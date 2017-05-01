7 признаков того, что вы не выполняете ваше предназначение

Если вы чувствуете себя застрявшими, ваши будни безрадостны и скучны, это говорит о том, что вы не нашли еще свое предназначение.

Давайте подробнее рассмотрим каждый признак.

Если вы не осуществляете ваше предназначение, блокируется ваше творчество, весь ваш творческий потенциал.

Когда канал творения закрыт, развиваться, расти в творческом плане сложно.

В вас отсутствует креативность, сложно задействовать свою правополушарную способность творить, манифестировать, выходить за рамки матричного мира.

Вы не можете создавать ничего нового и удивляетесь, как это получается у других. Возникает ощущение бетонной плиты на голове.

Признак 2. Пропадает страсть и истощается энергия

Если вы не живете согласно своему предназначению, жизнь превращается в непосильный груз.

Вы чувствуете упадок сил, не ощущаете радости в жизни. Вы не понимаете, чем бы вам хотелось заниматься.

Вы обвиняете себя в лени, но это не лень. У вас отсутствует желание что-либо делать, создавать. На это просто нет сил.

Хотите избавиться от усталости и недостатка энергии? Тогда вам следует пересмотреть ваши привычки! Сделать это очень просто.

Признак 3. Жизнь превращается в серые будни

Каждый день вашей жизни похож на другой. Вы просыпаетесь утром без радости и предвкушения, что вам такого интересного сегодня приготовила вселенная.

В вашей жизни все предсказуемо. Вы знаете, что с вами будет через 5 минут, через час, после обеда, через неделю.

Каждый день вы проживаете как день сурка из одноименного фильма. Работа — дом — обязательства…И никакого просвета.

Признак 4. Ваша деятельность не приносит удовольствия

Вы спрашиваете себя: «Почему то, чем я занимаюсь, не приносит мне удовольствия?»

Мы погружены в заботы, как содержать детей, за что платить квартплату, питаться.

Часто вы выбираете работу, за которую платят деньги, а не ту, которая воодушевляет.

Таким образом вы используете всего лишь часть своей силы, возможностей, потенциала.

Многие даже боятся себе признаться, что то, чем они занимаются, зарабатывают на жизнь, не приносит удовольствия.

Предлагаем посмотреть, насколько приведенные в статье примеры проявлены в вашей жизни.

Признак 5. Вы сомневаетесь в своей ценности

Следующий симптом — вы часто задаете себе вопрос: “А заслуживаю ли я любви, денег, счастья…?”, «Заслуживаю ли я быть процветающим?»

Список можно продолжать бесконечно.

Если вы не нащупали свой путь, не осознали, в чем ваше предназначение, то такого рода вопросы будут возникать постоянно.

Периодически вы сомневаетесь в себе, что достойны чего-то хорошего, ведь вы ничего особенного не делаете.

Эти сомнения появляются даже при условии, что вы работаете над своей самооценкой, учитесь любить себя.

Признак 6. Появляется чувство неудовлетворенности

Неудивительно, что от такой жизни появляется чувство неудовлетворенности.

Кто-то осмеливается и спрашивает себя: “И что, так будет всегда?”

А кто-то смиряется и заглушает это чувство мнимыми удовольствиями — заменителями счастья (телевизор, компьютерные игры, еда, алкоголь и т.д.).

Признак 7. Вы чувствуете себя застрявшими

Вы развивались, совершили много действий в направлении духовного роста, а все равно кажется, будто нет продвижения вперед.

Это происходит по одной простой причине — ваша душа точно знает, что она пришла сюда с определенной задачей.

Она стремится всеми силами выполнить ее, подвести вас к тому, чтобы вы начали ее осуществлять.

Если вы это не осознали, не поняли, где-то в глубине души остается ощущение, что происходит что-то не то. И вы ощущаете себя застрявшими.

Если вы нашли у себя проявление этих признаков, задумайтесь всерьез о своем жизненном пути. Туда ли вы идете?

Изменить свою жизнь никогда не поздно. Загляните внутрь себя и спросите, что вас на самом деле радует. И двигайтесь в этом направлении.

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