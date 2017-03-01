7 признаков сильного биополя

Признак первый: если аура чиста и сильна, человек почти не болеет. Когда аура скудна, человек переутомляется, у него частые головные боли, появляются хронические заболевания, он легко простужается. Иногда дело заходит дальше — появляются признаки более серьезных заболеваний.

Признак второй: сильное биополе дарит своему носителю невероятную удачу во всех делах. Грубо говоря, у людей с сильной энергетикой всегда больше шансов достичь успеха без заметных усилий.

Признак третий: сильная аура чувствуется, если человек излучает оптимизм. Когда вы стоите рядом с таким человеком, вам хочется действовать, хочется завоевывать мир, и вы видите все в приятном свете. Если это лицо противоположного пола, то в него очень легко влюбиться.

Признак четвертый: к людям с высоким уровнем энергетики не липнут проблемы. Это отнюдь не означает, что у таких людей проблем нет вовсе, просто они не доставляют ему такого дискомфорта.

Признак пятый: если человек обладает высоким уровнем энергетики, то он, скорее всего, лидер. Вести за собой других и быть слабым — это две вещи, которые абсолютно не сопоставимы друг с другом.

Признак шестой: сильная аура — сильное тело. Когда человек силен душевно, он силен и физически. Он вынослив, медленно устает и всегда готов покорять новые вершины.

Признак седьмой: его разум открыт. Эти люди не боятся экспериментировать, расширять рамки, заглядывать за горизонт. Сильная энергетика позволяет не бояться перемен, причем абсолютно любых. Это еще раз доказывает, что жизнь — это динамика. Жизнь — это изменения и постоянные, перманентные преобразования.

Невозможно обладать только двумя признаками, а не всеми семью. Просто они по-разному развиты. Есть небольшие отклонения или аномалии, но в целом, каждый из пунктов поднимается с ростом биополя. Просто нужно работать над своей энергетикой и взглядами на мир — тогда все получится.