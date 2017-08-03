70-ЛЕТНЕЕ ПРОРОЧЕСТВО: ПРИХОДИТ НОВАЯ ЭРА ШЕСТОЙ РАСЫ

Петр Константинов Девнов, также известный как Беинса Дуно, родился в 1886 году. За несколько дней до своей смерти в 1944 году, в состоянии, подобному трансу, он написал пророчество.
Это пророчество могло бы быть так же хорошо написано сегодня, объясняя изменения в сознании, изменениях Земли и нашем золотом веке. 70 лет назад Беинса Дуно хорошо знал систему астрологического возраста и писал, что мы переходим в эпоху Водолея.
Пророчество
«С течением времени сознание человека проходило очень долгое время безвестности. Эта фаза, которую индуисты называют «Кали югой», находится на грани окончания. Сегодня мы находимся на границе между двумя эпохами: Кали-юги и Новой Эры, в которые мы входим.
Постепенное улучшение уже происходит в мыслях, чувствах и действиях людей, но вскоре все будут подчинены божественному Огню, который очистит и подготовит их к Новой Эре. Таким образом, человек будет подниматься до высшей степени сознания, незаменимого для его входа в Новую Жизнь. Именно это понимает «Вознесение».
Пройдут несколько десятилетий до того, как этот огонь наступит, что изменит мир, принеся ему новую мораль. Эта огромная волна исходит из космического пространства и наводняет всю землю. Все те, кто пытается противостоять ему, будут уволены и переведены в другое место.
Хотя жители этой планеты не все оказываются в одинаковой степени эволюции, новая волна будет ощущаться каждым из нас. И эта трансформация коснется не только Земли, но и совокупности всего Космоса.
Лучшее и единственное, что человек может сделать сейчас, это обратиться к Богу и осознать себя, поднять свой вибрационный уровень, чтобы найти себя в гармонии с мощной волной, которая вскоре погрузится в него.
Огонь, о котором я говорю, который сопровождает новые условия, предлагаемые нашей планете, омолодит, очистит, реконструирует все: вопрос будет уточнен, ваши сердца будут освобождены от мучений, неприятностей, неуверенности, и они станут светящимися. Все будет улучшено, повышено. Мысли, чувства и негативные поступки будут уничтожены.
Ваша нынешняя жизнь — это рабство, тяжелая тюрьма. Поймите свою ситуацию и освободитесь от нее. Говорю вам: выйдите из своей тюрьмы! Мне очень жаль видеть столько обмана, столько страданий, столько неспособности понять, где лежит истинное счастье.
Все, что вокруг вас, скоро рухнет и исчезнет. Ничто не останется от этой цивилизации и ее извращенности. Вся земля будет поколеблена, и от этой ошибочной культуры не останется следов, поддерживающих людей под игом невежества. Землетрясения — это не только механические явления, их цель — пробудить интеллект и сердце людей, чтобы они освобождались от своих ошибок и их глупостей и понимали, что они не единственные во Вселенной.
Наша солнечная система теперь пересекает регион Космоса, где созвездие, которое было разрушено, оставило свой след, пыль. Это пересечение загрязненного пространства является источником отравления не только для жителей Земли, но и для всех жителей других планет нашей галактики. Только солнце не поддается этому влиянию. Эта область называется «тринадцатая зона». Ее также называют «зоной противоречий». Наша планета была закрыта в этом регионе в течение тысяч лет, но, наконец, мы приближаемся к выходу из этого пространства тьмы, и мы находимся на пути к достижению более духовного региона, где живут более развитые существа.
Земля теперь следует восходящему движению, и каждый должен заставить себя гармонизировать с течениями восхождения. Те, кто отказывается подчиниться этой ориентации, потеряют преимущество хороших условий, которые предлагаются в будущем, чтобы поднять себя. Они останутся в эволюции и должны ждать десятки миллионов лет для прихода новой восходящей волны.
Земля, солнечная система, вселенная, все в новом направлении под импульсом Любви. Большинство из вас все еще рассматривают Любовь как ироничную силу, но на самом деле это величайшая из всех сил! Деньги и власть по-прежнему почитаются, как будто от них зависит жизнь. В будущем все будут подчинены Любви, и все будут служить ей. Но через страдания и трудности пробуждается сознание человека.
