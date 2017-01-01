6 расстройств личности, вызванных Интернетом

В Интернете полно психов. Это общеизвестно. Еще одна истина — это всемирная сеть сводит людей с ума. И вообще, пора, пора обновить информацию в устаревших учебниках по психологии — в последнее время список психических расстройств пополнился как минимум десятком новинок, часть из которых обязана своим появлением Интернету.

Итак, какие же расстройства могут появиться у совершенно нормального человека, стоит ему открыть веб-браузер?

На первый взгляд, в них нет ничего ненормального — как в серийных убийцах. На протяжении многих часов и даже дней они могут вести легкие разговоры с другими участниками форума, блистать остроумием или сыпать шутками в комментариях. Но стоит какой-то мелочи нарушить хрупкое психическое равновесие — и они начинают сыпать отборной бранью, как одержимые, и посылать самые страшные проклятия на головы своих оппонентов, их родственников, предков и потомков до седьмого колена.

В реальном мире под «интермиттирующим эксплозивным расстройством» понимают состояние, характеризующееся неустойчивостью настроения. Эксплозивные психопаты — это люди, которые вскипают по самому незначительному поводу. Например, в забегаловке забыли принести заказанную картошку-фри, и они устраивают скандал с истерикой и громогласными проклятиями, как будто всю их семьи вырезал маньяк. Эксплозивные психопаты склонны к неконтролируемой агрессии в самых неожиданных ситуациях.

В реальной жизни этому расстройству подвержены всего 6% населения планеты, а вот во всемирной паутине эксплозивные психопаты встречаются едва ли не на каждом сайте и форуме. Ничто не задевает их сильнее, чем сомнение в их авторитете. Вот характерный «разговор» с эксплозивным психопатом:

ЭП: Привет, ребята. Вот я тут фотки обработал в Photoshop, что скажете?

Нормальный Интернет-пользователь: Можно было бы убрать блики объектива и немного обрезать по краям.

ЭП: СДОХНИ, ДОЛБАНЫЙ ПРИДУРОК! Я УЖЕ ПОЛУЧАЛ НАГРАДЫ ЗА СВОИ РАБОТЫ, КОГДА ТЫ ЕЩЕ ПЕШКОМ ПОД СТОЛ ХОДИЛ, УБЛЮДОК. ЗАТКНИСЬ, БЕЗДАРНОЕ НИЧТОЖЕСТВО.

(И так продолжается еще несколько часов, примерно слов 2 000).

Забавный, и в то же время тревожный пример интермиттирующего эксплозивного расстройства в Интернете не так давно вызвал небольшой скандал в США. Ассистентка одного из конгрессменов получила письмо от незнакомого человека, в котором ее называли не полным именем, «Элизабет», а сокращенно — «Лиз». В ответ разъяренная ассистентка отправила около 20 сообщений, в котором требовала извинений. И чтобы ее называли только полным именем!

Почему это происходит в Интернете?

Первая причина очевидна: в реальной жизни мы склонны подавлять агрессию из-за страха, что можем получить физический отпор. Вторая причина тоже вполне понятна: в Интернете, где внешностью, престижной работой, внушительным доходом и дизайнерскими шмотками никого не удивишь и ничье уважение не завоюешь, приходится создавать репутацию (и впоследствии ее защищать) «старым ковбойским способом», т.е. как это делалось некогда на Диком Западе: пристреливать каждого, кто рискнет поставить ее под сомнение.

Но есть еще и третья, менее очевидная, причина: лишенные голоса и языка тела, мы не можем выразить досаду, раздражение или легкий гнев, не опасаясь, что лицо, на которого направлены эти отрицательные эмоции, может просто их не заметить! Поэтому нам приходится утрировать наши эмоции, многократно их усиливать, чтобы воображаемый противник нас услышал.

Но удивительнее всего то, что онлайн-истерики, которые ВЫКРИКИВАЮТ ОСКОРБЛЕНИЯ ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ с множеством восклицательных знаков, часто в это время преспокойно сидят где-нибудь в офисе и ведут приятный разговор с коллегами по работе.

