5 причин, из-за которых в тебе никогда не будет достаточно энергии

1) Игнорирование подсказок мозга
Если ты постоянно создаешь бардак в своей комнате, хотя всей душой его ненавидишь, значит, где-то в подсознании кричит о себе очень важное невыполненное дело, еще важнее, чем то, которым ты занят на данный момент. Твоя лень в нежелании убираться в этот момент — это даже и не лень никакая, а скорее сигнал о потенциале энергии, который ты можешь получить, выполнив свою работу. Этот сигнал посылается с целью получить столько вдохновения, сколько необходимо для того чтобы справиться со всеми своими насущными вопросами, когда же ты его игнорируешь, начинаешь откладывать вопрос на потом (особенно если не веришь в выполнение дела вовсе) — слепое подсознание решает, что ты дело уже как бы выполнил (душевный же дискомфорт тем ни менее останется, он тоже сожрет свое) и потихоньку начнет эту энергию поедать как голодный желудок поедает сам себя. Энергии съедается именно столько сколько и должно было быть получено, как результат — разбитый безвольный человек, ты сам. В итоге удовольствия от заброшенного дела не получается ни на секунду, ты находишься в пространстве «одинокого виноватого времени» — делать ничего не хочется, но ни малейшего удовольствия от раздолбайства не получается.
Вся энергия скрыта в самом действии, и это самое сложное для понимания. Откуда взять энергию, чтобы начать действовать? А просто взять и начать катиться по этой горке, наполненной от и до тем, что так тебе необходимо. Если когда-нибудь смотрел к/ф «Люди в Черном», то должно быть помнишь сцену, где главные герои открывают черепную коробку одного из крошечных инопланетян, который управляет человеком в его голове. Вот и представь себя таким вот инопланетным существом, расслабься и просто машинально наблюдай за тем как ты выполняешь действия, позволь себе роскошь ошибиться, ты только учишься, тренируешь мышцу силы воли, так дай же ей работать в удобном для нее режиме, но и не отказывай ей в удовольствии стать сильной так как она это может сделать.
2) Противоречия
Нежелание делать дела также может быть связано со страхом продвинуться дальше по жизни. Вся наша жизнь есть борьба со своим собственным организмом и дело гораздо глубже болезней — речь о том, что если ты живешь, служа исключительно своему организму, которому необходимы только базовые его самого потребности (тепло, еда, постель), душа от этого проигрывает. Потребности души необходимо поставить вровень с потребностями организма, это — идеальная связка, это счастье и есть, однако, конечно же, всё не так просто, ведь так же существуют и противоречия. Противоречия — это самый уродский компромисс в битве между душой и разумом — при том, что никто никогда так и не побеждает в этой битве. Противоречия — это те преграды, которые никогда не позволяют человеку стать собой. Все они созданы внешним миром, огромными сборищами людьми, которым когда-то что-то сказал человек с качествами лидера. Наверное, не нужно объяснять, что такой человек тоже мог ошибаться.
Одно из противоречий, распространенная фраза «нужно стать кем-то». Кем-то. Кем угодно. Вместе с тем, а разве все наше окружение не направлено на то, чтобы мы не были никем кроме того, кто им необходим? Как им понравится если ты начнешь вводить новые правила? А никак им это это не понравится, да и ты им нравится перестанешь очень и очень быстро. Я ни на одну секунду не сомневаясь, даже будучи незнакомым с тобой лично, что у тебя есть такие вещи, в имидже, в характере, в увлечениях, которые ты не можешь поменять потому что существует окружение, которое тебе не позволит этого сделать. То есть, под «кем-то» автоматически понимается успешный миллионер, со своим бизнесом, стильно одевающийся и, вообще, симпатяга и никто иной. А как же остальные варианты?
Если что, вспоминай время от времени, что фоткать себя на камеру самому было чем-то постыдным до появления слова селфи. Не жди пока все, что ты любишь войдет в моду, она работает очень странно и ты можешь ее не дождаться.
3) Кормежка энергетических вампиров
Человек может крутиться словно юла вокруг других людей по многим причинам. Одна из самых главных — его в детстве попросту недолюбили, отсюда ярое стремление угождать другим. Такой человек становится смешным и нелепым, он слишком сильно старается получить одобрение от порой совершенно незнакомых людей, что выглядит очень странно со стороны.
