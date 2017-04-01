7 типов душ. Какая роль у твоей души?

Ваша душа — это ваше сокровенное существо, ваше высшее Я, тот, кто вы есть на самом деле. И, согласно учению Михаила, ваша душа будет иметь одну из семи различных «вибраций» или «тонов».

Когда мы пропускаем свет через призму, он выходит в виде спектра, который мы воспринимаем как семь цветов радуги.

Точно так же, когда Источник всего бытия (Бог, Дао, Абсолют, как бы вы его ни называли) посылает свое сознание в относительный мир, он выступает в форме индивидуальных душ семи типов:

Что такое роли?

Слово «роль» означает тот факт, что каждый из нас выполняет определенный тип функций в великой схеме вещей. Мы все части большего целого — эволюционирующего сознания всего сущего.

Подумайте о том, что каждая клетка в вашем теле призвана играть определенную роль или функцию. И, хотя в человеческом теле есть триллионы клеток, существует только несколько различных типов клеток.

Или подумайте обо всех звездах в космосе. Хотя их число настолько велико, что практически бесконечно, ученые классифицируют их всего по семи типам: от самых горячих (тип O) до самых холодных (тип M).

Точно так же есть только семь типов душ. Иными словами, существует семь основных «ролей сущности» — семь способов, посредством которых один становится многим.

Названия, данные семи типам душ в Учениях Михаила, преднамеренно архетипичны — отсюда несколько старомодное звучание и не обязательно политкорректное. Эти названия:

Служитель | Мастер | Воин | Ученый | Мудрец | Жрец | Король.

Названия отражают естественную цель и склонности каждого типа души:

• Служители обычно уступчивые, заботливые, хорошие воспитатели, гостеприимные, терпеливые.

• Мастера обычно творческие, изобретательные, с богатым воображением, трудолюбивые, ловкие.

• Воины обычно сильные, преданные, готовые защищать, решительные, стойкие.

• Ученые обычно любопытные, прилежные, стремящиеся к знаниям, критичные, объективные, нейтральные.

• Мудрецы обычно проницательные, ясно выражают свои мысли, вдохновляющие, интересные, экспрессивные.

• Жрецы обычно вдохновляющие, пробуждающие, мотивирующие, энергичные, дальновидные.

• Короли обычно решительные, уверенные, сильные, авторитетные, ответственные.

Вы один из них. Я один из них [точнее, ученый]. Каждый из нас является одним из них.

Все 7 миллиардов душ, которые в настоящее время находятся на планете, плюс все те, которые находятся вне планеты между жизнями, могут быть идентифицированы как один из этих семи типов.

Семь типов душ: как они выглядят?

Кстати, вы можете часто (но не всегда) определить тип души по чертам лица. Есть отдельная статья на эту тему: «Семь типов душ: как они выглядят?».

Распределение типов душ в процентах

Семь ролей составляют разные пропорции среди всего населения. В процентах:

Служители = 25%.

Мастера = 21%.

Воины = 18%.

Ученые = 14%.

Мудрецы = 11%.

Жрецы = 7%.

Короли = 4%.

Таким образом, четвертую часть от всего населения составляют Служители, в то время Королей намного меньше чем других типов.

Чтобы проиллюстрировать нагляднее, подумайте о школьном классе с 28 учениками. Согласно этим цифрам, эти ученики, вероятно, состоят из: одного Короля, двух Жрецов, трех Мудрецов, четырех Ученых, пяти Воинов, шести Мастеров и семи Служителей.

Теперь некоторые дополнительные объяснения о ролях по существу.

Природа ролей

Роли не назначаются нам или не навязываются нам. Они такие, какие мы есть.

или не навязываются нам. Они такие, какие мы есть. Нет иерархии . Все роли равны по значимости, и все души одинаково свободны. Король никоим образом не «выше» или «лучше», чем Служитель. Роли — просто семь различных способов бытия, семь способов играть в игру под названием жизнь.

. Все роли равны по значимости, и все души одинаково свободны. Король никоим образом не «выше» или «лучше», чем Служитель. Роли — просто семь различных способов бытия, семь способов играть в игру под названием жизнь. Тип души человека не имеет никакого отношения к достижениям в жизни этого человека. Душа Короля будет проживать такие же, как и многие, обычные, трудолюбивые жизни в качестве Служителя.

Служитель имеет такую же возможность стать лидером, как любой Король. Фактически, нынешний монарх Великобритании — это Служитель, а также Далай-лама и бывший президент США Джимми Картер.

Душа Короля будет проживать такие же, как и многие, обычные, трудолюбивые жизни в качестве Служителя. Служитель имеет такую же возможность стать лидером, как любой Король. Фактически, нынешний монарх Великобритании — это Служитель, а также Далай-лама и бывший президент США Джимми Картер. Роли , определенно, не следует смешивать с кастовой системой индусов. В названиях есть сходство, но это просто потому, что кастовая система является трагическим искажением характера ролей.

Родовое происхождение и классовое наследие — это человеческие дела, которые не имеют ничего общего с реальными типами душ.

