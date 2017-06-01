3 заговора на все случаи жизни

Заговор на удачу и процветание

Время изменилось, но и сейчас заговоры не утратили популярность и сохранили свою могущественную силу, поэтому к ним прибегают многие люди. Единственное, чего стоит опасаться — ошибки при прочтении. В этом случае заговор не окажет никакого эффекта, поэтому будьте внимательны.

Чтобы удача сопутствовала во всем, заговор следует читать на символичную вещь, а затем хранить ее при себе. Энергия успеха и денег живет созвучно с влиянием Луны. Успех будет возрастать в том случае, если прочитать заговор в период роста ночного светила.

Возьмите блюдце, насыпьте на него 3 ложки соли, сверху — три ложки сахара, а затем — такое же количество риса. Должна получиться небольшая горка. В ее центр воткните булавку, иголку, купюру или монетку. Прочитайте слова заговора:

«При помощи Вселенной исполнится желание мое, согласно всем законам и порядкам. Тот, кто просит у Высших сил помощи, получает ее. Ко мне стремится удача извилистыми путями, процветание спешит за ней вслед. Вселенная поможет ухватить удачу за хвост. Да будет так».

Оставьте блюдо под светом Луны на всю ночь. Поутру возьмите из него заговоренную вещь и не расставайтесь с ней, особенно в тяжелых ситуациях.

Заговор на любовь и обретение счастья

Найти любовь, привлечь счастье и благополучие вы сможете с помощью заговора. Пламя свечи усилит эффективность слов, а вечернее время суток спрячет ваше персональное счастье под покровом темноты, так что его никто не сможет отыскать и забрать.

Держа свечу в правой руке, читайте слова на пламя и совершайте рукой круговые движения:

«Господи Боже, помоги мне обрести то, что так долго ищу на своем жизненном пути. Прибегаю к столь сильному способу, ведь хочу, чтобы ты точно услышал меня и помог заполучить любовь и благополучие в жизни. Пусть во всех любовных делах мне светит счастье, как сейчас все вокруг озаряет эта свеча. Я молю Тебя, Всевышний, пусть я буду получать всегда то, что желаю. Не ради корысти, а во благо. Аминь».

Заговор на защиту и помощь в делах

Заговор поможет защитить свое биополе от негатива, недоброжелателей, порчи и обрести заступничество Высших сил. Обряд будет особенно эффективным в период Полнолуния. Дождитесь полной Луны, подойдите к окну и, глядя на ночное светило, произнесите такие слова:

«Господи, спаси и сохрани раба своего (имя) от всякого врага, нечистой силы, дурных намерений. Пусть зло обходит стороной мой дом и дела мои, а недруги боятся меня подобно тому, как огонь боится воды, а дьявол— креста. Мои слова и твоя помощь поставят крепкую и нерушимую защиту от негатива и бесовского вмешательства. О, Всемогущий Создатель всего мира, прошу твоего заступничества, помоги преодолеть все сомнения, победить всех врагов и противников в делах моих. Озари жизнь мою светом и укрой от происков недругов. Да сбудется все, что сказано. Аминь».