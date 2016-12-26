Скорее всего, этот тип людей знаком вам сразу по нескольким различным названиям – работники света, земные ангелы или что-то еще подобное.

Может быть, вы даже чувствуете себя одним из них.

Работники света пришли в этот мир, чтобы поделиться своим светом, насколько это возможно, и принести позитивные перемены на эту планету. Они никогда не смогут принять и смириться с ненавистью, нетерпимостью, насилием, различным формам угнетения. Главной мечтой этих людей являются установление всеобщей гармонии на Земле, когда, наконец, жители планеты смогут забыть обо всех своих проблемах.

Работники света не способны понять многого в современном мире, так как чувствуют себя душами, которые пережили не одно перевоплощение и которые видели лучшие времена. Поэтому они посланы сюда еще раз, чтобы восстановить и обновить планету. Они пришли из того мира, где люди жили в полной гармонии: с друг другом, животными и природой. Но земные ангелы знают, что мы, скорее всего, никогда не сможем вернуться к тому образу жизни, поэтому они просто хотят, чтобы мы научились жить в согласии с нашим миром сейчас. Они желают, чтобы каждый человек в этом мире жил в радости, счастье, достатке, при этом сами они являются одними из самых бескорыстных людей, каких вы когда-либо встречали.

Земные ангелы хотят всем остальным подарить чистую, любящую энергию, которая поможет людям найти свое высшее Я в этой жизни. Они хотят оставить все проблемы и страдания в прошлом, чтобы мы научились жить в истинной гармонии с божественным. Они имеют только благие намерения, но нынешние состояние дел на Земле зачастую заставляет впадать их в уныние.

Если у вас есть чувство, что вы можете быть земным ангелом, но не уверены в этом, то вам обязательно стоит познакомиться с текстом ниже, который позволит определиться с вашей истинной ролью на этой планете.

6 признаков того, что вы земной ангел (и не знаете этого)

1. Вы очень чувствительны

Очевидно, что земные ангелы пришли сюда с великой миссией, но за спасение планеты придется отдать большую цену. Порой земной ангел чувствует себя ужасно утомленным всеми мировыми проблемами. И у него появляется чувство, что все усилия по разрешению земных противоречий оказываются напрасными. Земные ангелы могут испытывать достаточно сильное разочарование сложившимся на Земле порядком вещей и невозможностью осуществления перемен. Они не любят большие и шумные толпы людей, так как встреча с враждебными им энергиями сильно изматывает их.

Земные ангелы также обладают высокой чувствительностью к насилию, ненависти и всей информации, что подается в негативном ключе в СМИ. Они стремятся большую часть времени проводить у себя в комнате, ограждая тем самым себя от суеты и влияния внешнего мира.

Если это похоже на вас, то может быть вы просто земной ангел?

2. Вы любите одиночество

Работник света или земной ангел любит проводить время в одиночестве, чтобы расслабиться и сбалансировать свою энергию. Как мы уже говорили, данный тип людей зачастую ощущает сильное переутомление от современной цивилизации, и им нужно побыть некоторое время в одиночестве, чтобы залечить свои психологические травмы и подготовиться к следующей встрече с внешним миром. Они действительно любят копаться глубоко в своем подсознании, что позволяет им привести себя в порядок. Земные ангелы знают, что для того, чтобы изменить мир, нужно изменить себя, и неустанно работают над тем, чтобы стать лучше.

3. Вы отдаете много сил заботе о других

Вы ощущаете себя человеком чутким по отношению к другим людям и хотите помочь решить их проблемы? Если это так, то может быть вы и есть земной ангел. Эти люди готовы бросить все, чтобы помочь тем, кто нуждается, так как они сами многое пережили и не хотели бы чтобы еще кто-то чувствовал боль. Работники света чувствуют глубокую связь со всеми людьми, находящимися рядом, и просто хотят утешить тех, кто нуждается в этом утешении. Земные ангелы понимают как это сложно и страшно, когда окружающий мир порой показывает, что мы практически все время существуем в состоянии неопределенности. Никто не знает, что принесет нам завтра, но работники света уверены, что сегодня они в силах сделать мир немного лучше.

Они живут, что называется «прямо сейчас», и хотят как можно сильнее поменять жизнь других в лучшую сторону. Земные ангелы с пониманием относятся к тому, что людям в этой жизни приходится «крутиться как белке в колесе», так как им самим раньше приходилось бывать на их месте.

