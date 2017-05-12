5 фактов о красной нити на руке, о которых вы не догадывались

Мы замечаем ее на руке друга, потом видим у знаменитостей, а вот и соседка завязывает себе красную нитку. Что это? Загадочная нить судьбы, принадлежность к тайному сообществу или простая дань моде?

Давайте вместе откроем все секреты и таинство создания этого амулета.

Мудрость предков

Из поколения в поколение, от матери к дочери, от родителей к детям и внукам, из столетия в столетие передается традиция ношения красной нити. Практически во всех культурах издревле она считается мощным оберегом от дурного глаза, порчи и любого зла как внутреннего, так и окружающего.

Корни этой традиции связывают с Израилем и мудрецами-каббалистами. Так, утверждают, что это символ той самой нити, которой была обернута гробница великолепной Рахили – одной из прародительниц иудейского рода, воплощении материнской любви, жертвенности и защиты. Каббалисты первые начали использовать особую технологию, которая заряжала красную нить некой волшебной силой, благодаря чему она стала популярной во всем мире.

Но интересно, что у каждого народа есть свои легенды про этот талисман.

В славянской мифологии существует поверье о богине Лыбедь, которая подарила крестьянам секрет защиты дома и семьи, научив повязывать красную нить на плетень. В некоторых летописях Древней Руси подтверждается, что этот оберег дарует здоровье и бережет от сглаза. Как утверждали волхвы, красная шерстяная нитка вобрала в себя силу животного и солнца.

У старейшин цыганских народов тоже есть своя легенда. Согласно преданию, Святая Сара, наделенная даром предвидения, однажды спасла от преследователей святых апостолов. За это ей была даровано право выбрать первого цыганского барона. Девушка выдернула из своей красной шали длинную нить, разрезала на несколько маленьких и повязала на запястья претендентов. У одного из них – Иосифа, нить начала светиться. Он и стал первым бароном. С тех пор у цыган уже много веков соблюдается традиция повязывать претендентам на звание барона шерстяную красную нить.