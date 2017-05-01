5 привычек, которые восстанавливают клетки мозга

Несмотря на то, что нейрогенез долгое время считался невозможным, то есть ученые думали, что восстановить утраченные нейроны нельзя, на самом деле это оказалось не так. Нужно только следовать здоровым привычкам.

Нейрогенез — это поистине замечательный процесс, посредством которого наш мозг может стимулировать создание новых нейронов и их соединений.

Возможно, вам покажется это несколько противоречивым. Ведь еще совсем недавно в научных кругах активно поддерживалась идея о том, что с возрастом человеческий мозг теряет свои нервные клетки: они просто разрушаются и последствия эти необратимы.