70-ЛЕТНЕЕ ПРОРОЧЕСТВО: ПРИХОДИТ НОВАЯ ЭРА ШЕСТОЙ РАСЫ

Петр Константинов Девнов, также известный как Беинса Дуно, родился в 1886 году. За несколько дней до своей смерти в 1944 году, в состоянии, подобному трансу, он написал пророчество.

Это пророчество могло бы быть так же хорошо написано сегодня, объясняя изменения в сознании, изменениях Земли и нашем золотом веке. 70 лет назад Беинса Дуно хорошо знал систему астрологического возраста и писал, что мы переходим в эпоху Водолея.

Пророчество

«С течением времени сознание человека проходило очень долгое время безвестности. Эта фаза, которую индуисты называют «Кали югой», находится на грани окончания. Сегодня мы находимся на границе между двумя эпохами: Кали-юги и Новой Эры, в которые мы входим.

Постепенное улучшение уже происходит в мыслях, чувствах и действиях людей, но вскоре все будут подчинены божественному Огню, который очистит и подготовит их к Новой Эре. Таким образом, человек будет подниматься до высшей степени сознания, незаменимого для его входа в Новую Жизнь. Именно это понимает «Вознесение».

Пройдут несколько десятилетий до того, как этот огонь наступит, что изменит мир, принеся ему новую мораль. Эта огромная волна исходит из космического пространства и наводняет всю землю. Все те, кто пытается противостоять ему, будут уволены и переведены в другое место.

Хотя жители этой планеты не все оказываются в одинаковой степени эволюции, новая волна будет ощущаться каждым из нас. И эта трансформация коснется не только Земли, но и совокупности всего Космоса.

Лучшее и единственное, что человек может сделать сейчас, это обратиться к Богу и осознать себя, поднять свой вибрационный уровень, чтобы найти себя в гармонии с мощной волной, которая вскоре погрузится в него.

Огонь, о котором я говорю, который сопровождает новые условия, предлагаемые нашей планете, омолодит, очистит, реконструирует все: вопрос будет уточнен, ваши сердца будут освобождены от мучений, неприятностей, неуверенности, и они станут светящимися. Все будет улучшено, повышено. Мысли, чувства и негативные поступки будут уничтожены.