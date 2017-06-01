5 признаков того, что вам приснилась прошлая жизнь

Выделяются три категории снов:

Существует множество сонников, только ничего в них не говорится о том, что значит увидеть прошлую жизнь во сне. Да и как понять, что это была не простая фантазия, а реальные воспоминания когда-то прожитой жизни?

1. Вещие сны – сны, которые снятся нам «прямым текстом», и предвещают о будущих событиях. Такие сны обычно потом проявляются в реальной жизни.

2. Обычные символьные сны — сны, которые трактуются по символам. Символы чаще всего индивидуальны для каждого, хотя и есть общие расшифровки.

3. Так называемые сансарные сны, то есть сны мутные, без четкого сюжета, о которых, кроме как: «мне снилась какая-то ерунда», иначе и не скажешь; обычно такие сны отражают наши эмоции и события прошедшего дня. Но в них душа тоже трудится.

Не так давно стала попадаться еще одна разновидность снов, которые имеют определенные признаки, отличающие эти сны от других. Их можно записать в группу «Сны о прошлых жизнях».

Выделяются признаки таких снов, по которым вы можете понять, был ли это сон о прошлой жизни.

Признаки снов о прошлой жизни

1 Четкие и ясные

Некоторые сны настолько четкие и ясные, что буквально впечатываются в память. Проснувшись, вы до мельчайших деталей помните свой сон, каждый свой шаг в нем – он буквально стоит перед глазами.

Вы испытываете в нем сильные чувства, чаще даже целую гамму чувств, и эти чувства тоже хорошо запоминаются.

«Я девушка-француженка, в корсете, длинной юбке коричневого цвета, ночью пытаюсь клеить листовки о какой-то революции. У меня их целая стопка, я очень боюсь, что попадусь, крадусь, стараюсь не шуметь, и вдруг вижу жандарма.

У меня трясутся руки, бешено колотится сердце, лихорадочно думаю, куда бы деть листовки… И вдруг вижу бочку, которая стоит рядом, прячусь в ней, сижу, боюсь пошевелиться, просыпаюсь в ужасе…

Понемногу прихожу в себя, разжимаю руку, в которой якобы должны быть листовки и только по прошествии 2-3 минут понимаю, что это был сон». Светлана Г.

Светлана четко осознает, кто она, что на ней надето, где она находится и что делает. Она видит мельчайшие подробности.

Четкий сюжет, где события закономерны и вытекают одно из другого.

«Однажды, когда я была подростком, мне приснился очень реалистичный сон о том, как я бегу по какой-то равнинной местности на четырех лапах.

Мчусь огромными скачками, причем явственно чувствую, как при каждом скачке задние лапы оказываются впереди передних, и я сильно отталкиваюсь ими от земли. И мне так легко и комфортно, как будто всю жизнь так передвигаюсь.

Со стороны себя во сне не видела, но думаю, что была каким-то хищником семейства кошачьих». Анна

В своем сне Анна ясно осознает, что передвигается совершенно непривычным для себя в этой жизни способом, но при этом движения скоординированы, прочувствованы, «будто всю жизнь так передвигаюсь».

2. Сны без противоречий

Бывает, что вам снится четкий и ясный сон, в котором вы, прекрасная девушка или полный сил молодой человек, плывете под водой, размеренно дыша.

Или сажаете цветок: накладываете землю в горшок, сажаете луковичку, поливаете, а он — раз и вырос.

В реальности такого быть не может.

Анализируя обычный символьный сон, вы можете почувствовать какое-то несоответствие, противоречие. С точки зрения логики, это парадокс.

При анализе снов о прошлых жизнях такого не бывает. Вы смотрите сон как реалистичное кино, снятое по событиям вашей жизни. Вас совершенно не смущают нелогичности, с позиции нынешней физической реальности.

«Я бегаю по зеленой траве с молодой женщиной. Вижу сон со стороны, но точно знаю, что тот юноша, который играет с девушкой, я. Нам хорошо, и мы счастливы, подсознательно чувствую, что она моя жена.

Место – Россия. У меня просторная рубаха с вышивкой красного цвета, штаны простого кроя, у женщины русая коса, платье льняное, туесок и вышивка. Солнышко, тепло, бегаем возле зеленого забора». Лика М.

А вот еще один интересный пример. Заметьте, что в обоих случаях девушки во сне чувствовали себя мужчинами.

«Мне приснилось, как я сижу за школьной партой. Я мальчик. Мне очень нравится девочка с другой парты, у нее волнистые брюнетистые волосы и яркий нрав…

Затем картина сменяется, и нам уже по 25 лет с этой девушкой: мы бегаем по эскалатору в метро. Мужчина в фуражке машет нам и всем, чтобы мы выстроились в правый ряд, потому что левый опасный, так как электричество открыто.

Затем картина опять меняется. На ее лице уже морщинки, но мы все так же неустанно ребячимся, заходим в магазин пленки, у меня свой фотоаппарат, я фотограф.

А рядом с магазином стоит старый велосипед, на котором мы всегда катаемся. И я знаю, что я ее очень сильно люблю.

Мы каждый раз приходим к этому магазинчику, чтобы, проявив фотографии, покататься на велосипеде дядюшки, который разрешает это делать уже очень давно.

Затем я словно отдаляюсь, я уже над магазином… И кажется, что это европейский город какой-то… Не знаю, я никогда там не была». Василиса Ч.

Анализируя эти сны, мы не находим в них ни единого противоречия. Здесь же присутствует и первый признак, описанный выше: сны четкие и ясные.

3. Ощущение, что вы знакомы всю жизнь

Бывало ли с вами, когда вы встречаете первый раз человека, и вдруг возникает ощущение, что вы знакомы с ним всю жизнь?

