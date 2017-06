7 ПРИЗНАКОВ ТОГО, ЧТО С ВАМИ ПЫТАЕТСЯ КОНТАКТИРОВАТЬ БЛИЗКИЙ ЧЕЛОВЕК, УШЕДШИЙ ИЗ ЖИЗНИ

Вы проснулись от яркого сна, в котором ваш ушедший из жизни любимый человек как будто бы пытался связаться с вами. Возможно ли, чтобы тот, кто умер, мог общаться с вами через ваши сновидения?

Когда вы спите, вы получаете доступ к своим подсознательным и бессознательным частям вашего мозга. У вас есть доступ и к другим уровням памяти и эмоций, в отличии от периодов бодрствования. Иногда это только сон, память о том, что у вас был любимый человек, который ушел из жизни.

Но возможно, что ваши сны — это место посещения. Многие люди верят в жизнь после смерти. Многие также считают, что покойный человек может связаться с нами после своей смерти. Далее вы можете прочитать о других возможных способах контактирования с умершим близким человеком.

Когда ваш близкий человек уходит, вы переживаете процесс скорби. Траур по нему может занять недели, месяцы или годы. Часто болезнь от потери близкого полностью не излечивается и остается только боль.

Сны, включающие в себя общение с умершим человеком, рассматриваются как здоровая часть процесса скорби. Мы не только вспоминаем этого человека, но и на короткое время чувствуем меньше боли и скорби по поводу его потери. Как будто его присутствие в сновидении помогает нам чувствовать, что он никуда не уходил, а находится здесь, рядом.

Если в своих снах вы постоянно думаете об ушедшем близком человеке, перед вами 7 признаков того, что они пытаются контактировать с вами.

Так много людей чувствуют, что близкие наблюдают за нами после того, как они покидают нас. Когда мы просыпаемся после сна и чувствуем, что кто-то был в комнате, возможно, что ваш умерший любимый человек пытался сообщить вам об этом. Он смотрел на вас.

Хотя ощущение того, что за нами наблюдают может вызвать беспокойство, в этом случае оно должно заставить вас чувствовать себя в безопасности. Возможно, вам приснился сон, что кто-то тоже наблюдал за вами. Опять же, это может быть ваш любимый человек, дающий вам знать, что он рядом.

2. Живые воспоминания об ушедшем присутствуют в ваших воспоминаниях

Иногда, в моменты бодрствования, вы вспоминаете его, но воспоминания в ваших снах являются признаком того, что этот человек пытается связаться с вами. Это особенно важно, если он помогает вам вспомнить то, о чем вы обычно не думаете, как о чем-то забытом. В вашу память может поступать сообщение, на которое он хочет обратить особенное внимание.

3. Ваш близкий человек представляется вам в совершенно ином ключе

Если ваш покойный любимый человек предстанет перед вами в ваших снах, но делает это необычным образом, это может быть признаком того, что он посылает вам предупреждение. Обратите внимание на подсказки, которые он пытается вам дать. Они могут помочь вам избежать сложной ситуации или предупредить вас о предстоящих переменах в жизни.

4. Вы просыпаетесь с чувством мирного благополучия

Какое чудесное чувство проснуться, ощущая себя спокойным и хорошо отдохнувшим. Это происходит не так часто, но, если ваш любимый беспокоится о вашем здоровье и благополучии, он, возможно, попытался помочь вам, направив вам спокойный сон.

Обзор 20 сообщений до и после смерти, о которых сообщали люди, показал, что встреча с умершим человеком помогла людям справиться с их горем. Один из способов, при помощи которых эти встречи помогли людям справиться с горем заключался в том, что люди чувствовали, что их духовные убеждения поддерживались контактом с их умершим любимым человеком.

Это чувство духовного мира помогает справиться с потерей, а также продолжать жить дальше. Знание о том, что после смерти есть жизнь и ваш близкий человек ждет вас, значительно успокаивает вас.

5. Ваши сны кажутся такими реальными

Сны, в которых любимый человек приходит к вам, могут быть очень яркими, что заставляет человека подумать о том, что умерший действительно присутствует. Эти сны настолько реалистичны, что вы можете ощущать и слышать своего близкого человека. Эти сентиментальные сны, вероятно, станут примером того, как ваш умерший близкий контактирует с вами.

Эти сны могут быть эмоционально интенсивными, потому что вы очень сильно ощущаете его присутствие. Часто это пробуждает ваше горе. Он не хотел причинять вам боль, он просто хотел быть рядом. Эти сны определенно являются признаком того, что ваш близкий пытался связаться с вами.

6. Ваш ушедший из жизни любимый человек выглядит молодым и здоровым

Ваш умерший близкий часто оказывается моложе, чем когда-либо. Он кажется вам таким, каким бы вы хотели его помнить. Он хочет, чтобы вы знали, что он не испытывает страданий и потому он кажется вам здоровым и счастливым.

7. Ваш близкий говорит вам, что все хорошо и он всегда будет рядом

Порой в ваших мечтах ушедший из жизни любимый человек может разговаривать с вами. Вы можете услышать его голос или просто понимать, что он говорит. Чаще всего он знает, что вас беспокоит то, где он сейчас, именно поэтому он предстает перед вами во сне, чтобы сказать вам, что у него все в порядке.

