7 ПРИЗНАКОВ ТОГО, ЧТО С ВАМИ ПЫТАЕТСЯ КОНТАКТИРОВАТЬ БЛИЗКИЙ ЧЕЛОВЕК, УШЕДШИЙ ИЗ ЖИЗНИ

Вы проснулись от яркого сна, в котором ваш ушедший из жизни любимый человек как будто бы пытался связаться с вами. Возможно ли, чтобы тот, кто умер, мог общаться с вами через ваши сновидения?

Когда вы спите, вы получаете доступ к своим подсознательным и бессознательным частям вашего мозга. У вас есть доступ и к другим уровням памяти и эмоций, в отличии от периодов бодрствования. Иногда это только сон, память о том, что у вас был любимый человек, который ушел из жизни.

Но возможно, что ваши сны — это место посещения. Многие люди верят в жизнь после смерти. Многие также считают, что покойный человек может связаться с нами после своей смерти. Далее вы можете прочитать о других возможных способах контактирования с умершим близким человеком.

Когда ваш близкий человек уходит, вы переживаете процесс скорби. Траур по нему может занять недели, месяцы или годы. Часто болезнь от потери близкого полностью не излечивается и остается только боль.

Сны, включающие в себя общение с умершим человеком, рассматриваются как здоровая часть процесса скорби. Мы не только вспоминаем этого человека, но и на короткое время чувствуем меньше боли и скорби по поводу его потери. Как будто его присутствие в сновидении помогает нам чувствовать, что он никуда не уходил, а находится здесь, рядом.

Если в своих снах вы постоянно думаете об ушедшем близком человеке, перед вами 7 признаков того, что они пытаются контактировать с вами.

1. Вы просыпаетесь с чувством того, что что-то произошло

Так много людей чувствуют, что близкие наблюдают за нами после того, как они покидают нас. Когда мы просыпаемся после сна и чувствуем, что кто-то был в комнате, возможно, что ваш умерший любимый человек пытался сообщить вам об этом. Он смотрел на вас.