. Отдых на реке, озере, у моря — это отличный способ поднять уровень своей энергии. Вода — это основа сексуальности женщины и ее умения быть гармоничной, приспосабливающейся к обстоятельствам или наоборот бурной.
В древнегреческих храмах Афродиты юных жриц обязательно учили плавать и общаться с водной стихией.
- Физическая нагрузка. Если вы почувствовали упадок сил, начинайте осваивать новый вид спорта. Это может быть не только новый вид фитнеса, но и просто утренняя пробежка. Очень полезны танцы! Отличный способ восстановиться, если вы выкачаны после расставания с партнером.
- Наряды. Красивое платье — это один из способов поднять уровень своей энергии. Кстати, для того чтобы принарядиться не обязательно куда-то идти. Носите красивую одежду в домашней обстановке.
- Разборка завалов. Старые вещи, мусор и хлам ослабляют энергию женщины. Если в жизни наступил сложный период — пора разбирать завалы.
- Здоровый образ жизни. Стоит ли говорить, что плохие привычки негативно сказываются на женской энергии и красоте. Плохой привычкой может быть не только курение, но и привычка поздно ложиться спать, злословить или лениться.
- Поэзия. Чтение стихов помогает раскрыть романтическую сторону своего «Я». Не стесняйтесь писать свои стихи. Выплеснутая на бумагу энергия избавит вас от переживаний. Красивый слог учит красиво говорить и правильно мыслить.
- Кормление птиц, животных. Очень простой способ поднять уровень своей энергии. Соорудите кормушку для птичек под окном. Заведите канареек. Эта птица помогает счастливому замужеству.
- Посещение музея или выставки. Все красивое делает женщину прекраснее.
- Общение с Учителем. Сходите на лекцию любимого автора, посетите тренинг. Книги дают знания, это бесспорно, но при встрече с Учителем мы подзаряжаемся от человека энергией.
- Дневник. Ежедневно записывайте свои мысли, желания, цели. Можете вклеивать в дневник картинки или рисовать сами. Ваши чувства важны! Поэтому их важно записывать. Накапливая энергию эмоций в себе женщина потом будет вынуждена выплеснуть ее на мужчину, что само по себе не очень хорошо. Кроме того запись мыслей способствует их анализу.
- Альбом своих красивых фотографий. Наклейте в него свои самые лучшие фото, и не стесняйтесь любоваться собой. Помните, что вы всегда прекрасны!
- Определение желаний. Сформулируйте для себя желания: чего вы хотите на самом деле, особенно в отношениях. И забудьте про «могу». Могу — это прерогатива Мужчины. Мужчина говорит: я могу ее завоевать, я могу взять ее в жены (или не могу). Когда женщина начинает много мыслить в стиле «я могу», она становится мужчиной. Сравните: «Я хочу выглядеть хорошо. Я хочу ему нравиться. Я хочу замуж» и «Я могу выглядеть хорошо, я могу ему нравиться, я могу выйти замуж».
- Ласковые речи. Учитесь общаться без агрессии и давления. Женская энергия расцветает от пары нежных слов, сказанных вами. Брань, нецензурные слова сводят женскую энергию на нет.
- Послушание. Споры, соревнования и прочие аспекты активного поведения снижают уровень энергии. Старайтесь быть мягкой и дипломатичной. По этой причине завоевание мужчины очень истощает женщину. И мужчина не хочет женщину, которая инициативна, потому что своим поведением она напоминает ему его самого.
- Избирательность в сексуальных отношениях. Если у женщины несколько партнеров по сексу, она обречена на опустошение. Вступайте в сексуальные отношения только с тем человеком, которого любите. Храните верность мужу. Старайтесь отдалить первый секс после знакомства. Для того чтобы заинтересовать мужчину нужно немало энергии. Не растеряйте ее раньше времени в сексе.
- Чистота. Храните в чистоте свое жилище, свое тело и свой разум. Вовремя убирайтесь дома. Не копите негативные воспоминания прошлого. Самый простой способ поднять энергию — встать под душ. Чистота приносит Силу.
- НАПИТЫВАНИЕ СЕБЯ ЛЮБОВЬЮ. Один из самых важных аспектов. Если женщина не наполнила свое сердце и душу любовью, она энергетически слаба, и ничего не может дать мужчине. Хуже того, она станет вампирить энергию у него. Отсюда — упадок мужчины, финансовый крах, болезни. Используйте любые техники, чтобы наполнить свой «колодец» любовью. Женщина — дающая. Она должна быть ПОЛНА любовью.
- Декоративно-прикладное творчество. Вязание, вышивание, лепка: все, что вы можете творить своими руками, поднимает уровень вашей женской энергии.
- Комплименты себе и другим женщинам. Доброе слово делает нас сильнее. Если вам тяжело сказать что-то хорошее о других женщинах, решайте этот вопрос. Неприятие женщин может дать сложности в отношениях с матерью, свекровью, дочерью.
- Выражение любви в любой форме, в любое время. Обнимайте, целуйте любимых. Говорите слова любви миру, людям, своим вещам: солнышку, весеннему ветерку, дождю и даже своей печали, ибо она ваш учитель. Любое неприятие и борьба опустошает женщину.
- Составление букетов. Работа с цветами дает заряд новой силы, обновления и цветения.
- Правильное питание. Используйте продукты, которые подверглись меньшей обработке и ближе к природе. Вспомните, какую силу дает яблоко, сорванное в саду? И какой-нибудь гамбургер. Ощущения разительно отличаются.
- Ласка. Нежные прикосновения помогают женщине понять и узнать себя.
- Пребывание наедине с собой. Не пугайтесь тех моментов, когда вы остаетесь совсем одна. Не бегите замуж только из-за одиночества. Используйте это время, чтобы заниматься собой. Природой заложен ежемесячный период, когда женщина должна думать только о себе (менструации).
- Мягкая игрушка. Не ругайте себя за то, что вы до сих пор спите в обнимку с плюшевым мишкой. Женщине вредно спать в одиночестве, а игрушка дарит ощущение тепла. Купите себе игрушку, если вы чувствуете недостаток любви и внимания.
- Учитесь работать с энергией Луны. Постойте на улице в лунном свете, заряжайте лунными лучами воду, и добавляйте ее потом в ванну. Обращайтесь к Луне за помощью в женских недомоганиях.
- Открытка без повода. Проявив к кому-то знак внимания, вы наполнитесь сами. Помним: женщина — дающая. Отдавая — наполняется.
- Благотворительность. Это в чистом виде выражение женской энергии. Если вы можете в чем-то помочь человеку, сделайте это.
- Поменяйте цвет волос. Если в вашей личной жизни наступила затяжная пауза, сходите к стилисту.
- Ароматы. От вас всегда должна исходить аура приятного аромата. Женщина — это цветок. Покупка новых духов и выбор аромата усиливает женскую энергию.
- Достоинство. Будьте уверены в своей уникальности. По Ведам Женщина — это самое прекрасное, что мог создать Творец. Вы прекрасны! Вы обаятельны! Вы Женщина!
По материалам — esotericblog.ru