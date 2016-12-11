7 Сакральных буддистских мудр, которые непонятно как, но решают все проблемы

В самом широком понимании мудры – это сакральные жесты и позы, которые несут в себе конкретную, пусть и не очевидную информацию Вселенной.

В буддизме и индуизме их использовали на протяжении многих тысячелетий. Несмотря на то, что до сих пор никто так и не понял, как это работает, в целительную силу мудр верит по меньшей мере 1 млрд человек на планете! «Язык общения с Вселенной», «Йога для пальцев», «Ритуальный язык жестов» — как только не называют древнюю практику! Сводится всё к тому, что то или иное расположение пальцев оказывает положительное воздействие на самочувствие человека и его душевное состояние.

Вот 7 главных мудр, которые влияют на настроение и здоровье.

Мудра «Три колонны космоса» для повышения иммунитета.

Ее называют символом единства трех сфер бытия, а именно прошлого, настоящего и будущего. Эта мудра дарит огромную энергию организму.

Если страдаешь от пониженного иммунитета, бессилия и проблем с метаболизмом, практикуй такое расположение пальцев!

Наложи средний и безымянный пальцы правой руки на аналогичные пальцы левой руки. Вложи мизинец левой руки возле основания среднего и безымянного пальцев правой руки с тыльной стороны. Потом зафиксируй его положение мизинцем правой руки. Концевую фалангу указательного пальца правой руки зажми между большим и указательным пальцами левой руки.

Пуута-мудра для очищения от шлаков и токсинов.

Будет полезной, если ты сидишь на диете, ведь это одна из мудр, способствующих похудению!

Прикоснись кончиком большого пальца к боковой поверхности третьей фаланги безымянного пальца. Остальные пальцы расставь в стороны.

Ганеша-мудра для сердца.

Она не только способствует улучшению работы сердечно-сосудистой системы, но и дарит уверенность и храбрость.

Согни пальцы обеих рук и захвати левую руку правой с ладонью, направленной внутрь. Сделай вдох и, оставляя руки сцепленными, потяни их в разные стороны. На выдохе снова расслабь руки. Повторяй 6 раз, потом поменяй местами положение рук и снова повтори столько же раз это упражнение.

Мудра «Щит Шамбалы» от негативной энергии.

Легендарную мудру советуют выполнять при чувстве тревоги, неуверенности и повышенной нервозности. Она помогает оставаться спокойным и умиротворенным.

Женщинам нужно сжать правую руку в кулак и прижать ее к ладони левой руки изнутри, при этом прижимая также большой палец к ладони.

Мужчинам — выполнять то же движение, только «щитом» будет, наоборот, правая рука.

Мудра «Моление о счастье».

Ее называют «Королевой среди мудр»! Эта мудра отгоняет от человека негативную энергию, успокаивает и возвышает душу. Ее полезно выполнять, если чувствуешь необходимость поддержки и энергетической подпитки.

Утверждают, что эта мудра способна исполнить заветное желание — для этого нужно визуализировать желаемое, когда будешь ее практиковать…

Сложи пальцы, кроме больших, «гребешком». Большими пальцами начни оттягивать мизинцы противоположной руки. Безымянные пальцы поставь вертикально.

Желательно, чтобы они соприкасались ногтями. А указательными пальцами захвати средние пальцы противоположной руки и тяни к центру ладони.

Кажется, что это очень сложно выполнить, но только начни — и вскоре у тебя всё получится!

Вот картинка в помощь:

Мудра для обретения любви.

Хочешь стать настоящим магнитом любви? Это мудра как раз для тебя! Практиковать ее особенно полезно тем, кто находится в поиске второй половинки или сильно страдает от одиночества.

Прижми подушечки средних и безымянных пальцев обеих рук к ладоням. Остальные пальцы направь вверх. Подними локти на уровень груди и, закрыв глаза, находись в таком положении не менее 2–3 минут.

Мудра «Энергия».

Долой упадок сил! Эта мудра благоприятно влияет на внутреннее состояние комфорта. Она помогает стать более энергичным и активным, так как возрождает поток энергии жизненной ци.

Всего лишь соедини на каждой руке подушечки большого, безымянного и среднего пальцев, не сгибая при этом ни мизинцы, ни указательные пальцы.

Чем чаще выбудешь практиковать эту мудру, тем больше будешь получать энергии.

Вот тот случай, когда здоровье и жизненная энергия в буквальном смысле у тебя в руках! Для увеличения силы мудр помни об их регулярном выполнении, спокойном дыхании и прямом положении спины. Не забывай также о хорошем настрое. Да-да, именно позитивные мысли являются важными помощниками в этой практике!

Не забывай перед работой с мудрой снять кольца, часы и браслеты. Максимум за раз можно выполнять 2–3 мудры — не распыляй свою энергию даром.

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