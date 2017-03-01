7 уровней выбора партнера

На Востоке говорят, что каждый человек выбирает себе партнёров и спутников жизни на одном из 7 уровней. Можно легко провести параллель с чакрами и сделать вывод о «точке сборки» вашей пары, а другими словами, об уровне глубины и прочности союза.

Самый примитивный уровень ‒ выживание (Муладхара): кто-то, с кем мы можем поддерживать существование и безопасность семьи. До этого уровня спускаются многие пары, утратившие любовь, страсть и интерес друг к другу, но живущие вместе ради детей.

Второй уровень – страсть (Свадхистана). Таким партнером может быть любой, кого мы хотим сексуально.

Третий уровень – общее (Манипура). Это не просто человек, с которым нам нравится заниматься сексом, но тот, с которым у нас есть общие интересы, ценности, либо материальная выгода.

Четвёртый уровень – чувства (Анахата). Это пары, которые создаются по зову сердца или, как говорят, по любви. Многие люди считают, что это предел отношений, однако это не так.

Пятый уровень – совместное самовыражение (Вишудха). Это отношения, в которых люди не просто любят друг друга, но могут заниматься совместной деятельностью или творчеством.

Шестой – развитие (Аджна). Это выбор человека, с которым вам по пути. У каждого из нас есть свой путь и жизненная задача. Выбор человека, решающего сходные с вами задачи, значительно облегчает освоение уроков жизни.

Седьмой – духовный (Сахасрара). Это союз людей близких по духу. Таких пар – единицы. Как говорит старая истина — нет врагов, нет друзей, есть учителя.

Когда становятся открытыми все уроки отношений случившихся на нашем пути, сердце исполняется невероятной любовью и благодарностью ко всем партнерам по игре под названием Жизнь. опубликовано econet.ru