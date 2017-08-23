49 вопросов, высвобождающих сознание

Мы становимся разумнее, глубже и сосредоточеннее. То же самое происходит с сознанием. Правда, неправильный вопрос может привести к апатии, стрессу и депрессии, поэтому к такой тренировке нужно подойти с умом.

Мы выбрали для вас именно те вопросы, которые помогут яснее размышлять, высвободить сознание и освежить собственную психику. Некоторые из них могут на время поставить в тупик, но все же сформулированы таким образом, чтобы в итоге вызвать улыбку и навеять приятный приток мыслей. Но наиболее важный терапевтический эффект, который они несут — желание действовать здесь и сейчас.