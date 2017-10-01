5 признаков того, что против вас используют средства контроля над разумом

Если вы думаете, что контроль над разумом – это термин, который обсуждается только сумасшедшими конспирологами и встречается в старых шпионских фильмах, то вы ошибаетесь.
Проблема контроля над разумом сегодня актуальна так же, как и в 1950-х годах. Тогда контроль над разумом называли «промывкой мозгов» и использовали против американских солдат в китайских лагерях военнопленных во время Корейской войны.
Итак, чем же на самом деле является контроль над разумом и какие меры мы можем предпринять, чтобы предотвратить его использование против нас?
Контроль над разумом – это концепция, согласно которой мысли и поступки субъекта могут управляться внешней силой при помощи психологических или физических средств. Очень часто волю субъекта ломают, чтобы обрести полный контроль над его разумом.
Если вы думаете, что всё это является надуманным и недостоверным, то вам стоит напомнить, что контроль над разумом активно используется в нашей повседневной жизни, начиная от рекламы продуктов и заканчивая политической предвзятостью СМИ.
Далее представлены пять признаков того, что против вас используют средства контроля над разумом.
1. Изоляция
Если вы замечаете, что ваши друзья и родственники постепенно отдаляются от вас, то, скорее всего, кто-то пытается контролировать ваш разум. Ваши близкие, несомненно, будут говорить вам, что с вашим новым другом, который пытается вас со всеми рассорить, что-то не так, однако под его влиянием вы не будете прислушиваться к их словам. Чтобы сломить ваш дух, вас нужно сделать одинокими и уязвимыми.
2. Капризное поведение
Ваш партнёр впадает в дурное настроение, если он не получает того, чего хочет? Вы подстраиваетесь под него, чтобы избежать ссоры? Это начало контроля над разумом: вы меняете свои действия в угоду другому человеку.
3. Метакоммуникация
Это метод, который заключается в том, что человек делает тонкие намёки и подсказки, используя невербальные сигналы. Например, если муж спрашивает жену, всё ли с ней в порядке, и она отвечает «Да, всё хорошо», но при этом вздыхает и пожимает плечами, это явно говорит о том, что её что-либо тревожит, хотя вербальный ответ является положительным.
Некоторые люди используют метакоммуникацию для насаждения подсознательных мыслей.
4. Нейро-лингвистическое программирование
Нейро-лингвистическое программирование (НЛП) – это метод внедрения определённых мыслей в подсознание человека при помощи языка, при этом субъект не осознаёт, что вы делаете.
НЛП учитывает индивидуальные особенности человека и использует язык для насаждения чего-либо. Например, если человек визуально ориентирован, значит, с ним будут общаться, используя визуальные подсказки вроде «Вы видите, что я имею в виду?». По отношению к человеку, привыкшему к слуховым сигналам, будут применяться фразы вроде «Я прекрасно вас слышу».
5. Бескомпромиссные правила
Ваш партнёр устанавливает необоснованные правила относительно вашего образа жизни? Если вы сталкиваетесь с невыполнимыми сроками, строго регламентированным временем приёма пищи и принятия душа, отсутствием доступа к деньгам или общения с друзьями, значит, ваш разум пытаются контролировать. От вас хотят, чтобы вы перестали принимать самостоятельные решения и следовали строгим правилам поведения.
Как предотвратить использование средств контроля над разумом
Если вы столкнулись с примерами, приведёнными выше, тогда пришло время избавиться от контроля над разумом.
Поддерживайте близкие и тёплые отношения с друзьями и родственниками. Не позволяйте вашему новому партнёру или другу запрещать вам общаться со старыми друзьями или членами семьи. Если он продолжит это делать, то будет лучше, если вы расстанетесь.
Не миритесь с капризным поведением. Относитесь к нему с презрением, которого оно заслуживает. Объясните человеку, который ведёт себя по-детски, что вы не намерены терпеть его незрелые выходки.
Обращайте внимание на невербальные сигналы, которые не соответствуют тому, что говорит человек. Подвергайте их сомнению, если ответы человека не совпадают с языком его тела или действиями.
Методы НЛП обнаружить труднее всего, поскольку их используют, как правило, профессионалы. Явным признаком является первоначальное ощущение, что вы нашли «своего человека», который идеально вам подходит. Внимательно следите за тем, кто повторяет за вами жесты и слова, а также использует расплывчатые фразы, не имеющие смысла.
Что касается бескомпромиссных правил, то в таких ситуациях обращайтесь за советом к близким друзьям и членам семьи, поскольку если вы оказались в этих обстоятельствах, то, возможно, у вас есть проблемы с самоуважением. Расскажите обо всём своим друзьям или родственникам; их моментальной реакции на происходящее должно быть достаточно для того, чтобы помочь вам выбраться из этой ужасной ловушки.опубликовано econet.ru