, определенно, индусов. В названиях есть сходство, но это просто потому, что кастовая система является трагическим искажением характера ролей. Родовое происхождение и классовое наследие — это человеческие дела, которые не имеют ничего общего с реальными типами душ. Несмотря на использование названий мужского рода, гендер не подразумевается. У душ нет пола. Они просто выбирают между тем или другим полом для каждой будущей жизни.

Однако есть и предпочтения. Жрецы, Мудрецы, Мастера и особенно Служители обычно любят быть женщинами и часто предпочитают это.

Короли, наряду с Учеными и Воинами, предпочитают быть мужчинами. (Тем не менее, задачи быть женщиной и бороться за равные права могут быть очень привлекательными для Воина).

Они просто выбирают между тем или другим полом для каждой будущей жизни. Однако есть и предпочтения. Жрецы, Мудрецы, Мастера и особенно Служители обычно любят быть женщинами и часто предпочитают это. Короли, наряду с Учеными и Воинами, предпочитают быть мужчинами. (Тем не менее, задачи быть женщиной и бороться за равные права могут быть очень привлекательными для Воина). Наш тип души часто ярко проявляется в первые годы жизни, но затем в некоторой степени маскируется ложной самостью или ложной личностью, которая состоит из культурного программирования, эго, персоны и т.д.

Поверхностная идентичность, которую мы все развиваем, не имеет никакого отношения к тому, кем мы на самом деле являемся.

Обычно это называют кризисом середины жизни , когда ложная личность не выдерживает, и наша истинная сущность прорывается, чтобы выразить себя более четко.

Например, женщина-воин в возрасте после тридцати, которая до тех пор была домохозяйкой, вдруг обнаружила свое истинное призвание в качестве политического активиста.

Мужчина-мастер, последовавший по стопам отца в вооруженных силах, может иметь кризис среднего возраста и решает стать поэтом.

, когда ложная личность не выдерживает, и наша истинная сущность прорывается, чтобы выразить себя более четко. Например, женщина-воин в возрасте после тридцати, которая до тех пор была домохозяйкой, вдруг обнаружила свое истинное призвание в качестве политического активиста. Мужчина-мастер, последовавший по стопам отца в вооруженных силах, может иметь кризис среднего возраста и решает стать поэтом. В то время как тип нашей души постоянный, все остальное может изменяться от одной жизни к другой : раса, национальность, религия, пол, социальное положение, профессия. Но суть и сознание будут постоянными.

Например, какая-то душа мастера могла воплощаться в качестве рабочего в одной жизни, в следующей – певчим в хоре, затем домохозяйкой, богатым торговцем вином, проституткой, женщиной-лавочником и так далее.

Тем не менее, на протяжении всех этих человеческих жизней мастер будет по-прежнему врожденным творческим и изобретательным и будет стремиться привнести свои свежие и оригинальные ощущения в жизнь.

: раса, национальность, религия, пол, социальное положение, профессия. Но суть и сознание будут постоянными. Например, какая-то душа мастера могла воплощаться в качестве рабочего в одной жизни, в следующей – певчим в хоре, затем домохозяйкой, богатым торговцем вином, проституткой, женщиной-лавочником и так далее. Тем не менее, на протяжении всех этих человеческих жизней мастер будет по-прежнему врожденным творческим и изобретательным и будет стремиться привнести свои свежие и оригинальные ощущения в жизнь. Меня часто спрашивают, возможно ли идентифицироваться с более чем одной ролью? Фактически, это почти невозможно сделать. Вот почему: распределение ролей – это выбор места вашей души в космосе (и это влияет на цель вашей души).

Наша роль в сущности — это наша истинная природа, та партия, которую каждый из нас играет в оркестре космоса. Учения Михаила напоминают нам: независимо от роли сущности, сама сущность создана полностью из любви.

Взаимодополняющие противоположности

Еще один интересный факт о семи типах души…

Шесть из семи типов душ группируются парами. Те, у кого есть пара, имеют сходную функцию или специализацию в жизни:

Жрецы и Служители – они оба вдохновляющие специалисты, которые заботятся о благополучии других, их наибольшей пользе, стремясь улучшить качество жизни для всех.

– они оба вдохновляющие специалисты, которые заботятся о благополучии других, их наибольшей пользе, стремясь улучшить качество жизни для всех. Мудрецы и Мастера — это специалисты по выражению эмоций, которые стремятся воплотить идеи в жизнь, придать форму или голос их внутренним мыслям и чувствам, тем самым изменив восприятие других.

— это специалисты по выражению эмоций, которые стремятся воплотить идеи в жизнь, придать форму или голос их внутренним мыслям и чувствам, тем самым изменив восприятие других. Короли и Воины — это оба специалиста по действиям, которые стремятся воплотить практические задачи в жизнь, что-то делать, ставить цели и двигаться к ним.

Ученые самостоятельны как нейтральная роль, и они являются специалистами по ассимиляции, поглощающими знания из жизни.

В каждой из пар (действие, выражение и вдохновение) один является «кардинальным», а другой — «порядковым». Другой способ выразить это можно в терминах инь и ян.

