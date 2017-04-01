3 вида передачи Силы рода

Существуют три вида передачи силы: родовая передача по крови, передача от человека к человеку и воспитание (ученичество) в традиции.

Передача по крови — в нашем понимании генетика. Сюда входят способности, таланты, но также и установки — элементы родовой памяти, которые формируют отношение к чему-либо. По крови передается внутренний статус, как безусловно ощущаемое право на определенное место в жизни.

По крови мы наконец получаем одну или несколько из «семи сил рода», иначе их еще называют правами. Есть право на здоровье, деньги, удачу, знание, власть, миссию (служение) и любовь. Далеко не у каждого рода есть все эти права, но один-два присутствуют практически у всех.

Силу по крови получают все! А вот воспользоваться ею удается далеко не каждому. Чтобы сила стала твоей и принесла пользу, ее нужно чувствовать и развивать. Чаще же у нас делается ровно наоборот. Сила предков отвергается, как отжившая свое. Одна из причин, почему так происходит — мы путаем качество силы и ее проявление в реалиях времени.

Например, пожилая мама живет скромно, лишнего рубля на себя не потратит. Дочь, по характеру транжира, ее осуждает: «скупая, жить не умеет!», хотя чуть что за деньгами бежит именно к маме. И та дает. А копнуть поглубже, так в роду по материнской линии не было ни одного бедствующего человека. Все с ранних лет работали, зарабатывали, потихоньку обрастали добром. Просто времена были такие, что принято было откладывать на сберкнижки, вкладывать в облигации, да особо и тратить было не на что. То есть, денежный поток у рода пусть не сильный, но стабильный. А дочь своей неприязнью к образу жизни матери, к ее привычке смотреть на цены, ходить в магазин, где подешевле и не покупать лишнего, от родовой силы отказалась. Вот у нее деньги как в песок и утекают.

Еще совсем недавно, каких то лет сто назад, дети следовали судьбе предков. Исключения, конечно, бывали, но все же сын кузнеца вероятнее всего становился кузнецом, сын плотника — плотником. По крови передавалась не только судьба, но и, как говорится, репутация. «Я — кузнец, и отец мой был кузнец, и дед кузнец, и прадед…» — это была лучшая «гарантия качества» и стабильный «хлеб».

То, что мы сейчас имеем право выбирать любую судьбу, любой вид деятельности — это не плохо. Но нужно понимать, что если вы выбираете нечто совершенно отличное от того, чем владели ваши предки, на родовую силу рассчитывать не придется. Нужно будет нарабатывать все самому, без поддержки свыше, опираясь только на свои силы и интуицию.

Сила по передаче — это соединения навыков и учения с духом. Обычно про личную передачу говорят в контексте народного целительства или магии. Бабушка-травница выбирала из числа внучек самую шуструю и внимательную, и начинала ее потихоньку учить, брала с собой на сбор трав, показывала что к чему. А умирая, звала к себе, клала руку на голову и что-то шептала. После ее смерти девочка начинала потихоньку повторять бабушкины рецепты, но также и привычки, а с годами становилась совсем как она, и внешне, и по-характеру. В таких случаях говорили, что бабушка обладала духом, и этот дух «перешел».

Дух понимали и как силу, и как сущность — помощницу, приглашенную в помощь и существующую в симбиотической связи с членами рода множество поколений. Народное знание сохранило описаний ритуалов приглашения Помощника (не пугать с «договором с нечистым» и спиритическими сеансами!).

Нельзя сказать, что все случаи, когда старики чему-то учили внуков, сопровождались передачами, но все же это случается достаточно часто. Много раз слышала от людей, «у меня такое чувство, что мне кто-то помогает». Или, «я знаю, что когда мне трудно, бабушка с того света меня поддерживает». Часто за этим стоит именно связь с родовым духом.

Дух рода обычно достается одному человеку из поколения, живет с ним до конца его дней, а потом переходит к другому. Этим частично объясняется то, почему, как говорят, «на детях гениев природа отдыхает». Дело в том, что творчество тоже может быть духом. ОДаренные — не зря говорят… Многих талантливых людей в старину считали едва ли не одержимыми. Также нам известны истории людей, которые внезапно обретали свой дар в зрелые годы, под воздействием обстоятельств связанных со смертью, с переходом…

Если вам была сделана передача, то вам лучше ее принять. При правильном обращении с силой у вас наверняка обострится интуиция, усилятся способности, вы будете обладать большим влиянием над людей. А вот если не примите, то, наоборот, могут обострится внутренние конфликты, депрессивные состояния, будет присутствовать ощущение, что живет не свою жизнь.