5 настоящих чудес мозга, описанных в книге «Алиса в стране чудес»

Знаменитая сказка Кэрролла легла в основу множества фильмов, картин и даже балетов. Но немногие знают, что в книге отражены способы, с помощью которых мозг формирует представление о реальности. Память, язык и сознание… Задолго до того, как у нас появились технологии для отображения страны чудес нашего мозга, Кэрролл уже очертил контуры этой страны с помощью своих шуточных мысленных экспериментов. Каждый из нас может узнать что-то новое о себе из «Алисы в стране чудес», но для этого надо знать, куда смотреть.



Ладно, я съем его, — сказала Алиса, — и если он позволит мне подрасти, я смогу дотянуться до ключа; если же он сделает меня меньше, я смогу проползти под дверью; так или иначе я попаду в сад, и плевать, что случится!

В своём первом приключении Алиса находит пузырек с надписью «Выпей меня» на этикетке, который уменьшает её до 10 дюймов. Эффект от волшебного пирожка противоположен — она стала настолько большой, что головой уперлась в потолок. Эти сцены — самые запоминающиеся, как в книге, так и в последующих диснеевских экранизациях. А ещё эти сцены привлекли пристальное внимание учёных.

В 1995 году психиатр Джон Тодд обнаружил, что некоторые из его пациентов сообщают о похожем чувстве, «открывающемся словно телескоп».

Расстройство, известное как «синдром Алисы в стране чудес», чаще всего встречается у детей.

«Я слышал, как дети говорили, что вещи кажутся им перевёрнутыми вверх ногами, и даже если их мама находилась на другом конце комнаты, им казалось, что она рядом», — говорит Грант Лью, невропатолог из Пенсильванского университета в Филадельфии, изучавший это явление.

Дневники Кэрролла показывают, что он страдал от мигрени, которая способна вызвать этот синдром. Так что некоторые полагают, что при написании книги он вдохновлялся собственным опытом. Лью считает, что синдром может быть связан с аномальной активностью теменных долей мозга, которые как раз и отвечают за пространственное восприятие и за ощущение расстояния и перспективы.

Но, несмотря на то что всё это выглядит пугающе, все эти иллюзии, как правило, безвредны.

«Большинство иллюзий безопасны, и мы таким образом просто получаем гарантию, что наш пациент не сумасшедший, так как другие люди тоже испытывают подобные вещи», — говорит Лью.

Сегодня неврологи пытаются вызвать подобные иллюзии у здоровых людей. Это, по их мнению, может пролить свет на то, как мы создаём наше ощущение происходящего здесь и сейчас.

Герцогиня и Чеширский Кот

В этот раз ошибки быть не могло: это была свинья, ни больше ни меньше, и она почувствовала, что это довольно абсурдно — продолжать держать её.

В Стране чудес масса персонажей самого причудливого вида, есть там и гротескная Герцогиня со своим плачущим ребёнком. Как только Алиса берёт его на руки, нос ребёнка задирается вверх, глаза сдвигаются к переносице, а потом он начинает хрюкать. И прежде чем Алиса поняла, что к чему, ребёнок окончательно превратился в свинью.

В другом месте книги Алиса играет в крокет, используя фламинго в качестве клюшки, и встречает улыбающегося Чеширского Кота, улыбка которого остаётся даже после того, как сам кот исчезает.

В снах часто встречаются объекты, превращающиеся в другие объекты, и этот процесс есть не что иное как сон нашего разума, который очень точно показан в приключениях Алисы.

Неврологи считают, что перечисленные выше явления — это попытки спящего мозга объединить воспоминания.

Чтобы сделать воспоминания крепче, мозг выстраивает связи между различными событиями и создаёт большие истории нашей жизни. Так, воспоминания о свинье, к примеру, могут пересечься с воспоминаниями о ребёнке, а потом всё это сливается в один сюрреалистический эффект на фоне фантастического ландшафта.

Шалтай-Болтай и Бармаглот

— Меня зовут Алиса, но…

— Это довольно глупое имя, — нетерпеливо перебил Шалтай-Болтай, — что оно означает?

— А должно ли имя что-то означать? — с сомнением спросила Алиса.

— Разумеется, должно, — сказал Шалтай-Болтай, усмехнувшись, — моё имя означает мою форму, а также то, что эта форма хорошая и красивая. А с именем как у тебя ты можешь быть почти любой формы.

В приключениях Алисы в Зазеркалье эти изыскания продолжаются, в том числе там есть и несколько шутливых нападок на природу речи.

Это начинается в первой главе, когда Алиса читает стихотворение под названием «Бармаглот». «Варкалось. Хливкие шорьки / пырялись по наве…» — так начинается это стихотворение.

«Кажется, это очень красиво, — говорит Алиса, закончив читать, — но понять это довольно трудно»! И Алиса попадает в самую точку: стишок слегка щекочет наше чувство грамматической правильности, хотя сами слова в нём — просто чушь.

Неврологи, исследующие механику речи, сегодня регулярно используют так называемые «предложения Бармаглота» в процессе сканирования мозга, чтобы показать, что за обработку смысла и за обработку грамматики отвечают совершенно разные области мозга.

А затем Алиса знакомится с Шалтаем-Болтаем, и их разговор исследует природу самих слов.

Может ли фраза из двух слов, которая, по словам Шалтая-Болтая, показывает его «красивый вид», быть лучше, чем ряд каких-то других случайных звуков?

