30 СОВЕТОВ ДЖУЛИИ ВАНГ О ЗНАКАХ, КОТОРЫЕ НУЖНО ЗАМЕЧАТЬ

1. Когда идёте по улице и видишь перо, лежащее на земле, подберите его и принесите домой, можете поставить в вазочку, повесить или даже положить на полочку. Это мощный оберег, дарованный Вам небом. Замечайте такие знаки духов.

2. Собирайте камни с рек. Они обладают большой силой и энергией.

3. Всеми силами пытайтесь помогать другим. Если не можете доставить радость, то хотя бы не вредите.

4. Трудности… формальность! Серьёзные трудности — это серьёзно, но формально! Есть небо, оно иногда за тучами, но стоит приложить усилия (сесть в самолёт, к примеру) и над этими тучами вы увидите всё то же голубое небо. Мира всем!

5. Чтобы приблизиться к мечте, порой достаточно сделать хотя бы один шаг. Не бойтесь трудностей, они всегда есть и будут. Белой дороги вам всем и во всех начинаниях!

6. Первоочередным вашим нравственным принципом должен быть отказ от причинения вреда кому бы то ни было. Этот принцип в вашей жизни должен быть очень твёрдым: «Я никому никогда не стану причинять вред». Подумайте….

7. Когда вы станете источником счастья живых существ, вы сами станете самыми счастливыми. А если вы стали источником страдания других, вы первый станете несчастным. Подумайте….

8. Хоть час в день уделяйте тишине… Она вам нужна так же, как и общение.

9. Умение любить — это самое высшее умение, что есть на земле. Умейте любить всех, даже ваших врагов!

10. Не бросайте в водоём мусор. Никакой. Дух воды может очень сильно разозлится. Чтобы задобрить Духа воды, можно в воду бросать хлеб, молоко, монетки.

11. Обычно мы называем всё прошлое золотым временем, золотыми деньками. Это ошибка. Очень важно помнить, что каждый наступающий момент в вашей жизни — это как раз то самое золотое время.

12. Нет совершенной религии и веры, нет худшей из них, Бог один. Так что молитесь кому хотите, но помните очень важные заповеди: живи по совести, уважай своих предков, люби.

13. Если у вас есть цель изменить мир, сначала измените себя. Научитесь обладать энергией радости и энергией любви. Это главные моменты и переживания человека. Улыбка, смех, радость обладают огромной силой. Когда вы научитесь этому, то откроете для себя «любовь».

14. Есть очень хорошая поговорка: «Не оскудеет река дающего». По возможности старайтесь давать деньги малоимущим и нуждающимся. Неважно какая это будет сумма, важен сам процесс.

15. Жизнь — чертовски короткий промежуток времени. Не тратьте его на ругань и слёзы, сквернословие и алкоголь! Вы можете творить добро, рожать детей, отдыхать и делать массу других приятных вещей!

16. Если ваш любимый человек начал злиться на вас, если вы не виноваты — обнимите его и держите крепко, он успокоится.

17. Если вам плохо на душе и вы ощущаете вялость вялость, просто пойте…. Пойте то, что вашей душе угодно. Ей иногда тоже хочется выговориться….

18. Помните всегда : нет самой верной религии, нет самой правильной веры, самых умных жрецов тех или иных культов. Бог один. Бог — это вершина горы, а разные веры и религии это подходы к этой вершине. Молитесь кому хотите, но знайте, главная ваша цель не быть без грехов, а достичь и познать Бога.

19. Если решили что — то делать, то не сомневайтесь в себе. Страх заставляет отступать вас от верного пути, ибо это и есть главный инструмент всего зла. При этом не теряйте надежды, если с первого раза что — либо не вышло. Каждая маленькая победа приближает к Большой.

20. Помните одну очень важную вещь по жизни: каждый получает по своим заслугам. Не допускайте проблемы в свою Душу, в свои мысли, тогда проблема не достигнет вашего тела.

21. Жизнь может поворачиваться к вам лицом, может другим местом, но мало кто понимает, что вы сами её и поворачиваете. Все дурные мысли в сторону других оборачиваются вам. Все зависти тоже идут в конце концов вам. А зачем это надо? Живите спокойно и размеренно… Завидовать нельзя, да и незачем… Ну, есть у того человека большая машина, но Душа то у него от этой машины лучше не станет… Золото — вообще грязный металл, ему нечего завидовать. Чаще улыбайтесь и вам тоже улыбнутся прохожие, близкие и даже сама жизнь.

22. Хочешь, чтобы тебя уважали, с уважением относись к другим. На добро отвечай добром, на зло отвечай безразличием. Человек, причинивший зло, больше будет страдать от того, что ты не обратил на это своё внимание.

23. Не пейте. Вообще не пейте. Спиртное гробит организм, мозг и Душу. Если вы шаман или эзотерик, или как — то ещё занимаетесь этими вещами и пьёте, значит у вас скоро кончатся все силы. Духи вас накажут. Алкоголь действительно убивает, не делайте глупостей. Для того, чтобы расслабиться есть баня, для того, чтобы повеселиться есть песни, для того, чтобы найти общий язык есть чай, а для того, чтобы познакомиться с женщиной есть в конце концов конфеты….

24. Ни о чём никогда не жалейте, это лишнее. Всё что происходит, происходит по воле Духов и всё к лучшему.

25. Камни, похожие внешне на животных, без обряда брать нельзя, иначе можно накликать беду. Если вы нашли такой камень и хотите забрать его с собой, то обратитесь к духу — хозяину места с просьбой взять камень и сделайте ему подношение. Затем накройте камень на земле белой тканью.

26. Слушая хорошую музыку, вы очищаете себя от негативной энергии, накопленной в течение дня. Музыка — это своеобразная медитация, способная привести вас в чувство и гармонию с самим собой.

27. Чтобы легче стало дышать, чтобы не давило на сердце, умейте плакать….

28. Если вы чувствуете, что ситуация, которая сложилась, нерешаема, поднимите руку повыше, потом резко опустите со словами: «да пошло оно нах…ен» и подумайте ещё раз! Как говорил Великий: «даже если тебя сьели, у тебя есть два выхода»

29. Когда женщина покупает продукты, она покупает будущее для счастья своей семьи. Каждый свежий, красивый, спелый и приятно пахнущий овощ или фрукт — это дань спокойной и счастливой жизни в этой семье. Мужчина, со своей стороны, должен обеспечить женщину деньгами, чтобы она смогла выбрать самые качественные продукты. Семья, в которой экономят на продуктах, становится бедной и несчастной, так как экономия на продуктах — это экономия на счастье своих собственных родственников.

30. Если вы чувствуете, что вам нехорошо, и вас что — то тревожит, начните выполнять плавные движения телом в виде танца. Вы вернёте свою энергию в прежнее русло и очистите ум от страдания.

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