5 причин, из-за которых в тебе никогда не будет достаточно энергии

3) Кормежка энергетических вампиров

Человек может крутиться словно юла вокруг других людей по многим причинам. Одна из самых главных — его в детстве попросту недолюбили, отсюда ярое стремление угождать другим. Такой человек становится смешным и нелепым, он слишком сильно старается получить одобрение от порой совершенно незнакомых людей, что выглядит очень странно со стороны.

Так же очень важно не попасться на ярлык вечных просителей, ведь существует огромное количество людей, чье взаимодействие с другими строится исключительно на достижение своих собственных дел. Такие люди скорее умрут, чем поболтают с тобой лишнюю минуту о тебе, а не о них. Реагируй на таких людей не так как они хотят, и они отвалятся сами собой. Человек, которого ты «вычислил» сразу же начнет вести себя очень странно, он как бы насильно проявит такую реакцию, что сразу же раскроет все свои карты стоит вам лишь один раз повести себя нетривиально. Скорее всего это будет какое-то невозможно наглое оскорбление или очень подлый поступок, но ведь и ты бы начал делать всё, чтобы спастись если бы тебе отрубили ноги, неправда ли? Если человек поступает так, это значит, ты забрал важную часть его энергии, без которой он превращается в инвалида. Ты «отрубаешь ему ноги», а на самом деле возвращаешь свои собственные.

Эти энергетические вампиры ловят слабых, они не всегда делают это осознанно, так происходит только потому что в ином случае энергии не будет у них самих.

Не нужно уж очень злиться на них, относись спокойно к тем, кто не умеет жить, но и ни в коем случае не позволяй питаться собой, а то ведь так и умереть недалеко.

4) Нежелание отпустить

Так или иначе держа в голове что-то, о чем ты сожалеешь, ты занимаешься тем, что поедаешь себя изнутри. Энергия создается и никуда не девается, а деть ее куда-то необходимо обязательно, таковы правила. Следовательно, так или иначе, начинают происходить плохие вещи, которые эту энергию подавят, да настолько, чтобы такого вот «свободного времени» на всякую такую вот херню у тебя больше не оставалась. Вот так, энергия действительно настолько обидчива к тем, кто ее не ценит.

А теперь попробуй представить, что прошлого не существует. Нет ни прошлого, ни будущего. Все наши опасения исчезли в этот же момент, ведь опасения о будущем есть результат неудачного прошлого и ничто иное. Если ты не боишься собак, то скорее всего на тебя никогда не набрасывалась банда бродячих бешеных животных, если твой дом никогда не горел, и ты не спасался в ужасе, то вряд ли у тебя установлены датчики дыма, да и огнетушитель не стоит. А ведь эти риски есть всегда. На голову может упасть кирпич, сосулька, гастарбайтер, что угодно, не боишься ты этого только потому что логический разум не допускает такой возможности, люди вообще ведь учатся только на своих собственных ошибках.

Но если по-честному, то разве страх помогает? Нет, не помогает, он съедает душу. Сожаления о прошлом, о том, чего больше и не существует, это глупость, от которой тебе немедленно нужно избавиться если ты хочешь жить нормально. Страх о будущем так же глуп, потому что нет и будущего. Это лишь странное слово, и ты волен поступиться общепринятыми нормами и «обмануть» (а может, рассказать ему правду?) свой мозг так как считаешь нужным. И если осознание того, что есть только сейчас поможет тебе, то какого хрена ты должен слушать тех, кто называет себя якобы логичным? Все, что помогает не является странным.