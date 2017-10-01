5 признаков того, что против вас используют средства контроля над разумом

Если вы думаете, что контроль над разумом – это термин, который обсуждается только сумасшедшими конспирологами и встречается в старых шпионских фильмах, то вы ошибаетесь.

Проблема контроля над разумом сегодня актуальна так же, как и в 1950-х годах. Тогда контроль над разумом называли «промывкой мозгов» и использовали против американских солдат в китайских лагерях военнопленных во время Корейской войны.

Итак, чем же на самом деле является контроль над разумом и какие меры мы можем предпринять, чтобы предотвратить его использование против нас?

Контроль над разумом – это концепция, согласно которой мысли и поступки субъекта могут управляться внешней силой при помощи психологических или физических средств. Очень часто волю субъекта ломают, чтобы обрести полный контроль над его разумом.

Если вы думаете, что всё это является надуманным и недостоверным, то вам стоит напомнить, что контроль над разумом активно используется в нашей повседневной жизни, начиная от рекламы продуктов и заканчивая политической предвзятостью СМИ.

Далее представлены пять признаков того, что против вас используют средства контроля над разумом.

1. Изоляция