49 вопросов, высвобождающих сознание

Для мозга нет лучшей тренировки, чем искать решение проблемы, сформулированной в форме вопроса. Мы становимся разумнее, глубже и сосредоточеннее. То же самое происходит с сознанием. Правда, неправильный вопрос может привести к апатии, стрессу и депрессии, поэтому к такой тренировке нужно подойти с умом.
Мы выбрали для вас именно те вопросы, которые помогут яснее размышлять, высвободить сознание и освежить собственную психику. Некоторые из них могут на время поставить в тупик, но все же сформулированы таким образом, чтобы в итоге вызвать улыбку и навеять приятный приток мыслей. Но наиболее важный терапевтический эффект, который они несут — желание действовать здесь и сейчас.
- Если бы вы не знали, сколько вам лет, сколько бы себе дали?
- Что хуже: провалиться с треском или вообще ничего не делать?
- Если жизнь так коротка, то почему мы делаем так много из того, что не нравится и делаем мало из того, что нравится?
- Когда все было сказано и сделано, уверены ли вы, что сделали больше, чем сказали?
- Какая самая главная для вас вещь, которую нужно исправить в этом мире?
- Какая самая главная для вас вещь, которую нужно исправить в своей жизни?
- Если бы счастье было национальной валютой, какая бы работа сделала вас богатым/богатой?
- Вы делаете то, во что верите или довольствуетесь тем, что делаете?
- Если бы средняя продолжительность жизни составляла сорок лет, то как бы вы изменили свою жизнь?
- Вы больше переживаете о том, чтобы все сделать правильно или чтобы делать правильные вещи?
- Вы обедаете с тремя людьми, которых уважаете и которыми восхищаетесь. Они начинают критиковать близкого вам человека, не зная, что это ваш друг. Эта критика необоснована и несправедлива. Как вы поступите?
- Если бы вы могли дать единственный совет новорожденному ребенку, каким бы он был?
- Вы бы нарушили закон, чтобы спасти любимого человека?
- Считали ли вы когда-то что-то сумасшедшей мыслью, которую впоследствии принимали как невероятно креативную?
- Что вы делаете иначе, чем другие люди?
- Как так получается, что вещи, поступки или мысли, делающие лично вас счастливыми, не делают таковыми других людей?
- Есть ли что-то, чего вы не сделали, но должны были? Что вам помешало?
- До какой степени вы на самом деле контролируете свою жизнь?
- Есть ли нечто, за что вы цепляетесь, а нужно бы отпустить?
- Если бы вы родились и жили в другой стране, где бы вы мечтали жить?
- Нажимали ли вы на кнопку лифта больше, чем один раз? Почему?
- Кем бы вы больше хотели быть: обеспокоенным гением или счастливым идиотом?
- Почему вы — это вы?
- Хотели бы вы дружить с самим собой, если бы были другим человеком?
- Что хуже: когда лучший друг уезжает в другую страну или когда вы теряете связь с ним, живя рядом?
- За что вы наиболее благодарны?
- Что вы выберете: забыть старые воспоминания или никогда не иметь новых?
- Какое ваше самое лучшее детское воспоминание? Что в нем особенного?
- Когда в последний раз вы чувствовали себя живым и способным горы свернуть? Как вернуть это состояние?
- Если не сейчас, то когда?
- Воплощался ли в жизнь ваш наихудший страх?
- Вспомните случай пятилетней давности, когда вы были максимально расстроены. С высоты будущего это кажется теперь важным?
- Что вы должны потерять, чтобы достичь своей мечты?
- Было ли у вас так, что вы гуляли с человеком, не говоря ни слова, и это был один из лучших диалогов в жизни?
- Возможно ли точно узнать, что является добром, а что злом?
- Если бы вы выиграли сейчас миллион долларов, вы бы оставили свою работу?
- Что вы выберете: меньше работать или работать больше на работе, которую любите?
- Есть ли у вас ощущение, что проживали сегодняшний день уже сто раз?
- Когда в последний раз вы шагали во тьму, имея при себе лишь одну идею, в которую страстно верили?
- Если бы вы знали, что все, кого вы любите, умерли завтра, с кем бы сегодня провели время?
- Обменяли бы вы 10 лет своей жизни на то, чтобы быть невероятно привлекательным, богатым или известным?
- Какая разница между жить и жить по-настоящему?
- Как узнать, что пришла пора действовать вместо того, чтобы просчитывать риски?
- Если мы учимся на собственных ошибках, тогда почему так боимся их совершать?
- Что бы вы сделали, если бы знали, что никто в мире не осудит вас?
- Когда последний раз вы прислушивались к собственному дыханию?
- Что и кого вы любите больше всего? Как часто вы проявляете эту любовь?
- Хотите ли вы через пять лет помнить, что делали сегодня? Как прожить этот день, чтобы его помнить?
- Решения принимаются прямо сейчас. Принимаете ли вы их сами или позволяете другим делать это за вас?
One thought on “49 вопросов, высвобождающих сознание”
Спасибо!!!Это было прекрасно!