Или смотрите кому-то в глаза первый раз и не можете оторваться. Вас затягивает туда, в этот огромный мир, вы будто что-то вспоминаете, но воспоминание ускользает.

А потом снится сон. Вам снится незнакомый человек, да и себя во сне вы видите в другом обличье, но, встречаясь глазами, вы точно знаете, что это тот самый недавний знакомый.

«Я была совсем молоденькой девушкой и случайно познакомилась с мужчиной, который мне показался очень знакомым. Странное чувство: вроде первый раз вижу и в тоже время хорошо знаю…

Я даже стала расспрашивать общую знакомую, где мы могли с ним пересекаться? Оказалось, что нигде, поскольку он только что приехал из другого города…

Я несколько дней ломала голову, а потом во сне вдруг всплывает картинка: мы идем с ним вдвоем по лесу и о чем-то непринужденно беседуем. Время года — лето. Мы хорошо знаем друг друга. Внешность у нас была славянская.

Он молодой мужчина, с небольшой бородкой, а я девушка. Возможно времена Древней Руси.

Хорошо помню дорожку, по которой мы вышли к лесному озеру. В центре озера был остров. Мы сели в лодку и отплыли, он — на веслах… Картинка оборвалась. Но стало понятно, откуда я знала этого человека». Светлана С.

Во сне нет никаких подсказок, что Светлана знает этого человека в своей текущей жизни, но есть интуитивное ощущение, полная уверенность в том, что это именно тот человек.

4. Тело помнит

Еще один явный признак того, что вы видели прошлую жизнь, – это ощущения вашего тела: врожденные болезни или боль, которая преследует вас всю жизнь.

Вы уже у всех врачей побывали, но они лишь недоуменно разводят руками, не видя причин. А разгадку вы находите во снах.

«Еще до обучения в институте видела два сна, было как в реальности: в одном я воин, и меня убивают на поле; во втором сне в меня вонзают нож в спину, и я это сильно чувствую. С рождения у меня порок сердца». Ирина

Также бывает и непривычная реакция тела на увиденное в этой жизни место. Случай, приведенный ниже, потрясает удивительными ощущениями, подобных которым в этой жизни человек не испытывал.

«Задолго до случившегося мне снился сон, где я — в теле молодой девушки, в светлом длинном сарафане. Я на природе, в месте, где рядом с небольшой белокаменной церквушкой был чистый пруд. Был солнечный день, и я решила искупаться.

В этом сне было все настолько реально: я чувствовала прохладу воды, как я плыву под водой, задерживая дыхание, я видела небо из-под воды, и как солнечные лучи проникают сквозь толщу.

И просыпаюсь я от острой нехватки воздуха. В том сне я утонула.

И вот однажды мы возвращались на машине из отпуска. Мелькают деревья за окном авто, и вдруг я вижу тот самый пруд и небольшую белокаменную церквушку.

Конечно, было глупо в тот момент восклицать, что я тут уже была, промолчала и ехала дальше под впечатлением, которое сменилось резким ухудшением самочувствия.

Сначала я почувствовала холод, и меня знобило так, что стучали зубы и потряхивало все тело. Моё состояние ухудшалось, и вдруг стало невозможно дышать.

Я совсем не понимала, что со мной происходит, удушье не отпускало меня, похолодели и онемели руки и ноги, и я поняла, что если это прямо сейчас не остановится, я просто умру от нехватки воздуха.

И вот тогда что-то во мне проснулось, и я начала призывать помощь Свыше, и все прошло. Конечно, теперь я знаю, что так проснулся во мне прошлый опыт». Ольга М.

5. Необъяснимый интерес

Бывает так, что в этой жизни вы испытываете интерес к чему-то, что не можете логически объяснить. И ситуаций в детстве похожих не было, и окружение ваше интересуется совсем другим. Это тоже один из ярких признаков.

«Мне снилось, что я мальчишка 12 лет, матрос на корабле, и я зачем-то украла ключ у капитана, помню, что потом капитан заорал, чтобы я его вернула, и за мной побежали находящиеся рядом люди.

Самое главное, что все говорили на японском. Наверно, не просто так меня интересует японский язык в этой жизни». Суада Т.

А следующие пример интересен еще и тем, что шестилетней девочке в силу возраста не могут быть знакомы чувства влюбленной девушки. Но во сне она их испытывает невероятно полно.

В этом сне можно найти и ясность, и четкость сюжетной линии, и отсутствие противоречий.

«Маленькой (лет в 6-7) мне снился сон. Я видела себя взрослой девушкой лет 17-ти. Я была в каком-то помещении, которое я тогда не знала, как назвать. Потом, через много лет, я узнала, что это называется зимний сад, или галерея.

Огромные окна до потолка, а за ними идёт снег. Вечер, тихо порхают снежинки. А здесь — кадки с деревьями, цветы. В полуоткрытую дверь проникает свет, и слышится музыка.

Где-то там в вальсе кружатся пары: женщины с невероятными талиями и в длинных платьях, мужчины в диковинных костюмах. Я, шестилетняя, переживаю чувства взрослой девушки. Это томление, ожидание, любовь.

К моей разгорячённой щеке склоняется тот, кого я люблю. Он шепчет что-то ласковое, отчего у меня останавливается дыхание. Он шепчет моё имя: “Катиш”. «Так вот как меня зовут — Катя», — думаю я параллельно моему сну.

Теперь мне становится понятно, почему мне так нравилось это имя». Ольга Н.

Если вы обнаружили у себя сны, которые отвечают перечисленным выше признакам, то будьте уверены – вы видели одну из своих прошлый жизней!