№5 — Низкая переносимость фрустрации на форумах (она же «синдром фанатичного обновления страницы»)

Они создают новую тему на форуме и пишут идеальный пост (по крайней мере, по их мнению). Весть об этом прекрасном, умном, смешном и безумно оригинальном посте должна немедленно облететь Интернет, возглавить всевозможные рейтинги и сделать из автора народного героя! Этот пост настолько хорош, что каждые пять секунд автор проверяет, не обновилась ли страница, нет ли ответов и комментариев. Получив мало-мальски вразумительный отзыв, он немедленно строчит ответ, и снова ждет и фанатично обновляет страницу.

Если же совершенный пост остается незамеченным и в течение пяти минут — целая вечность по его меркам — желающие ответить не находятся, он продолжает тему: «Что, никто так и не прокомментирует?!!! Эй, народ?!».

Такие типы любят постить свои истории на новостных порталах вроде Digg и Reddit и целый день проводят, ежеминутно обновляя страницу в надежде увидеть хоть какие-то отзывы на свою историю.

В реальной жизни это называется… Низкая переносимость фрустрации

Низкая переносимость фрустрации наблюдается в том случае, когда для восстановления психологического комфорта человек требует немедленного удовлетворения своих желаний и выбирает зависимость. Это очень похоже на поведение любого семилетнего ребенка, который чтобы получить игрушку, устраивает истерику, плачет и кричит до тех пор, пока не получит желаемое. Но в отличие от ребенка, человека с низкой переносимостью фрустрации нельзя успокоить подзатыльником.

Он настолько одержим сиюминутным желанием, что все остальное теряет для него значение. Жизнь как будто останавливается. Это своего рода форма прокрастинации — откладывания со дня на день, когда одержимость чем-то (как правило, совершенно незначительным) замещает все прочие интересы: личную жизнь, работу, хобби. В результате, начальник угрожает увольнением, девушка не звонит вторую неделю, а собака обреченно скулит и писает в уголок — ее не выгуливали уже неделю. А все потому, что кто-то не может оторваться от компьютера!

Почему это происходит в Интернете?

В истории человечества не было еще такого инструмента мгновенного удовлетворения, как Интернет. Наши родители сетовали, что телевидение убило интерес к реальной жизни и притупило внимание, но телепрограммы хотя бы начинаются и заканчиваются в определенное время, а не когда нам угодно. В Интернете все иначе: здесь можно посмотреть что угодно, когда угодно, с перерывами, с перемоткой. Одним словом, все к нашим услугам.

Поэтому с каждым днем мы менее терпеливы — Интернет не располагает к терпению. Мы требуем немедленного ответа. И почему бы нет? Ведь всего за пять долларов можно заказать онлайн-стриптиз!

№4 — Интернет-синдром Мюнхгаузена (он же «синдром жертвы обстоятельств»)

Почти на каждом форуме найдутся люди, которые ведут себя совершенно нормально: комментируют, пишут посты. И вдруг, как гром среди ясного неба, случается трагедия. Они сообщают о смерти собаки, члена семьи или близкого друга. Или о том, что смертельно больны, и жить осталось несколько месяцев. И все форумчане немедленно начинают их жалеть, оказывать внимание и громко сокрушаться. Посылают утешительные открытки и сердечки.

Проходит несколько месяцев. И вдруг нежданно-негаданно происходит еще одна трагедия: лучшая подруга изнасилована или парализована в результате аварии (или и то, и другое). Несколько месяцев спустя умирает отец. Второй раз.

И тут вы и начинаете подозревать что-то неладное. Одно из двух: или над человеком тяготеет древнее родовое проклятие, или у него очень, очень богатая фантазия.

В реальной жизни это называется… Синдром Мюнхгаузена

Синдром Мюнхгаузена — психическое расстройство, при котором человек симулирует болезнь или вызывает у себя ее симптомы, чтобы привлечь внимание окружающих. В основе синдрома Мюнхгаузена — та же потребность во внимании, что и в описанных выше расстройствах, только в этом случае человек ищет позитивное внимание и сочувствие. К тому же, в Интернете не нужно быть действительно больным, чтобы заявить о своей болезни.

