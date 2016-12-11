7 Сакральных буддистских мудр, которые непонятно как, но решают все проблемы

В самом широком понимании мудры – это сакральные жесты и позы, которые несут в себе конкретную, пусть и не очевидную информацию Вселенной.
В буддизме и индуизме их использовали на протяжении многих тысячелетий. Несмотря на то, что до сих пор никто так и не понял, как это работает, в целительную силу мудр верит по меньшей мере 1 млрд человек на планете! «Язык общения с Вселенной», «Йога для пальцев», «Ритуальный язык жестов» — как только не называют древнюю практику! Сводится всё к тому, что то или иное расположение пальцев оказывает положительное воздействие на самочувствие человека и его душевное состояние.
Вот 7 главных мудр, которые влияют на настроение и здоровье.
Мудра «Три колонны космоса» для повышения иммунитета.
Ее называют символом единства трех сфер бытия, а именно прошлого, настоящего и будущего. Эта мудра дарит огромную энергию организму.
Если страдаешь от пониженного иммунитета, бессилия и проблем с метаболизмом, практикуй такое расположение пальцев!
Наложи средний и безымянный пальцы правой руки на аналогичные пальцы левой руки. Вложи мизинец левой руки возле основания среднего и безымянного пальцев правой руки с тыльной стороны. Потом зафиксируй его положение мизинцем правой руки. Концевую фалангу указательного пальца правой руки зажми между большим и указательным пальцами левой руки.
Пуута-мудра для очищения от шлаков и токсинов.
Будет полезной, если ты сидишь на диете, ведь это одна из мудр, способствующих похудению!
Прикоснись кончиком большого пальца к боковой поверхности третьей фаланги безымянного пальца. Остальные пальцы расставь в стороны.
Ганеша-мудра для сердца.
Она не только способствует улучшению работы сердечно-сосудистой системы, но и дарит уверенность и храбрость.
Согни пальцы обеих рук и захвати левую руку правой с ладонью, направленной внутрь. Сделай вдох и, оставляя руки сцепленными, потяни их в разные стороны. На выдохе снова расслабь руки. Повторяй 6 раз, потом поменяй местами положение рук и снова повтори столько же раз это упражнение.
Мудра «Щит Шамбалы» от негативной энергии.
Легендарную мудру советуют выполнять при чувстве тревоги, неуверенности и повышенной нервозности. Она помогает оставаться спокойным и умиротворенным.
Женщинам нужно сжать правую руку в кулак и прижать ее к ладони левой руки изнутри, при этом прижимая также большой палец к ладони.
Мужчинам — выполнять то же движение, только «щитом» будет, наоборот, правая рука.
Мудра «Моление о счастье».
Ее называют «Королевой среди мудр»! Эта мудра отгоняет от человека негативную энергию, успокаивает и возвышает душу. Ее полезно выполнять, если чувствуешь необходимость поддержки и энергетической подпитки.
Утверждают, что эта мудра способна исполнить заветное желание — для этого нужно визуализировать желаемое, когда будешь ее практиковать…
Сложи пальцы, кроме больших, «гребешком». Большими пальцами начни оттягивать мизинцы противоположной руки. Безымянные пальцы поставь вертикально.
Желательно, чтобы они соприкасались ногтями. А указательными пальцами захвати средние пальцы противоположной руки и тяни к центру ладони.
Кажется, что это очень сложно выполнить, но только начни — и вскоре у тебя всё получится!
Вот картинка в помощь:
Мудра для обретения любви.
Хочешь стать настоящим магнитом любви? Это мудра как раз для тебя! Практиковать ее особенно полезно тем, кто находится в поиске второй половинки или сильно страдает от одиночества.
Прижми подушечки средних и безымянных пальцев обеих рук к ладоням. Остальные пальцы направь вверх. Подними локти на уровень груди и, закрыв глаза, находись в таком положении не менее 2–3 минут.
Мудра «Энергия».
Долой упадок сил! Эта мудра благоприятно влияет на внутреннее состояние комфорта. Она помогает стать более энергичным и активным, так как возрождает поток энергии жизненной ци.
Всего лишь соедини на каждой руке подушечки большого, безымянного и среднего пальцев, не сгибая при этом ни мизинцы, ни указательные пальцы.
Чем чаще выбудешь практиковать эту мудру, тем больше будешь получать энергии.
Вот тот случай, когда здоровье и жизненная энергия в буквальном смысле у тебя в руках! Для увеличения силы мудр помни об их регулярном выполнении, спокойном дыхании и прямом положении спины. Не забывай также о хорошем настрое. Да-да, именно позитивные мысли являются важными помощниками в этой практике!
Не забывай перед работой с мудрой снять кольца, часы и браслеты. Максимум за раз можно выполнять 2–3 мудры — не распыляй свою энергию даром.
18 thoughts on “7 Сакральных буддистских мудр, которые непонятно как, но решают все проблемы”
Мудры это здорово!!!
Мудры работают и помогают
интересно
Когда я первый раз услышала про мудры ,то отнеслась скептически.На тот момент у меня не было работы и никаких доходов.Решила попробовать,ради интереса.Зная что деньги с небес не падают.До того как стала безработной ,я проработала парикмахером больше 20 лет.И на данном этапе мне стало это совсем не интересно.Уйдя с работы я даже не знала как в дальнейшем мне реализовываться.Так вот на второй день моих практик с мудрами мне позвонила знакомая и попросила погодать на Таро (таро занималась давно для себя и друзей) Сделала расклад,подруга в восторге привела знакомую и так пошло поехало. Теперь мое призвание нашло меня.И достаток появился.Благодарю Мудры
Здравствуйте, Леонора! Вы пережили интересный опыт с практикой Мудр. Я сейчас в похожей ситуации: ищу себя, а жить на что-то надо… Скажите, какие Мудры Вы практиковали, чтобы найти своё призвание? Очень хочу тоже найти своё!
Здравствуйте. можно дать более подробную инструкцию по применению мудр? в какое время лучше зто делать, сколько раз в день и сколько времени это должно занимать?
klass
мне очень нравится
для меня -это новые знания
Язык чувствительности внутреннего мира,познай свои возможности
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Интересно
Спасибо!Великолепно!Джей Гуру Дев!
Интересно! Попробуем!
В состоянии атман я видел где то под землёй древнейшее помещение по типу храма где в нишах стен стояли эти мудры. И особенно выделялась мудра » Энергия «. То есть там стояли каменные изваяния кистей рук изображавшие эти мудры. Вообще наверное с этого всё начиналось то есть не с слов. Кстати тут я набросал про атман кому интересно. http://atmadesant.io.ua
Уж за качество текста извиняйте всё навалилось сразу когда я вспомнил атман и я ещё не корректировал ничего.
интересно и познавательно…
А если пальцы скрючены артритом?
Чтобы руки не затекали и если есть проблемы с артритом можно использовать прибор «Логос», он сделан по ринципу «мудр» и является ускорителем медитации.