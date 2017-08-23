49 вопросов, высвобождающих сознание

Для мозга нет лучшей тренировки, чем искать решение проблемы, сформулированной в форме вопроса. Мы становимся разумнее, глубже и сосредоточеннее. То же самое происходит с сознанием. Правда, неправильный вопрос может привести к апатии, стрессу и депрессии, поэтому к такой тренировке нужно подойти с умом.

Мы выбрали для вас именно те вопросы, которые помогут яснее размышлять, высвободить сознание и освежить собственную психику. Некоторые из них могут на время поставить в тупик, но все же сформулированы таким образом, чтобы в итоге вызвать улыбку и навеять приятный приток мыслей. Но наиболее важный терапевтический эффект, который они несут — желание действовать здесь и сейчас.

 

  1. Если бы вы не знали, сколько вам лет, сколько бы себе дали?
  2. Что хуже: провалиться с треском или вообще ничего не делать?
  3. Если жизнь так коротка, то почему мы делаем так много из того, что не нравится и делаем мало из того, что нравится?
  4. Когда все было сказано и сделано, уверены ли вы, что сделали больше, чем сказали?
  5. Какая самая главная для вас вещь, которую нужно исправить в этом мире?
  6. Какая самая главная для вас вещь, которую нужно исправить в своей жизни?
  7. Если бы счастье было национальной валютой, какая бы работа сделала вас богатым/богатой?
  8. Вы делаете то, во что верите или довольствуетесь тем, что делаете?
  9. Если бы средняя продолжительность жизни составляла сорок лет, то как бы вы изменили свою жизнь?
  10. Вы больше переживаете о том, чтобы все сделать правильно или чтобы делать правильные вещи?
  11. Вы обедаете с тремя людьми, которых уважаете и которыми восхищаетесь. Они начинают критиковать близкого вам человека, не зная, что это ваш друг. Эта критика необоснована и несправедлива. Как вы поступите?
  12. Если бы вы могли дать единственный совет новорожденному ребенку, каким бы он был?
  13. Вы бы нарушили закон, чтобы спасти любимого человека?
  14. Считали ли вы когда-то что-то сумасшедшей мыслью, которую впоследствии принимали как невероятно креативную?
  15. Что вы делаете иначе, чем другие люди?
  16. Как так получается, что вещи, поступки или мысли, делающие лично вас счастливыми, не делают таковыми других людей?
  17. Есть ли что-то, чего вы не сделали, но должны были? Что вам помешало?
  18. До какой степени вы на самом деле контролируете свою жизнь?
  19. Есть ли нечто, за что вы цепляетесь, а нужно бы отпустить?
  20. Если бы вы родились и жили в другой стране, где бы вы мечтали жить?
  21. Нажимали ли вы на кнопку лифта больше, чем один раз? Почему?
  22. Кем бы вы больше хотели быть: обеспокоенным гением или счастливым идиотом?
  23. Почему вы — это вы?
  24. Хотели бы вы дружить с самим собой, если бы были другим человеком?
  25. Что хуже: когда лучший друг уезжает в другую страну или когда вы теряете связь с ним, живя рядом?
  26. За что вы наиболее благодарны?
  27. Что вы выберете: забыть старые воспоминания или никогда не иметь новых?
  28. Какое ваше самое лучшее детское воспоминание? Что в нем особенного?
  29. Когда в последний раз вы чувствовали себя живым и способным горы свернуть? Как вернуть это состояние?
  30. Если не сейчас, то когда?
  31. Воплощался ли в жизнь ваш наихудший страх?
  32. Вспомните случай пятилетней давности, когда вы были максимально расстроены. С высоты будущего это кажется теперь важным?
  33. Что вы должны потерять, чтобы достичь своей мечты?
  34. Было ли у вас так, что вы гуляли с человеком, не говоря ни слова, и это был один из лучших диалогов в жизни?
  35. Возможно ли точно узнать, что является добром, а что злом?
  36. Если бы вы выиграли сейчас миллион долларов, вы бы оставили свою работу?
  37. Что вы выберете: меньше работать или работать больше на работе, которую любите?
  38. Есть ли у вас ощущение, что проживали сегодняшний день уже сто раз?
  39. Когда в последний раз вы шагали во тьму, имея при себе лишь одну идею, в которую страстно верили?
  40. Если бы вы знали, что все, кого вы любите, умерли завтра, с кем бы сегодня провели время?
  41. Обменяли бы вы 10 лет своей жизни на то, чтобы быть невероятно привлекательным, богатым или известным?
  42. Какая разница между жить и жить по-настоящему?
  43. Как узнать, что пришла пора действовать вместо того, чтобы просчитывать риски?
  44. Если мы учимся на собственных ошибках, тогда почему так боимся их совершать?
  45. Что бы вы сделали, если бы знали, что никто в мире не осудит вас?
  46. Когда последний раз вы прислушивались к собственному дыханию?
  47. Что и кого вы любите больше всего? Как часто вы проявляете эту любовь?
  48. Хотите ли вы через пять лет помнить, что делали сегодня? Как прожить этот день, чтобы его помнить?
  49. Решения принимаются прямо сейчас. Принимаете ли вы их сами или позволяете другим делать это за вас?
Стиль изложения автора сохранён. Мнение
редакции может не совпадать с мнением автора.
Источник: 4Brain
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