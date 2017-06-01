5 вещей, которые не стоить носить, чтобы не разрушить свою энергетику

Вещи с чужого плеча

Чтобы не навлекать на себя негатив, исключите из своего гардероба вещи с отрицательной энергетикой.

Достаточно много поверий связано с элементами чужого гардероба. Одним из главных является тот факт, что одежда способна буквально считывать эмоции хозяина и записывать их. Поэтому от тех вещей, судьба которых неизвестна, лучше избавиться. Так вы убережете себя от разрушения собственной энергетики и биополя. При ношении такой одежды чаще всего на человека сваливаются мелкие неприятности, досадные недоразумения, а затем и крупное невезение и болезни.

Гардероб и предметы одежды покойного

Совет всех экстрасенсов — сжигать одежду усопшего. Она не принесет радости и счастья человеку, решившему доносить ее. Напротив, его ожидают ссоры в семье, потеря работы, здоровья и прочие неприятности. Что касается фамильных драгоценностей, то их необходимо «очистить» с помощью святой или родниковой воды, прочитать над ними молитвы. Попросите их не причинять вам зла, ведь вы не замышляли ничего дурного против предыдущего хозяина.

Вещи, которые связывают вас с негативными воспоминаниями

В жизни каждого человека бывают взлеты и падения. Если вы заметили странную закономерность: вас преследуют неприятности в определенной одежде, — избавьтесь от нее. Экстрасенсы утверждают, что предметы гардероба с легкостью записывают ваши эмоции, а потом заставляют вновь возвращаться к моментам как радости, так и скорби. Прощаясь с прошлым, сжигайте все мосты, не оборачиваясь и не сожалея. Этот бесценный опыт стоит пережить один раз и запомнить урок, преподнесенный Судьбой. Не хотите же вы постоянно вспоминать о своих провалах при взгляде на платье, кофточку или шарфик?

Обувь не по размеру и не по ноге

Китайцы утверждают, что здоровье начинается с ног, а точнее, со стоп. Поэтому сохранить молодость и долголетие вы сможете только в удобной обуви, приобретенной вами. Размер, глубина, цвет, колодка — здесь все играет значение. Прежде чем гнаться за понравившейся моделью и покупать, не примерив, подумайте, как нелепо вы будете выглядеть в неудобной обуви, с недовольным или искаженным болью лицом.

Цветовая гамма

Если ваш гардероб включает в себя львиную доли одежды ахроматических цветов (черный, серый, белый), вам стоит разбавить его другими цветами. Каждый цвет призван выполнять свои функции и помогать человеку на определенных этапах жизни. Не бойтесь меняться, выбираться из повседневности и дарить миру свою красоту и яркие краски. Утопая в серости, вы обезличиваете свою персону и как бы стираете себя, превращаетесь в невидимку.

Выбор одежды — это ответственный шаг, который способен подвести вас ближе к исполнению мечты, помочь в привлечении благополучия и здоровья. Выбирайте те ткани, которые подходят вам по стихии, и старайтесь не надевать то, что не подходит вам ни по духу, ни по стилю.