Так же очень важно не попасться на ярлык вечных просителей, ведь существует огромное количество людей, чье взаимодействие с другими строится исключительно на достижение своих собственных дел. Такие люди скорее умрут, чем поболтают с тобой лишнюю минуту о тебе, а не о них. Реагируй на таких людей не так как они хотят, и они отвалятся сами собой. Человек, которого ты «вычислил» сразу же начнет вести себя очень странно, он как бы насильно проявит такую реакцию, что сразу же раскроет все свои карты стоит вам лишь один раз повести себя нетривиально. Скорее всего это будет какое-то невозможно наглое оскорбление или очень подлый поступок, но ведь и ты бы начал делать всё, чтобы спастись если бы тебе отрубили ноги, неправда ли? Если человек поступает так, это значит, ты забрал важную часть его энергии, без которой он превращается в инвалида. Ты «отрубаешь ему ноги», а на самом деле возвращаешь свои собственные.
Эти энергетические вампиры ловят слабых, они не всегда делают это осознанно, так происходит только потому что в ином случае энергии не будет у них самих.
Не нужно уж очень злиться на них, относись спокойно к тем, кто не умеет жить, но и ни в коем случае не позволяй питаться собой, а то ведь так и умереть недалеко.
4) Нежелание отпустить
Так или иначе держа в голове что-то, о чем ты сожалеешь, ты занимаешься тем, что поедаешь себя изнутри. Энергия создается и никуда не девается, а деть ее куда-то необходимо обязательно, таковы правила. Следовательно, так или иначе, начинают происходить плохие вещи, которые эту энергию подавят, да настолько, чтобы такого вот «свободного времени» на всякую такую вот херню у тебя больше не оставалась. Вот так, энергия действительно настолько обидчива к тем, кто ее не ценит.
А теперь попробуй представить, что прошлого не существует. Нет ни прошлого, ни будущего. Все наши опасения исчезли в этот же момент, ведь опасения о будущем есть результат неудачного прошлого и ничто иное. Если ты не боишься собак, то скорее всего на тебя никогда не набрасывалась банда бродячих бешеных животных, если твой дом никогда не горел, и ты не спасался в ужасе, то вряд ли у тебя установлены датчики дыма, да и огнетушитель не стоит. А ведь эти риски есть всегда. На голову может упасть кирпич, сосулька, гастарбайтер, что угодно, не боишься ты этого только потому что логический разум не допускает такой возможности, люди вообще ведь учатся только на своих собственных ошибках.
Но если по-честному, то разве страх помогает? Нет, не помогает, он съедает душу. Сожаления о прошлом, о том, чего больше и не существует, это глупость, от которой тебе немедленно нужно избавиться если ты хочешь жить нормально. Страх о будущем так же глуп, потому что нет и будущего. Это лишь странное слово, и ты волен поступиться общепринятыми нормами и «обмануть» (а может, рассказать ему правду?) свой мозг так как считаешь нужным. И если осознание того, что есть только сейчас поможет тебе, то какого хрена ты должен слушать тех, кто называет себя якобы логичным? Все, что помогает не является странным.
5) Несуществующие границы возможного
Последний пункт напрямую продолжает четвертый. Как только ты поймешь, что есть только сейчас, то получается, что прошлого никогда и не было. И вот есть только ты. Маленький инопланетянин внутри черепной коробки этой странной человеческой машины. Быть может, ты есть какой-то высший разум, цель которого попасть в эту машину и сделать её жизнь удивительной несмотря ни на что? Ну вот такое вот у тебя с твоими инопланетными друзьями странное развлечение, что уж тут поделаешь, только руками развести.
Изменяться можно либо потихоньку, либо сделать это мгновенно. Расскажу историю: однажды, возвращаясь из долгого похода мы с моим приятелем заехали в промежуточный на пути домой город и решили, что общаться со всеми, да и друг с другом, мы будем исключительно на английском. Я тут же убедил себя в том, что я нью-йоркский американец, а огромный походный рюкзак помогал создать образ. Мы спрашивали дорогу на английском, заказывали еду и ловили фразы, перешептывающихся прохожих и клиентов ресторана о том, что к ним заглянули иностранцы. По пути я начал распевать песню, мне уже и не вспомнить какую, но взгляды были замечательные. Проходящая пожилая женщина брякнула себе под нос «американец», а какие-то веселые девушки сфотографировались с нами. Превращение произошло мгновенно и все это только потому что прошлое перестало существовать. Для меня осталось только настоящее, в котором ничего удивительным образом не было предначертано и ничего не было решено. В этой оболочке я мог делать то, чего не знал, что могу делать в своей. Но что изменилось? И главный вопрос — что изменится для тебя и изменится ли? Решать только тебе.