7 упражнений Райха: избавляемся от телесных блоков

Вильгельм Райх ввел такое понятие как «мышечный панцирь», исходя из того, что страхи и другие эмоции человека подавляются не только в подсознание (бессознательное), но и в мышцы, образуя тем самым мышечные (мускульные) «зажимы» и излишние психологические защиты, приводящие человека к невротическим расстройствам.

Телесно-ориентированная терапия поможет вам расслабить мышцы и, соответственно, отработать накопленные негативные эмоции. А психоанализ и другие психотерапевтические техники, избавят вас от негативов, сохраненных в подсознании.

7 групп мышц, образующих зажимы и панцирь с удерживаемыми эмоциями:

Телесно-ориентированная психотерапия — упражнения для снятия мышечно-эмоциональных зажимов

1. Для этого усядьтесь (или прилягте) поудобней. Сделайте несколько глубоких вдохов-выдохов — расслабьтесь. Переключите фокус своего внимания на область глаз, отвлекитесь от внешнего мира и от насущных проблем — расслабьтесь еще больше.

Выберите любую точку (пятно) напротив себя и сфокусируйте взгляд на ней. Представьте что-то страшное, ужасное, пугающее вас в этой точке и широко-широко расширьте глаза (как будто вы чего-то очень испугались).

Проделайте это несколько раз.

Сфокусируйте взгляд снова на точке, сделайте несколько вдохов-выдохов — расслабьтесь.

Теперь, глядя на точку, сделайте круговые движения глазами (20 раз в одну сторону и 20 в другую).

И, напоследок, выполните движения глазами влево-вправо, по диагонали и вверх-вниз — несколько раз.

Закончите первое упражнение телесноориентированной терапии глубоким дыханием и расслаблением.

Если у вас есть не отработанные глубокие стрессовые расстройства, перенесенные психотравмы, приносящие душевные страдания и переживания, то для их отработки вам поможет техника Шапиро (метод ДПДГ — Десенсибилизация Посредством Движения Глаз).

2. Это упражнение телесно-ориентированной психотерапии направлено на раскрепощение мышц орального спектра — подбородок, горло, затылок.

Чтобы отработать накопленные эмоции, разжав эти мышцы, вам придется немного «по обезьянничать» и «покривляться» перед зеркалом.

Глядя на себя в зеркало, представьте как можно ярче, что вам хочется поплакать, даже пореветь в голос. Начните рыдать как можно громче, при этом имитируя реальный плач с гримасничанием, искривлением губ, кусанием, громким рёвом…вплоть до имитации рвоты.

Уделите этому упражнению несколько минут.

Помните, что если вы будете вспоминать реальные ситуации из жизни, где вам хотелось пореветь (поплакать в голос), но вы сдерживали себя, вы удалите эмоции не только из мышц, но и из подсознания.

3. Третье упражнение телесно-ориентированной терапии поможет вам разжать глубокие мышцы шеи, которые невозможно помассировать руками

Здесь вам нужно изобразить гнев, злость, ярость, опять же ярко представляя такую ситуацию из жизни, и как следует покричать (поорать), можно со слезами. Изобразить рвоту и вопли (цель — не надорвать голос и горло, а напрячь и расслабить мышцы).

Можно побить подушку, представляя себе объект гнева и агрессии.

Упражнение выполнять до естественного «остывания» (отработки эмоции).

4. Четвертое упражнение телесно-ориентированной психотерапии направлено на расслабление и разжатие мышц и органов грудной клетки, плеч, лопаток и всей руки

Здесь важнейшим аспектом является правильное дыхание, направленное на глубокий вдох и полный выдох.

Для выполнения этого упражнения вам подойдет дыхание животом, в отличие от обычного, грудного дыхания.

Для раскрепощения мышц плечевого пояса, лопаток и рук, вам нужно поработать, например используя подушку (или боксерскую грушу), над нанесением ударов, страстного «удушения», сжатия кистями и разрывания руками предмета.

