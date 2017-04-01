3 способа открыть дверь в ваше подсознание

2. ГИПНОТЕРАПИЯ

Гипноз работает, как медитация, единственная разница в том, что кто-то будет руководить вами на каждом шагу.

Многие люди находят, что медитация и визуализация не работают, потому что они отвлекаются, их телефон начинает звонить или они просто не могут понять, как расслабиться. Хороший гипнотерапевт может помочь во всех этих вещах.

Скорее всего, он выключит ваш телефон в начале сессии. Его спокойный голос и наставления будут держать вас в центре внимания, и тот факт, что вы, вероятно, заплатили деньги за проведение этой сессии, сделает вас гораздо более сконцентрированным.

Он научит вас, как расслабляться в среде, в которой вы можете чувствовать себя более спокойно.

Есть еще другие методы, а также множество медитаций и гипноза в режиме онлайн, бесплатно.

3. СОН

Вы засыпаете, думая о работе, о борьбе с любимым человеком, о всех поручениях, которые вы должны выполнить завтра или просто об одиночестве?

Это плохая привычка, которая учит нас воевать и бояться того, что мы ненавидим, вместо того, чтобы сосредоточиться и создать то, что мы любим. Это особенно печально, потому что, поскольку вы находитесь в спящем состоянии, вы просто вливаете эти идеи прямо в ваше подсознание.