5 самых отъявленных Стерв среди знаков Зодиака

Как и многие другие качества, степень стервозности среди представительниц прекрасного пола определяют звезды. Да и как иначе? Ведь от знака Зодиака зависят черты характера каждого. Есть знаки-душки, мягкие и пушистые, а есть и те, кто под своей пушистостью прячет склонность стать первыми во всем и везде, во что бы то ни стало, а надеяться на сочувствие со стороны таких особ — напрасная задача.

Чтобы не стать жертвой очередной стервочки и не получить удар в спину, лучше узнайте, кто из всех знаков Зодиака возглавляет список звездных стерв.

1. Лев

Львицы обожают быть центром всеобщего внимания. Они стремятся к этому из всех сил. В ход идет все — хвастовство своими знаниями, достижениями; проявление как бы “нечаянного” превосходства над окружающими: то зарплата у вас не в престижной валюте, то отдыхаете вы не в престижных местах, то одеваетесь не в тех магазинах. Львицы абсолютно уверены, что ошибаться может кто угодно, но только не они. Им свойственно винить других в своих неудавшихся начинаниях и проваленных планах. Разглядеть собственные промахи им не дано. Видимо, поговорка про соринки в своих и бревна в чужих глазах — это про них.

2. Скорпион

Какими бы стервами ни была эта пятерка, среди них есть своя королева. Всегда! Слышите? Всегда это будет Скорпионша! Она никогда не упустит шанса вонзить свое жало в самое живое и уязвимое ваше место. Подколоть, насмеяться, поязвить — всегда пожалуйста. И в самый неподходящий момент! Это происходит не всегда, чаще непроизвольно (ну не может она ничего с собой поделать, натура такая). Опаснее всех среди всех членистоногих стерв — брошенные или обиженные Скорпионши. Планы мести они вынашивают пачками и обязательно воплотят в реальность хотя бы одну

3. Дева

Девы — белые и пушистые, порядочные и хорошие. Ну в чем их можно упрекнуть? Представьте себе, что у этой женственной до мозга костей натуры одна из черт — неконтролируемая стервозность. Помочь коллегам? Пожертвовать всем ради семьи? Отдать близкому последний пеньюар? Да без проблем! Но если Дева впала в дурное расположение духа, плевать она хотела на чувства других. Обидно осадить, сделать замечание, перебить или раскритиковать — в такие момент для Девы эта задача, что говорится, на “раз плюнуть”. Так уж повелось, что она высказывает свое мнение без намека на деликатность.

4. Водолей

В лицо вам Водолейша может улыбаться во все свои жемчужные зубки, источая доброжелательность фонтаном. Но стоит вам удалиться, как эта “сама доброта” не погнушается перемыть вам все даже самые мелкие косточки. Да с каким смаком эта любительница попереливать воду это делает! Не упустит ни единой мелочи, ни одной подробности. Что ели, пили, что надели, как прошлись — все будет принято во внимание и вынесено на обсуждение. Иногда Водолейша может впадать в злобу, которая пугает окружающих. Но добрые и бескорыстные поступки также у нее в крови. И этим она перекрывает свои вопиющие недостатки. Критикуя ближнего на чем свет стоит, Водолейша не бросит его в трудной ситуации никогда!

5. Козерог

С этими рогатыми козочками сложно общаться, сложно работать, сложно иметь любое дело. Какие компромиссы? Даже если НУЖНО будет отступить, рогами упрутся, но ни за что не отпустят свою линию и будут гнуть ее до конца. Это включается стервозная передача в их коробочке, на которой они и движутся вперед, оставляя за собой штабеля выведенных из себя окружающих. И после этого эти рогатые создания еще надеются на то, что не останутся в одиночестве! Они его попросту не любят. Короче, если вы связались с Козерогатой, убедитесь, что вы именно тот человек, который способен терпеть бесконечный “вынос мозга”.

Вот и подошел к концу наш топ-чарт стерв среди звездных представительниц прекрасного пола. Как бы это ни было парадоксально, но именно стервы чаще преуспевают на любовном поприще, затягивая в свои зловредные сети мужчин. Мужчины! Будьте осторожны! Если не уверены в своих силах, обходите эту пятерку стороной!

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