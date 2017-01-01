5 ВЕЩЕЙ, КОТОРЫЕ НЕЛЬЗЯ ФОТОГРАФИРОВАТЬ

С фотографиями связано множество суеверий и примет. Знание о том, что или кого нельзя фотографировать, поможет избежать серьезных проблем в будущем. Не подвергайте опасности себя и своих близких.

Недавно мы уже писали о том, когда и почему нельзя смотреть в окно. Можно подумать, что эти приметы не имеют силы и рационального объяснения, однако это совсем не так. Есть вещи, опасные для энергетики, и при слабой защите они могут навредить вашему здоровью, самочувствию и удаче. С фотографиями ситуация абсолютно аналогичная.

Почему фотографии могут быть опасны

Многие из вас наверняка смотрели фильмы ужасов или документальное кино о том, как на фотографиях отображаются призраки. По этому поводу существует много теорий ученых. Главная из них гласит, что в момент фотографирования на долю секунды мир мертвых и мир живых теряют границу. До конца неизвестно, могут ли призраки влиять на нас таким образом.

Тут мнения экспертов разделяются: кто-то говорит, что призраки на фотографиях — это лишь отображение невидимого, потустороннего, а кто-то утверждает, что это тот самый момент, когда нечистая сила может врываться в наш мир. Этого мига достаточно для того, чтобы заболеть или привязать к себе отрицательную энергетику.

У церковных служителей и у эзотериков возник негатив по поводу фотосъемки сразу же после появления фотоаппаратов. Людям казалось странным, что какой-то ящик делает мгновенную картину происходящего. Через некоторое время стали появляться странные фотографии с непонятными лицами и фигурами. Тогда люди поняли, что изобрели некий мост между мирам добра и миром зла.