4. Вы чувствуете себя призванным для достижения конкретной цели

Вы свободны от мирских желаний, и вы не хотите идти по заранее определенному жизненному пути. Вам не нравятся те программы, которые формируются обществом, в котором мы живем, и вы никогда не чувствовали себя обязанным следовать по стопам других людей. Вы хотите оставить свой собственный след и жить по своим правилам, и не любите при этом людей, которые говорят вам что делать. Вы чувствуете себя призванным сделать что-то большее, чем то, что люди считают «нормальным» и вам обязательно нужно самореализоваться. Земные ангелы могут ощущать сильную тягу деятельности в тех областях, где они реально могут помочь людям: к примеру, они могут работать социальными работниками, психологами, иглотерапевтами или массажистами. Они считают, что наделены целительной силой и хотят работать в тех сферах, где смогут найти применение своему таланту.

Вы можете даже хотеть подумывать об открытии собственного бизнеса, благодаря чему сможете освободить себя от всей ежедневной рутины, которая сопровождает любую «нормальную» работу.

5. У вас сильная интуиция

При выборе решений в жизни вы, скорее всего, руководствуетесь не логикой, а своими эмоциями и интуицией. Земные ангелы способны чувствовать очень глубоко, что коренным образом отличается от правильного и логичного образа жизни представителей современного общества.

Ваша жизнь в значительной степени связана с вещами, обращенными к человеческим эмоциям: искусством, музыкой, рассказами и общением с другими людьми. Вы позволяете своей интуиции вести вас по жизни, и она помогает вам понять каждый ваш новый шаг.

Земные ангелы доверяют своему внутреннему голосу, так как знают, что сообщения, которые они получают, приходят от Божественного. Они верят, что благодаря Вселенной в их жизни появляются только хорошие вещи и люди, и еще они знают, что интуиция – это средство, с помощью которого Вселенная с ними разговаривает.

Они часто обращаются за помощью к своим духовным наставникам из тонкого мира и ангелам, также они могут заниматься различными духовными практиками.

6. Вы отвергаете «современные идеалы».

Большинство работников света и земных ангелов не могут понять современный мир. Почему мы тратим столько времени на работу, которую мы ненавидим, чтобы только позволить себе вещи, которые нам не нужны? Почему работа стоит у людей на первом месте? Почему мы продолжаем загрязнять нашу планету, которая является нашим единственным домом? Почему мы так много потребляем и так мало отдаем? Зачем нам войны и расизм? Почему наше обществе не становится более цивилизованным? Работников света и земных ангелов постоянно преследуют эти вопросы, но ответы на них обычно оказываются неутешительными, что заставляет их отвергать современное общество. Многие люди называют их хиппи, но они просто понимают, что забота о планете и друг друге – это и есть нормальная жизнь.

Земные ангелы поняли, что мы не можем продолжать дальше жить в состоянии изоляции друг от друга; мы просто не сможем выжить по отдельности. Земные ангелы лишь надеются, что люди смогут объединиться и вместе отпраздновать торжество настоящей правды – речь идет о нашем праве на любовь, достаток, счастье, свободу. У нас на этой Земле есть все, чтобы жить полноценной и счастливой жизнью, а главным препятствием к этому является наше сознание. Земные ангелы сосредотачиваются на распространение этой древней мудрости в надежде разбудить людей, чтобы объединить их.

Земные ангелы любят проводить много времени на природе, где они чувствуют себя наиболее комфортно, словно у себя дома. Они ценят природу и все, что связано с природным миром, и стараются держаться подальше от материализма, жадности, корпораций и всего того, что способствует разделению людей.

Если эти признаки соответствуют вам, то вы, скорее всего, является работником света. Вас ждет трудный путь, но, в конце концов, вы сможете принести много пользы. Всякий раз, когда вы чувствуете себя потерянным или расстроенным чем-нибудь, просто вспомните о своей миссии. И помните, что вы пришли сюда прожить свою жизнь, пусть она даже отличается от той жизни, которую считают правильной другие люди. Вы были посланы сюда, чтобы светить ярко и изменить этот мир в лучшую сторону.

Источник http://www.cluber.com.ua/lifestyle/interesno/2016/12/6-priznakov-togo-chto-vyi-zemnoy-angel-i-ne-znaete-etogo/