Основа (кардинальный) в паре — ян: активно действующий, открытый, на переднем плане, ведущий и с концентрацией на полной общей картине.

Порядковым в паре является инь, с равной-но-противоположной дополнительной энергией к ян: реагирующий, отзывчивый, на фоновой позиции, направленный внутрь и с концентрацией на детализации.

• В ролях типа действия роль Короля кардинальная, а роль Воина — порядковая. Используя упрощенную аналогию: Короли объявляют войну, а Воины сражаются.

• В ролях типа выражения роль Мудреца является кардинальной, а роль Мастера — порядковой. Если весь мир — сцена, то Мудрецы — остроумные и красноречивые ведущие шоу, а само шоу создавали умные и творческие Ремесленники.

• В ролях типа вдохновения Жрец является кардинальной ролью, а Служитель — порядковой. Если вдохновение сравнить с пастырством, Жрецы следят за своим стадом и ведут их к лучшим пастбищам, в то время как Служители ищут и стремятся к тем, кто в них нуждается.

Роль Ученого не является ни кардинальной, ни порядковой, она находиться на пересечении всех пар. Ученый является единственным нейтральным типом, у него роль ассимиляции — поглощение информации из жизни для создания знаний.

Рискуя смешать слишком много метафор за раз, Ученые будут теми, кто ведет хронику войн, записывает театральные шоу и изучает овец!

Позитив и негатив

Важно понимать, что мы можем проявлять наш потенциал по-разному. В крайних случаях каждая роль имеет положительный полюс (+) и отрицательный (-).

• Положительный полюс представляет собой наивысшее, наиболее достоверное и положительное выражение души, истинного Я, которое является источником любви, истины и свободы.

• Отрицательный полюс представляет собой низшее, наиболее искаженное и негативное выражение эго, ложного Я, являющегося источником страха, иллюзии и злобы.

Например, для меня быть Ученым означает, что я такой человек, роль которого в жизни заключается в том, чтобы получать информацию из исходных данных реальности. Учёный имеет в качестве своего положительного полюса «знание» и как свой отрицательный полюс — «теорию».

Действуя на моем положительном полюсе, я действительно выполняю позитивную задачу, собирая и предлагая достоверные, полезные знания.

Но, действуя на моем отрицательном полюсе, я склоняюсь к тому, чтобы отслеживать недейственные или бесполезные теории, не интересующие никого, кроме меня, и только потому, что мое эго приходит в возбуждение от узнавания все большего и большего количества вещей без взаимодействия с реальной жизнью.

Можно сказать, что позитивное проявление Ученого — это знающий эксперт, а негативное проявление — это нудный всезнайка.

Итак, положительный полюс любой роли ведет к истинному самосовершенствованию и ценен для других. Отрицательный полюс ведет к пустоте, разочарованию, конфликту и отчуждению.

Вот они в полном объеме:

Отношения и роли

Интересно, что разные роли строят отношения по-разному:

Для Воинов и Королей (тип действия) отношения — это вопрос верности или преданности .

. Для Мудрецов и Мастеров (тип выражения) отношения являются делом долга, ответственности .

. Для Жрецов и Служителей (тип вдохновения) отношения — это вопрос посвящения, выделения .

. Для Ученых (тип ассимиляции) отношения — это вопрос вовлеченности, участия.

Каналы восприятия

Мы обрабатываем наши переживания через один или несколько каналов восприятия. Количество каналов, которыми мы обладаем, зависит от нашей роли в сущности:

Ученые, Короли и Воины получают информацию только через один канал . Это позволяет им сосредоточиться на том, что есть, концентрироваться на рассматриваемом вопросе и четко мыслить среди хаоса.

. Это позволяет им сосредоточиться на том, что есть, концентрироваться на рассматриваемом вопросе и четко мыслить среди хаоса. Жрецы и Служители получают информацию по двум каналам . Один настроен на непосредственную ситуацию, а другой, в случае с Жрецами, — на их чувство «высшего блага», а в случае со Служителями — на ощущение «общего блага».

Следовательно, в их общении часто возникают моральные или этические ноты.

. Один настроен на непосредственную ситуацию, а другой, в случае с Жрецами, — на их чувство «высшего блага», а в случае со Служителями — на ощущение «общего блага». Следовательно, в их общении часто возникают моральные или этические ноты. Мудрецы обрабатывают информации по трем каналам, в то время как Мастера имеют пять каналов. У Мудрецов один канал настроен на непосредственную ситуацию, один управляет их «действием» или «работой», а другой контролирует свою аудиторию.

С Мастерами это скорее случай, когда из чего-то не очень важного создаются творческие связи в непосредственной ситуации.

Пока они переключают свое внимание между своими многочисленными каналами, Мудрецы и, особенно, Мастера могут показаться «отключившимися» от человека, с которым они общаются.

Поэтому Мастера часто выглядят немного рассеянными, по крайней мере для не-Мастеров. Точно так же те, кто имеет несколько каналов, могут с трудом воспринимать целеустремленность Ученых, Королей и Воинов.

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