При этом, как и в прошлых упражнениях, вам нужно ярко представлять ситуации из жизни, где вы сдерживали гнев, плач, громкий смех («ржач») и свою страсть (например в сексе).

5. Здесь, в пятом упражнении, телесно-ориентированная терапия направлена, в первую очередь, на работу с диафрагмой, используя диафрагменное дыхание, как и в предыдущем упражнении.

Вы четко можете обнаружить «мышечный панцирь» этой области тела, если ляжете на ровный пол и заметите «приличный» промежуток между полом и позвоночником. Это показывает излишнюю выгнутость позвоночника вперед, что, в свою очередь, затрудняет полный выдох и отработку эмоций.

Поэтому, это упражнение, включающее работу с правильным, диафрагменным дыханием и имитацией рвотных движений, нужно выполнять после отработки первых четырех (области глаз, рта, шеи, груди).

6. Телесно-ориентированная психотерапия в шестом упражнении поможет вам отработать зажимы мышц живота и поясницы — неосознанный страх нападения, злость, неприязнь.

Здесь вы можете использовать дыхание животом (втягивание-выпячивание), как в четвертом и пятом упражнении. Напряжение и расслабление этих мышц. А также подойдет обычный оздоровительный, классический мануальный массаж этих областей.

Следует помнить, что к шестому упражнению следует переходить после отработки первых пяти.

7. И последнее, седьмое упражнение телесно-ориентированной терапии направлено на самую интимную область — область мышц таза, в том числе глубоких, которые затруднительно (или вообще невозможно) массировать руками, а также бедра, включая внутреннюю часть с областью паха, коленный сустав, голень и стопы с пальцами ног.

Эта группа мышц — крестец, ягодицы и, особенно, глубокие мышцы тазового дна (лобково-копчиковая мышца, образующая лонно-влагалищную мышцу у женщин и лонно-простатическую мышцу у мужчин — так называемые «мышцы любви», а также лонно-уретральной и лонно-ректральной мышц у обоих полов) — отвечает за подавленное половое возбуждение и сексуальное удовольствие.

Чтобы убрать этот панцирь и отработать гнев, накопленный в области таза, вам необходимо лечь на ровный пол и, создав мышечное напряжение, бить ягодицами по полу и лягать ногами. При этом можно кричать.

Конечно, для мышц в области крестца, ягодиц и самих нижних конечностей, подойдет классический мануальный массаж, проведенный специалистом или обученным партнером.

Мануально (руками) массировать глубокие «мышцы любви», для высвобождения чувства возбуждения, удовольствия и сладострастия — согласится далеко не каждый (не каждая), т.к. необходимо проникновение во влагалище и/или прямую кишку. Разве что это будет делать специально обученный сексуальный партнер, притом, к которому есть полное доверие.

Но, в принципе, такого проникновения и не понадобится, т.к. освободить от эмоциональных зажимов глубокие интимные мышцы таза вы сможете и самостоятельно.

Для этого вам подойдут упражнения не только телесно-ориентированной психотерапии, но и физические упражнения для лобково-копчиковой мышцы, разработанные Арнольдом Кегелем.

Суть упражнений Кегеля проста — нужно в течении дня, по нескольку раз (за день 150 и более) сокращать и расслаблять лонно-копчиковую мышцу — это очень просто и незаметно для окружающих.

В субъективных ощущениях это как бы напрягаться для испражнения (мочевого, кишечного), потом расслабляться, затем напрягаться как бы для сдерживания испражнения. И так несколько повторов за раз. И несколько раз за день. Главное здесь — иметь пустой мочевой пузырь и кишечник.

Для взрослых, влюбленных или супружеских пар, при проблемах в постели, подойдут даосские сексуальные практики древнего Китая («сексуальное кунг-фу»), направленные на общее оздоровление, продление жизни, духовное развитие и, конечно, искусство любви и удовольствия. опубликовано econet.ru