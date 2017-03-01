5 вещей, которые нельзя делать через порог

Порог — это как граница между двумя мирами. Ваше жилище — это ваш собственный мир. За его пределами находится другой мир и двери его как бы защищают, чтобы не вносить из одного мира в другой энергоизменения, поэтому есть вещи, которые нельзя делать через порог.

• То же самое касается молодой супруги. Жених на руках её заносил через порог и ставил на пол, чтобы показать домовому — вот смотри, это наша. Он её занёс, как единое целое, прошу любить и жаловать. А когда она на своих ногах — она может принести другую энергетику, поэтому к ней будет настороженно относиться. Т.е. она уже полностью принадлежит его Роду, а домовой данный Род защищает. Поэтому обращение к родителям мужа было «мама» и «папа». А они её называли доченька. А братья и сёстры жениха её называли сестрой.• Когда были многочисленные семьи, к примеру, было шесть или десять братьев. Случилась война и, допустим, из шести братьев пятеро погибли, а один остался. И он что делал? Он забирал жён своих братьев и детей к себе в терем и содержал их.И допустим какой-нибудь инородец-купец привозил ему товары на дом и спрашивал — а вот это чья женщина? А они говорят — хозяина. А вот эта? Тоже хозяина.

Раньше же не говорили женщина, а говорили сокращённо — жена. И отсюда пошли небылицы христианские о том, что язычники были многожёнцами. Хотя они просто жили у него, он содержал их, но жили как бы сами по себе. Потому что для оставшегося в живых брата они были сёстрами. А инцест между братом и сестрой запрещён.

• Здороваться ведь через порог ещё вот почему нельзя. Есть понятие зеркало. В зеркале у тебя что левое — у тебя правое, а что правое — левое. Как у магнита разность потенциалов. Ну, возьми от аккумулятора плюс и минус и попробуй соединить, что будет? Искра. И вот чтобы не коротить свою энергетику, поэтому было и не принято. Либо, если человек подал свою руку через порог, и ты её взял, ты должен его на свою сторону перетянуть не отпуская руки.

• На ладони есть точка, которая излучает энергию, и когда человеку ладонь в ладонь здоровают, разность энергетик может одному из двух навредить. Поэтому у нас всегда здоровались за запястье.

Получалась там как бы тройная система. Во-первых, когда здоровались за запястье, ощущали пульс другого человека, по нему определяли искренний человек, как говорится тебя приветствует. Второе — соединялись вышивки на рубахах, как мы сейчас говорим на манжетах — и по ним человек видел какого Рода-племени и чем занимается другой. И в-третьих проверяли нет ли залокотного ножа, который от локтя до кисти. Вот такая тройная система была.

• Во время праздников все, кто приходил на них — они между собой троекратно целовались. Это переняли христиане, но ни в одной стране мира нет такого, чтобы люди целовались — женщины и мужчины, знакомые и незнакомые.

А на Руси это было. Особенно когда смотришь фильмы, когда показывают XVIII-XIX века, на пасху все целуются. Говорили, когда один человек целует другого, он отдаёт ему часть своей Души. Когда взаимный поцелуй — идёт обмен Душами. Поэтому на Руси когда целовали трёхкратным целованием — шёл энергообмен на уровне Душ.