Страшные предсказания пророка Даниила, написанные в Библии, относятся к той эпохе, которая открывается. Будут наводнения, ураганы, гигантские пожары и землетрясения, которые сметают все. Кровь будет течь в изобилии. Будут революции. Страшные взрывы будут звучать во многих регионах Земли. Там, где есть земля, придет вода, и там, где есть вода, придет земля. Бог есть любовь. Но мы имеем дело с наказанием — ответом Природы на преступления, совершенные человеком против его Матери-Земли.
После этих страданий те, кто будет спасен — элита, будут знать Золотой век, гармонию и неограниченную красоту. Таким образом, сохраняйте свой мир и свою веру, когда придет время страдания и ужаса, потому что написано, что волосы не будут падать с головы праведных. Не разочаровывайтесь, просто следуйте своей работе личного совершенствования.
Вы не представляете, какое грандиозное будущее ждет вас. Новая Земля скоро увидит день. Через несколько десятилетий работа будет менее требовательной, и у каждого будет время посвятить себя духовной, интеллектуальной и художественной деятельности. Вопрос о взаимопонимании между мужчиной и женщиной будет окончательно разрешен в гармонии. Каждый из них будет иметь возможность следовать своим стремлениям. Отношения пар будут основаны на взаимном уважении. Люди будут путешествовать через разные плоскости пространства.
Новая эра относится к шестой расе. Ваше предопределение состоит в том, чтобы подготовиться к ней, приветствовать ее и жить в ней. Шестая раса будет строиться вокруг идеи Братства. Больше не будет конфликтов личных интересов. Единственное стремление каждого из них — подчиниться Закону Любви. Шестая раса будет принадлежать Любви. Для нее будет создан новый континент.
Основоположников этой новой цивилизации я называю «Братья человечества», а также «Дети любви». Они будут непоколебимы для добра, и они будут представлять новый тип людей. В новой расе Любовь проявится в такой совершенной манере, о которой у сегодняшнего человека может быть только смутная идея.
Новая культура увидит свет дня, она будет опираться на три основные основы: возвышение женщины, возвышение кроткого и смиренного и защита прав человека.
Свет, добро и справедливость восторжествуют. Все верующие должны будут объединиться и договориться с одним руководителем о том, чтобы принять Любовь как основу всей веры. Любовь и Братство — это общая база! Земля скоро будет охвачена необычайно быстрыми волнами Космического электричества. Через несколько десятилетий злые существа, которые ведут других в заблуждение, не смогут больше делать злые деяния. Таким образом, они будут поглощены Космическим Огнем, который поглотит плохое. Тогда они раскаются, потому что написано, что «каждая плоть прославит Бога».
Наша мать — земля, избавится от людей, которые не принимают новую жизнь. Она будет отвергать их. Они скоро не смогут перевоплотиться на эту планету. Останутся только те, кто обладает Любовью.
На Земле нет места, которое не загрязняется человеческой или животной кровью. Поэтому она должна подчиниться очищению. И именно для этого некоторые континенты будут погружены, а другие будут всплывать. Мужчины не подозревают, какие опасности им угрожают. Они продолжают преследовать бесполезные цели и добиваться удовольствия. Напротив, люди из шестой расы будут осознавать достоинство своей роли и уважительно относиться к каждой своей свободе. Они будут питаться исключительно продуктами растительного мира. Их идеи будут иметь право свободно циркулировать как воздух и свет наших дней.
После скорби люди перестанут грешить и снова найдут путь добродетели. Климат нашей планеты будет смягчен повсюду, и жестокие вариации больше не будут существовать. Воздух снова станет чистым, как и вода. Паразиты исчезнут.
Благодаря идее Братства земля станет благословенным местом. Но прежде, великие страдания будут посланы, чтобы пробудить сознание. Грехи, накопленные в течение тысяч лет, должны будут погашены. Освобождение больше нельзя откладывать. Человечество должно подготовиться к великим испытаниям, которые неизбежны и приходят, чтобы положить конец эгоизму.
Под землей готовится нечто экстраординарное. Революция, грандиозная и совершенно немыслимая, скоро проявится в природе. Бог решил исправить землю, и Он это сделает! Это конец эпохи. Новый порядок заменит старый, порядок, в котором Любовь будет править на земле».
По материалам — esotericblog.ru
3 thoughts on “70-ЛЕТНЕЕ ПРОРОЧЕСТВО: ПРИХОДИТ НОВАЯ ЭРА ШЕСТОЙ РАСЫ”
Да будет ТАК.
Единственное разумное объяснение происходящему. Да будет так.
Давно пора очистить землю — мать от паразитов!