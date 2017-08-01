400 тыс. трупов: Самое страшное лето Гитлера

В первой половине 1944 года ситуация на фронтах Великой Отечественной войны развивалась неравномерно. Если на территории Украинской Советской Социалистической Республики Красная армия уже вышла на государственную границу СССР и по большей части изгнала нацистских оккупантов, то в Белоруссии все складывалось далеко не так успешно: линия фронта проходила между Витебском и Жлобином, на самом востоке республики. Образовался огромный «балкон», с которого нацисты могли контратаковать вглубь территории СССР или наступать с фланга на советские войска на Украине. Оборону в Белоруссии держали около 1,2 миллиона гитлеровских войск (речь идет преимущественно о группе армий «Центр»), опирающихся, к тому же, на поддержку нацистских частей в Прибалтике и Польше.

Уже в марте 1944-го Иосиф Сталин задумал «выровнять» ситуацию путем проведения масштабной наступательной операции (названной в честь героя Отечественной войны 1812 года генерала Петра Багратиона). Окончательное решение по ней было принято в апреле. Тогда же был разработан оперативный план операции. Важную роль в ее планировании и проведении сыграл Константин Рокоссовский, получивший вскоре после ее начала звание маршала. Согласно некоторым источникам, именно Рокоссовский настоял на том, чтобы в начале наступления был на нанесен не один удар, а два, «охватывающие» Бобруйск.

Одним из ключевых факторов будущего успеха Красной армии в «Багратионе» стала дезинформационная кампания, проведенная общими усилиями армии, НКВД и СМЕРШ. Военные имитировали подготовку наступления в направлении Румынии, заставляя немецкую разведку «заметить» передвижение войск на правом фланге 3-го Украинского фронта. Специальные дезинформационные мероприятия через свои оперативные возможности организовали советские разведка и контрразведка — но, по словам отечественных историков спецслужб, детали этих операций по сей день держатся в секрете. Успех спецслужб СССР оказался ошеломляющим. Нацисты усилили свою группировку в Молдавии и Румынии, а командующий группой армий «Центр» генерал-фельдмаршал Эрнст Буш, до этого более ли менее успешно противостоявший советским войскам, расслабился и отправился в отпуск.

Самая масштабная операция Великой Отечественной символично стартовала в годовщину начала войны — 22 июня 1944-го. За три дня до этого в тылу у гитлеровцев резко активизировались партизаны. Около 200 тысяч белорусских мстителей атаковали коммуникации нацистов, устроив 10,5 тыс. взрывов на железнодорожных путях, мостах, шоссе и линиях связи, а также — массово атаковав колонны немецких войск, передвигающихся по дорогам Белоруссии.

После того, как тылы нацистов были парализованы партизанами, в движение пришли основные силы советских войск. К этому времени Красная армия сосредоточила на белорусском направлении около 1,2 миллиона человек во фронтовых частях и несколько сот тысяч в тыловых, создав на линии соприкосновения преимущество над немцами примерно в полтора раза. Кроме того, советские войска сконцентрировали в БССР в несколько раз большее, чем у немцев количество танков, пушек и самолетов.

22 — 24 июня началось наступление сил 3-го Белорусского и 1-го Прибалтийского фронта в районе Витебска. 43-я армия охватила город с Запада, а 39-я — с юга. Последняя наступала, не имея даже превосходства в живой силе — все решало мастерство военачальников, сумевших создать необходимую концентрацию войск в месте прорыва линии фронта. В результате умелых действий советских воинов, в районе Витебска был создан ряд котлов, в которых гибли или массово капитулировали гитлеровцы. 27 июня от оккупантов были освобождены Витебск и Орша. Под ними полностью погиб 53-й армейский корпус нацистов и частично — 6-й корпус. Потери Вермахта и СС составили 40 тысяч человек убитыми и 17 тысяч пленными.

27 июня части 2-го Белорусского фронта окружили, а 28-го — взяли приступом Могилев. Потери гитлеровцев на данном направлении составили 33 тысячи человек.