В реальной жизни такие люди могут поддерживать иллюзию болезни на протяжении многих лет, поскольку в подобных ситуациях общество не слишком поощряет скептицизм. Когда человек объявляет о своей болезни, не принято сомневаться — ведь если это правда, вы будете выглядеть по меньшей мере нелепо.

Почему это происходит в Интернете?

Даже в реальности можно долгое время притворяться больным, а уж в Интернете — и подавно! Ведь в Интернете ничего проверить практически невозможно. Чтобы вызвать всеобщее сочувствие в сети, необязательно быть законченным лжецом — нужно уметь набирать текст и зарегистрироваться на каком-нибудь форуме.

Одно из самых известных проявлений синдрома Мюнхгаузена в Интернете — случай Кейси Николь, 19-летней девушки, больной лейкемией, которая оказалась вымышленным персонажем, придуманным 40-летней старой девой Дебби Свенсон. «Кейси» ежедневно в течение двух лет делала записи в своем Интернет-журнале о том, как борется за жизнь. Потом она все же «умерла», после чего обман раскрылся — в газетах не было некролога.

Но даже после «смерти» Свенсон могла выдумать другой персонаж. Возможно, в эту минуту где-нибудь медленно «умирает» очередная «Кейси». В Интернете, где наша анонимность защищена никами, можно создать целую колонию различных персонажей, которые будут спорить между собой, начинать отношения, и которых можно безнаказанно «убить», когда надоест.

№3 — Обсессивно-компульсивное расстройство личности (оно же «лингвистический нацизм»)

Мы оставляем за собой право высмеивать тех, кто пишет посты длиной в 500 слов с кучей грамматических ошибок. Но ведь писать совершенно без ошибок и опечаток практически невозможно! И если вы делаете мелкую ошибку или пропускаете запятую, а в ответ получаете целую лекцию по грамматике, это едва ли нормально. Это значит, что вы напоролись на нациста, ратующего за чистоту языка.

В реальной жизни это называется… Обсессивно-компульсивное расстройство личности (ОКРЛ)

Обсессивно-компульсивное расстройство личности не следует путать обсессивно-компульсивным расстройством (ОКР). Да, у них много общего — например, одержимость чем-то — но есть и отличия, например, буква «Л» в названии. Кроме того, люди, страдающие ОКРЛ, не ощущают потребности в выполнении ритуалов, что свойственно больным ОКР (например, они чувствуют, что если не откроют двери четыре раза или дважды не посмотрят в зеркало перед выходом из дома, день не удастся).

Дело в том, что у людей с ОКРЛ неоправданно завышенные и строгие требования к выполнению определенных задач. Строгие до такой степени, что их нарушение может привести к проявлению агрессии с их стороны.

Почему это происходит в Интернете?

Основа обессивно-компульсивного расстройства личности в реальной жизни — иррациональный страх перед мировым хаосом. Человеку кажется, что строгое следование правилам поможет внести порядок в этот бессмысленный, грязный и неорганизованный мир, сделать его лучше, чище и более пригодным для жизни. Если этого не сделать, мир быстро деградирует и вернется к первоначальному хаосу.

А что происходит в Интернете? Если вы зайдете на YouTube и прочитаете комментарии хотя бы к одному ролику, вы убедитесь, что Интернет ждет скорый конец, даже если вы — вполне разумный, здравомыслящий человек. Старомодные блюстители «мирового порядка», настаивающие на том, чтобы писать полными предложениями со всеми знаками препинания, предвидят неизбежное упрощение языка до сокращений. В такой ситуации легко ощутить желание кинуться на защиту чистоты языка с поднятым забралом.

№2 — Низкая виртуальная самооценка (она же «синдром мазохиста»)

В Интернете каждый может найти свою нишу, место, где он чувствует себя как дома. Даже серийный маньяк не будет себя чувствовать здесь изгоем и сможет найти сообщество «по интересам». Тем не менее, на каждом форуме или в сообществе находится один или несколько человек, которые просто не могут вписаться в обстановку. Это отнюдь не самые ужасные люди, но им лучше подыскать другое место для общения. Неудивительно, что они постоянно становятся объектами насмешек.

Тут было бы уместным сравнение с «очкариком-ботаном» из школы, но, в отличие от него, они всегда могут «бросить школу», т.е. уйти с форума, где выполнять малопочетную роль козлов отпущения. Но они никогда этого не сделают.

