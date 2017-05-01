5 основных отличий православного креста

Видов крестов очень много и очень многие уже знают, что нельзя делать с нательным крестом и как правильно его носить. Поэтому в первую очередь возникает вопрос о том, какие из них имеют отношение к православной вере, а какие — к католической.

В обоих видах христианской религии есть несколько типов крестов, в которых и необходимо разобраться, чтобы не путать.

Основные отличия православного креста

• имеет три поперечных линии: верхняя и нижняя — короткие, между ними — длинная;

• на концах креста может быть оформлено по три полукруга, напоминающие трилистник;

• на некоторых православных крестах внизу вместо косой поперечной линии может быть месяц — этот знак достался от Византии, от которой было перенято православие;

• Иисус Христос распят в ногах обязательно двумя гвоздями, в то время, как на католическом распятии — один гвоздь;

• на католическом распятии присутствует некоторый натурализм, который отображает муки Иисуса Христа, которые он пережил за людей: тело выглядит буквально тяжелым и свисает на руках. Православное распятие показывает торжество Бога и радость Воскрешения, преодоление смерти, поэтому тело как бы наложено сверху, а не висит на кресте.

Католические кресты

В первую очередь, к ним относится так называемый латинский крест. Как и все, он представляет собой вертикальную и горизонтальную линии, при этом вертикальная заметно длиннее. Его символика такова: именно так выглядел крест, который Христос нес на Голгофу. Ранее он использовался и в язычестве. С принятием Христианства латинский крест стал символом веры и ассоциируется порой с противоположными вещами: со смертью и воскрешением.

Еще один похожий крест, но с тремя поперечными линиями, называетсяпапским. Он имеет отношение только к Папе Римскому и используется на церемониях.

Есть также много видов крестов, которые использовали всевозможные рыцарские Ордены, такие как Тевтонский или Мальтийский. Поскольку они были подчинены Папе Римскому, то эти кресты также можно считать католическими. Они выглядят слегка отлично друг от друга, но общее в них то, что их линии заметно сужаются к центру.

Лотарингский крест очень похож на предыдущий, но имеет две перекладины, при этом одна из них может быть короче другой. Название указывает на местность, в которой появился этот символ. Лотарингский крест появляется на гербах кардиналов и архиепископов. Также этот крест является символом греческой православной церкви, поэтому не может быть полноценно назван католическим.

Православные кресты

Вера, конечно же, подразумевает, что крестик необходимо носить постоянно и не снимать, за исключением самых редких ситуаций. Поэтому выбирать его необходимо с пониманием. Самый широко используемым в православии крестом является восьмиконечный. Изображается он следующим образом: Одна вертикальная линия, большая горизонтальная линия чуть выше центра и еще две более коротких перекладины: над и под ней. При этом нижняя всегда наклонена и ее правая часть находится на уровне ниже левой.

Символика этого креста такова: он показывает уже тот крест, на котором Иисус Христос был распят. Верхняя поперечная линия соответствует прибитой перекладине с надписью «Иисус Назарянин, царь иудейский». По библейскому преданию, так над ним пошутили римляне после того, как уже распяли на кресте и ждали его смерти. Поперечная перекладина символизирует ту, к которой были прибиты гвоздями руки Христа, а нижняя — где были прикованы его ноги.

Наклоненность нижней перекладины объясняется следующим образом: вместе с Иисусом Христом были распяты два разбойника. По преданию, один из них раскаялся перед Сыном Божиим и тогда получил прощение. Второй же стал насмехаться и только усугубил свое положение.

Тем не менее, первый крест, который был первым завезен из Византии в Россию, был так называемый греческий крест. Он, как и римский, является четырехконечным. Разница в том, что он состоит из одинаковых прямоугольных перекладин и является совершенно равнобедренным. Он послужил основой для очень многих других видов крестов, в том числе крестов католических орденов.

Другие виды крестов

Андреевский крест очень похож на букву Х или на перевернутый греческий крест. Считается, что именно на таком был распят апостол Андрей Первозванный. Используется в России на флаге ВМФ. Также он изображен на флаге Шотландии.

Кельтский крест также похож на греческий. Он обязательно взят в круг. Этот символ использовался очень давно на территории Ирландии, Шотландии и Уэльса, а также части Британии. Во время, когда не было распространено католичество, в этой местности преобладало кельтское христианство, которое и пользовалось данным символом.