Это очень древний философский вопрос, возникший ещё во времена Платона. Ранее специалисты полагали, что это невозможно: ведь слова совершенно произвольны, и в звуках не может быть никакого «врождённого» смысла. Однако сегодня кажется, что Шалтай-Болтай был прав.

Возьмём слова «кики» и «буба». Если людям поставить задачу связать эти слова с какими-то предметами, то большинство людей выберет «кики» для обозначения острых предметов, а «бубу» для обозначения предметов округлой формы. Этот «звуковой символизм» сегодня является популярной областью исследований, хотя его причина так до конца и неясна. Есть одна теория, которая гласит, что указанные выше ассоциации возникают из-за формы, которую образуют губы в момент произнесения этих слов.

Как бы там ни было, это означает, что иногда вы можете с высокой долей вероятности угадывать значения иностранных слов. А ещё это может влиять на прозвища, которые дают людям, чтобы прозвища, как в случае с Шалтаем-Болтаем, отражали внешность.

Белая Королева и ментальное путешествие во времени

— Это неважная память, она работает только в обратную сторону, — заметила Королева.

— А что вы помните лучше всего? — рискнула спросить Алиса.

— То, что случилось через две недели, — небрежно ответила Королева.

Позднее в ходе своего путешествия Алиса вела продолжительные беседы с Белой Королевой. Эта Королева — самое загадочное из творений Кэрролла, она утверждала, что у неё есть странный дар предвидения. А её комментарии по поводу памяти стали пророческими.

«Примерно с середины двухтысячных годов неврологи начали понимать, что память на самом деле связана не с прошлым. Её назначение — помочь нам соответствующим образом действовать в будущем», — говорит Элеанор Магуайр из Лондонского университетского колледжа, которая часто использует Белую Королеву, чтобы проиллюстрировать свою идею: «Вам следует спроецировать себя в будущее, чтобы определиться с наилучшим планом действий».

Одна из возможностей сделать это выглядит так: мы представляем себе будущее, разделяя наши воспоминания, а затем монтируем их таким образом, чтобы возник единый новый сценарий.

Таким образом, память и предвидение используют одно и то же «ментальное путешествие во времени» в одни и те же области мозга. Магуайр, к примеру, изучала людей с повреждённым гиппокампом. Такое повреждение означает, что люди не в состоянии помнить своё прошлое, но ещё она обнаружила, что такие люди очень недальновидны.

«Мы попросили их представить себе, что они встретят друга в ближайшие выходные, и они просто не смогли это сделать», — говорит она. Примерно то же самое происходило, когда их просили представить себе будущее посещение побережья: «Они знали, что там будет песок и море, однако перед их мысленным взором картинки побережья просто не возникали».

Другими словами, эти люди, в отличие от Белой Королевы, навсегда застряли в настоящем.

Можно ли думать о невозможных вещах?

— Нет смысла пытаться, — сказала Алиса, — Нельзя поверить в невозможные вещи.

— Осмелюсь сказать, у тебя просто было мало практики, — сказала Королева. — Когда я была в твоём возрасте, я постоянно это делала, по полчаса в день. А иногда, перед завтраком, я верила сразу в шесть невозможных вещей.

Продолжая свои исследования человеческого воображения, Королева расхваливает достоинства размышлений о невозможном.

Мы поговорили с Элисон Гопник из Калифорнийского университета, которая прочитала «Алису», когда ей было три года, а теперь с её помощью пытается понять, как работает наше воображение.

Она, к примеру, обнаружила, что у детей, которые играют и притворяются, практикуя тем самым «веру в невозможное», впоследствии развиваются отличные познавательные способности.

Они лучше понимают гипотетические предположения, и у них определённо есть тенденция к развитию более продвинутой «теории ума», которая даёт им более глубокое понимание побуждений и намерений других людей.

«Многое из того, что они делают, притворяясь в ходе игры, — это, по сути, выдвижение гипотезы и приведение этой гипотезы к логическому выводу. Что интересно, Кэрролл тоже делал нечто подобное, у него вы можете увидеть ту же самую способность взять какую-то предпосылку и привести её к безумному выводу», — говорит она.

Приключения Алисы полны всевозможных сюрреалистических встреч. Трэвис Пру из Тилбургского университета в Нидерландах исследовал способ, с помощью которого сюрреалистическая и абсурдистская литература, вроде произведений Кэрролла, влияет на наше сознание.

Он обнаружил, что если истории, происходящие в странном, абсурдном мире, не оправдывают наших ожиданий, они тем самым делают наш мозг более гибким и более быстрым. У нас повышаются творческие способности, и мы быстрее принимаем новые идеи.

Таким образом, если вам нужно чем-то подстегнуть свой ум, наилучшим решением для этого может стать вечер с «Алисой».

«Я не сомневаюсь, что это стимулирует психические состояния, увеличивающие познавательные способности, и они заставляют нас создавать новые связи», — говорит Пру.

Элисон Гопник отмечает, что некоторые галлюциногены тоже могут помочь вам добраться до царства свободных ассоциаций, однако чтение, безусловно, более безопасный способ повернуть время вспять и взглянуть на мир под другим углом.

Как пишет Кэрролл: «В последнее время произошло столько странных вещей, что Алиса начала думать, что очень немногие вещи были действительно невозможны».

Его читатели, разумеется, с этим согласятся

Из: Factroom