5 фактов о красной нити на руке, о которых вы не догадывались

Мы замечаем ее на руке друга, потом видим у знаменитостей, а вот и соседка завязывает себе красную нитку. Что это? Загадочная нить судьбы, принадлежность к тайному сообществу или простая дань моде?

Давайте вместе откроем все секреты и таинство создания этого амулета.

Мудрость предков

Из поколения в поколение, от матери к дочери, от родителей к детям и внукам, из столетия в столетие передается традиция ношения красной нити. Практически во всех культурах издревле она считается мощным оберегом от дурного глаза, порчи и любого зла как внутреннего, так и окружающего.

Корни этой традиции связывают с Израилем и мудрецами-каббалистами. Так, утверждают, что это символ той самой нити, которой была обернута гробница великолепной Рахили – одной из прародительниц иудейского рода, воплощении материнской любви, жертвенности и защиты. Каббалисты первые начали использовать особую технологию, которая заряжала красную нить некой волшебной силой, благодаря чему она стала популярной во всем мире.

Но интересно, что у каждого народа есть свои легенды про этот талисман.

В славянской мифологии существует поверье о богине Лыбедь, которая подарила крестьянам секрет защиты дома и семьи, научив повязывать красную нить на плетень. В некоторых летописях Древней Руси подтверждается, что этот оберег дарует здоровье и бережет от сглаза. Как утверждали волхвы, красная шерстяная нитка вобрала в себя силу животного и солнца.

У старейшин цыганских народов тоже есть своя легенда. Согласно преданию, Святая Сара, наделенная даром предвидения, однажды спасла от преследователей святых апостолов. За это ей была даровано право выбрать первого цыганского барона. Девушка выдернула из своей красной шали длинную нить, разрезала на несколько маленьких и повязала на запястья претендентов. У одного из них – Иосифа, нить начала светиться. Он и стал первым бароном. С тех пор у цыган уже много веков соблюдается традиция повязывать претендентам на звание барона шерстяную красную нить.

Согласно еще одной древней легенде, ненецкая богиня Невехэге – мать всех богов, обходила любые болезни с помощью красной нити, а повязав ее на запястье заболевшим – исцеляла.

Также волшебной силой красных нитей для избавления от болезней и других бед пользовалась богиня Грея, которую почитали североамериканские индейцы.

Историй много, легенд не меньше, а уж мифов о красных таинственных нитях великое множество, но главный, сакральный факт остается – этот на первый взгляд простой талисман действительно обладает особой защитной силой и помогает уберечься от зла.

Только красная, и только шерстяная…



Красный – самый энергетически мощный цвет, ему покровительствует Марс – планета силы и защиты.

Именно поэтому наши предки так любили использовать его. Вспомните любимые украшения наших бабушек, прабабушек – красная вышивка на платьях и рубашках, коралловые бусы или браслеты.

Если с красным все понятно, то почему же шерсть? Казалось бы, какая разница из какого материала нить… Но нет, шесть тоже имеет свои секретных свойства. Оказывается, такая нить способна влиять на кровообращение в капиллярах. Повязав ее на запястье, вы ускорите заживление ран, снимете воспаление и значительно облегчите боль от растяжений сухожилий. Объясняется это свойство научными фактами и физическими свойствами шерсти – она является источником статического электричества. Другими словами, обладая определенной энергией, этот материал заставляет кровь ускориться до нормы

Не дань моде, а дань мудрости



На обложках модного глянца, на съемочной площадке и даже на красной дорожке мы можем увидеть селебрити с яркой красной нитью на запястье. Именно поэтому многие ошибочно думают, что это просто модный аксессуар. Но все совсем не так. Публичные люди, как никто другой подвержены негативу, осуждениям, зависти – вот почему многие из них используют “защитный красный браслет”.

Одной из первых его начала носить Мадонна. Больше 15 лет она является последовательницей мистического эзотерического течения – каббалы. Во многих интервью она рассказывает, как это учение помогло ей обрести душевный покой и наладить личную жизни. Сегодня красную нить для защиты от болезней, негатива и дурного глаза можно увидеть у Пэрис Хилтон, Эштона Катчера, Бритни Спирс, Веры Брежневой, Филиппа Киркорова, Деми Мур, Линдси Лохан, Кайли Миноуг, Ксении Собчак.

Как правильно повязать красную нитку



Согласно многовековой традиции, ее нужно плотно обвязать вокруг левого запястья 7 раз и закрепить каждый круг узлом, которых также должно быть обязательно семь. Согласно учению кабаллистов, нитку необходимо повязать именно вокруг левого запястья, так как негативная энергия входит в наше тело с левой стороны и, соответственно, красный оберег препятствует ей. Но одной лишь “волшебной” красной нитки не достаточно. Нужно чтобы ее повязал на руку особенный человек. Это должен быть возлюбленный, лучший друг, человек с чистым сердцем и сильной энергетикой, либо духовный наставник. Совершая этот ритуал, завязывающий должен сконцентрироваться на положительных эмоциях, читать молитвы и просить помощи и защиты у высших для вас.

Кабаллисты утверждают, что правильно завязанная нить – это невероятно сильный амулет, который начинает влиять на судьбу, защищать от любых невзгод и помогает достичь успеха и найти любовь. А нитка, завязанная самостоятельно, напротив, не значит ничего и от сглаза не уберегает.

У славян традиция немного отличается. Согласно славянским традициям, вы можете сами завязать нить, но при этом обязательно над каждым узелком попросите защиты и прочтите сильную молитву.

Если нить потерялась или порвалась…



Если ваша нить порвалась – не спешите толковать это как плохое предзнаменование. Все как раз наоборот. Если ваша “защитница” потерялась или порвалась – значит уберегла вас от большой беды или злого человека. Она выполнила свое предназначение и исчезла. Пришло время завязать новый оберег.



Используйте волшебство красной нити – светлую защиту дарованную нам Высшими Силами не только для того, чтобы уберечься от дурного, но и чтобы защитить в себе все светлое и доброе. Пусть нить защищает сердце, помогая ему дарить окружающим только лучи позитивной энергии.

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