В реальной жизни это называется… Унижение собственного достоинства и/или синдром привлечения внимания

Человек, ощущающий потребность в самоуничижении, чувствует постоянное желание быть наказанным и униженным. Ну, вроде монаха-альбиноса в «Коде Да Винчи», который с ожесточением себя бичевал, только им доставляют удовольствие не физические, а душевные муки (например, чтение ругани в свой адрес). Одно из двух: или это подсознательное желание искупить грехи, или очень, очень низкая самооценка, которая не позволяет им защищаться от нападок.

Но скорее всего, это всего лишь старый добрый синдром привлечения внимания, известный всем, кому доводилось хотя бы один вечер сидеть с ребенком. Виртуальный изгой, как и ребенок, знает, что противоположность любви не ненависть, а равнодушие. Поэтому ценит любые, даже самые негативные проявления внимания.

Почему это происходит в Интернете?

Итак, мы только что установили, что когда вы обзываете кого-то тупым идиотом, этот кто-то радуется, что вы о нем вспомнили и уделили толику своего драгоценного внимания. Даже если вы вспомнили о нем лишь потому, что он вас окончательно достал, и вы пожелали ему долгой и мучительной смерти.

Если же оскорбление зафиксировано на форуме и носит публичный характер — тем лучше. Это уже не просто внимание, а внимание миллионов пользователей всемирной сети. Если на форуме создана специальная тема «Мы ненавидим Джимми» — Джимми на седьмом небе! «Если мне посвящена целая тема в несколько десятков страниц и обо мне пишут и читают сотни, а то и тысячи людей, значит, я важная персона!», — думает Джимми. Только вспомните обо всех «звездах», которые сделали карьеру и заработали миллионы на ненависти зрителей.

№1 — Виртуальный синдром Аспергера (он же «троллизм»)

Этот термин придумал блоггер Джейсон Калаканис для описания полного пренебрежения всеми социальными условностями и отрицания любых человеческих качеств, в том числе сострадания. Удивительно, но этот феномен приключается только потому, что человек чувствует себя защищенным экраном монитора, и поэтому безнаказанно оскорбляет других.

Нет смысла пересказывать все страшные истории о «троллях». Тролль доводит подростка до самоубийства и подзадоривает его, пока он затягивает петлю на шее, тинэйджеры выстреливают младенцем из гигантской рогатки и снимают это на камеру, чтобы выложить на YouTube (если этого еще не было, будет обязательно, это лишь вопрос времени).

Нормальные подростки, хорошо учатся, не конфликтуют с родителями, «не состояли, не участвовали, не привлекались»… но в чатах и на форумах они превращаются в Чарльза Мэнсона.

В реальной жизни это называется… Синдром Аспергера

Этот синдром встречается редко, вопреки заявлениям множества людей, утверждающих, что «страдают» Аспергером. Синдром Аспергера — общее нарушение развития организма, форма высокофункционального аутизма. Люди с синдромом Аспергера страдают «социальной слепотой» — они не понимают границ дозволенного во взаимодействии с другими людьми. Они не понимают намеков, интонационных вариаций, «язык тела» и другие невербальные способы общения. Они постоянно оскорбляют окружающих, даже этого не замечая (т.е. не понимают, что переходят границы дозволенного). Просто у них повреждена часть мозга, отвечающая за это.

Большинство людей вздрагивают, услышав этот термин, так как знают, что подростки, заявляющие, будто страдают синдромом Аспергера, на самом деле просто эгоцентричные и жестокие придурки.

Почему это происходит в Интернете?

Калаканис пришел к выводу, что люди, все общение которых сводится к виртуальному, часто имитируют синдром Аспергера (вернее, характерное для него поведение), потому что накладывают на себя такие же ограничения.

В обоих случаях при отсутствии возможности наблюдать за невербальной реакцией и выражением лица пропадает и сопереживание собеседнику. И вскоре оказывается, что вы общаетесь не с человеком, а с фразами на экране монитора. Фразами, правильность написания которых собеседник даже не удосужился проверить! опубликовано econet.ru