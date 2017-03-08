5 народных гаданий с монетами

На монетах гадали с давних времен. Это один из самых простых способов гадания и одновременно один из самых информативных.

Монеты, кочуя из рук в руки, впитывают в себя огромное количество энергии и становятся энергетически заряженными. Эта энергия может быть использована для того чтобы заглянуть в будущее, не опасаясь последствий своего любопытства, — монеты являются сильным оберегом и защищают от злых сил и низших сущностей.

Орел или решка

Иногда чтобы узнать у судьбы всего и требуется «да» или «нет». В этом случае может помочь совершенно простое гадание с монеткой, извлеченной из повседневного обихода. Одну сторону монетки примите за ответ «да», другую — за ответ «нет».

После сформулируйте как можно более четко и понятно интересующий вас вопрос и правой рукой подбросьте монету вверх, стараясь сделать это так, чтобы монетка в воздухе перекувыркнулась несколько раз. Ответом на ваш вопрос будет та сторона, которая окажется верхом приземлившейся монетки. В этом гадании вопрос можно задать лишь один раз и смириться с ответом, каким бы он ни оказался.

Существуют также разновидности гадания путем подбрасывания монетки в воздух. В другом варианте монетка после заданного вопроса подбрасывается не один раз, а три раза. И если дважды, а то и трижды выпал орел, то ответ на интересующий вопрос — «да». Если же чаще падала решка, то ответ — отрицательный.

Гадание «Чернильный штамп»

Еще в одном варианте гадания с монетками для гадания понадобится не только монетка, но и листок бумаги и чернила. Чтобы получить ответ на волнующий вопрос, монетку следует окунуть в чернила, с помощью щипчиков или пинцета вытащить, аккуратно положить решкой на бумажный лист и оставить на пару часов, чтобы она высохла.

Далее ее следует убрать с листа бумаги и посмотреть на тот отпечаток, который она оставила. Если отпечаток цифры-номинала получился четким и ясным, то загаданное сбудется, и немалую помощь в этом окажет какой-то близкий вам человек. Если же отпечаток оказался смазанным, нечетким, то загаданное тоже может сбыться, но при условии, что вы приложите для этого собственные усилия. Ну а если цифр совсем не видно, то загаданное не сбудется, как ни старайся.

Гадание на трех монетах

Еще один способ гадания на монетах требует трех монеток — большой, средней и маленькой и трех листов бумаги. Этот вариант гадания — для того, чтобы узнать ответ, сбудется ли самое сокровенное желание.

Каждую монетку следует завернуть в бумагу и положить на ночь под подушку. Ответом на вопрос станет та монета, которую вы первой вытащите наугад утром.

Если вытянули самую большую монетку, то желание должно сбыться, средняя монетка тоже говорит, что желание сбудется, но не сразу, а по истечении какого-то времени. Ну а самая маленькая монетка — ответ отрицательный.

Гадания для путешественников

Для путешественников есть особый вариант гадания на монетах. С его помощью можно узнать, будет ли путешествие благоприятным.

Для начала надо вырезать из листа бумаги полосу шириной около 5-6 см и, длиной — 1-1,5 (ее надо склеить из отдельных полосок). Данная полоса — олицетворение вашего предстоящего пути.

Разложите «путь-дорожку» на полу или на столе и правой рукой запустите монетку катиться на ребре. Если монетка никуда не покатилась и упала сразу, то это неблагоприятный знак, и если есть возможность, то от- путешествия лучше отказаться.Если же ехать все-таки надо, то можно узнать количество неприятных ситуаций, которые могут возникнуть в пути: для этого монетку надо поднять и отправить дальше ее катиться с того места, где она упала. И сколько раз она на своем бумажном пути упадет, столько раз могут возникнуть неприятности в дороге.

Если же монетка с первого раза покатилась ровно и ни разу не упала, то поездка окажется удачной, без всяких неприятностей и неожиданностей.

Карты в помощь

Когда в жизни складываются сложные ситуации, в которых неясно, как поступить, то можно опять же разрешить все сомнения с помощью гадания на монетках. Для такого гадания потребуется одна монета и четыре игральные карты разных мастей, которые следует выложить в ряд.

Подбросьте монетку в воздух и посмотрите, на карту какой масти она упала. Если на бубны — то все сложится благоприятно и не о чем волноваться. Если на черви, то указывает, что с принятием окончательного решения не надо спешить и стоит подождать, потому что вы к нему пока не готовы. Трефы говорят, что волноваться не стоит, однако для принятия решения следует прислушаться к своему внутреннему голосу. А вот пики — знак неблагоприятный, говорящий, что дело сложится неудачно и сильно вас огорчит.

Подготовка к гаданию с монетами

Перед каждым гаданием необходимо заряжать монетки своей энергетикой — подержите их в руках около 5 мин. Важную роль также играет самочувствие в данный момент: если вы болеете или испытываете тревогу, напряжение — такое состояние абсолютно не годится для гадания. И помните, что с помощью монет нельзя пытаться нагадать нужный для себя результат и раз за разом повторять один и тот же вопрос, на который вы получили нежелательный ответ.

А еще не стоит задавать легкомысленные или шутливые вопросы — ответы на них будут стопроцентно неправильными, а Высшие силы за такие шуточки могут и обидеться.