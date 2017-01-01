5 видов родственных душ, которых мы встречаем и любим в своей жизни

«Важные встречи запланированы душами задолго до того, как тела встретят друг друга», — Пауло Коэльо
Большинство из нас встречало много разных родственных душ в своей жизни. Все они очень важны для нас, и сильно повлияли на нашу жизнь.
Некоторые остаются рядом навсегда, а некоторые уходят быстрее, чем нам хотелось бы. Нам трудно принять то, что они уже выполнили свою роль в нашей жизни, и что пора их отпустить.
Не все родственные души рождаются в момент, «когда наши глаза встретились и мы поняли, что созданы друг для друга». Есть много других видов «половинок», которые приходят, чтобы научить нас чему-то, чтобы изменить нашу жизнь, иногда чтобы повернуть ее вспять, иногда придя совсем на мгновение.
1. Родственная душа — друг.
Иногда мы встречаем человека и понимаем, что он — наш. Такое ощущение, что мы знали его всю жизнь, даже если знакомы всего несколько минут.
Вы можете рассказать друг другу все. Вы можете говорить часами, и вам не будет скучно. Такой друг может знать и понимать вас лучше, чем вы сами, и не осуждать. И это очень важно. Такие люди помогают нам правильно справиться с определенными жизненными ситуациями.
2. Родственная душа — сорвиголова.
Родственные души — это не те, которые делают нас счастливее. Это те, которые заставляют нас чувствовать по-максимуму, испытывать самые крайние степени чувств. Эти люди врываются в нашу жизнь, бросают нам вызов и ставят под сомнение все, чем мы жили раньше. С их приходом наша жизнь делится на ДО и ПОСЛЕ, и теперь мы понимаем, что стали совершенно другими.
Обычно это все же романтические отношения, которые сметают нас как ураган, а потом сбрасывают с небес на землю без предупреждения.
И хотя мы все еще теряемся в догадках, что же произошло, и почему все так резко закончилось, в этом есть и своя прелесть. Ведь хоть ураган и сносит все, на месте разрушенного мы строим новое. И обычно это намного прекраснее и лучше прежнего.
3. Родственная душа — любовник.
Обычно это очень кратковременные, но прекрасные любовные отношения. Может быть, это первая любовь, или короткий, но бурный роман, или просто свободные отношения с гениальным любовником.
Такие люди приходят в нашу жизнь на определенный период, чтобы помочь нам понять себя и другие важные уроки жизни. Обычно такие отношения начинаются не спонтанно, а развиваются постепенно. Да и заканчиваются хорошо, оставаясь друзьями после всего, осознавая, чему они научили друг друга.
Таким образом, связь родственных душ остается, хоть их романтический этап уже пройден.
4. Родственная душа — незнакомец.
Всегда бывает некая короткая, но значимая встреча с загадочным незнакомцем. Может, случайный попутчик или человек, с которым вы познакомились на один вечер, или даже просто прохожий, с которым вы лишь встретились взглядами и обменялись парой слов.
Обычно вам кажется, что вы уже где-то видели этого человека, но не можете вспомнить, где. В прошлой жизни? Обычно эти люди говорят именно то, что вам нужно услышать в данный момент, и вы понимаете, что эта случайная встреча была не такой уж случайной.
5. Родственная душа — любовь.
Это именно тот вид родственной души, о которой мечтает каждый. И если нам повезет, то мы ее встретим и будем счастливы всю оставшуюся жизнь.
Она объединяет в себе все вышеперечисленное: ощущение, что вы знакомы уже вечность, невероятную связь, дружбу, необыкновенную любовь.
Когда вы встречаете свою родственную душу — будь то на 5 минут, 5 часов, 5 лет или на всю жизнь, — позвольте этому случиться. Такая искренняя связь не оставит вас прежним. Позвольте таким людям быть теми, кем они должны быть для вас.
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