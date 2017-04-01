3 простых способа вернуть удачу

Удача — очень размытое понятие. Для каждого она своя, и каждый вкладывает в это слово свой смысл. Для кого-то станет удачным выигрыш в лотерею, а кто-то будет считать себя счастливчиком, если вовремя успеет доехать до работы, избежав пробок на дороге. Для привлечения Фортуны не обязательно выискивать специальные ритуалы под каждую конкретную ситуацию. Достаточно знать несколько самых действенных и универсальных способов. Применяя хотя бы один из них, вы сможете подружиться с Удачей и использовать ее именно там, где считаете нужным, будь то счастливый лотерейный билет или вовремя подъехавший автобус.

Первый способ

Этот способ является самым главным. Пользуясь им ежедневно, вы сможете привлечь в свою жизнь не только удачные моменты и везение по мелочам, но и более серьезные улучшения. К вам беспрепятственно начнут поступать деньги в больших количествах, наладятся или улучшатся взаимоотношения с близкими и второй половинкой. Улучшиться качество жизни в целом, и нужные люди и возможности будут сами приходить к вам.

Способ этот требует одного — безусловной любви к себе и миру. Не нужно проделывать никаких сложных ритуалов, не нужно ничего сжигать и читать молитвы. Нужно просто принять и полюбить себя и окружающий мир. Если вы перестанете постоянно чего-то ждать и требовать то от мира, то от противоположного пола — по Вселенскому закону именно к вам и придет Удача, щедро одарив подарками.

Представьте: вы идете к друзьям и видите двух людей. Один из них сидит грустный и что-то недовольно бубнит себе под нос, а другой улыбается и радуется общению. К какому человеку вы подойдете? С кем вам захочется общаться — с тем, кто постоянно не доволен своей жизнью и всем, что его окружает, или с тем, кто открыт для общения и готов поделиться хорошим настроением с другими? Точно также и Удача приходит к жизнерадостным людям, которые не грустят в сторонке, жалуясь, что им вечно не везет. Может, кому-то такой способ покажется абсолютно никчемным: многие скажут: «Да я каждый день радуюсь, а толку никакого!» Но подумайте, действительно ли вы радуетесь, или это просто очередная маска и игра на публику?

Второй способ для привлечения удачи

Радуйтесь любым позитивным изменениям в вашей жизни. Если вы будете с благодарностью принимать даже самые маленькие подарки от Вселенной, то Фортуна обратит на вас внимание, и со временем их будет все больше и больше.

Снова представьте — вы решили сделать презент близкому человеку, у вас не очень много денег, но вы долго искали именно то, что должно его порадовать. Вручая подарок, вы ждете реакции, предвкушаете, как он обрадуется, ведь вы потратили свои силы, время и деньги. Но вдруг вместо благодарности вы слышите жалобы, что подарок вовсе не такой большой, как он ожидал, да и цвет такой ему совершенно не нравится. После такого отношения останется ли у вас желание еще раз преподносить ему сюрприз? Наверняка вы дадите себе обещание, что больше и пальцем не пошевелите.

А если человек искренне порадуется вашему подарку и почувствует, сколько любви было в него вложено, вы будете и дальше радовать его, стараться с каждым разом удивить еще больше, ведь ваш любимый так счастлив, получая от вас презенты. Поэтому в следующий раз, когда вам уступят место в автобусе, это еще не значит, что вы состарились или плохо выглядите — может, просто кто-то захотел сделать вам приятное. И когда вы найдете монетку на дороге, знайте — к вам возвращается Удача, не стоит жаловаться, что на эту копейку ничего не купишь. Поверьте, в следующий раз Судьба преподнесет вам гораздо больше.

Третий способ не менее действенный — это ваша улыбка

Но улыбка должна быть искренней, идущей от сердца. Улыбка не только способна растопить лед и решить любую сложную ситуацию. Также учеными доказано, что когда мы улыбаемся, в наш мозг идет сигнал, что у нас все отлично, и он начинает мыслить по-другому, перестраиваясь на позитивное мышление. Получается, что вы запускаете механизм «от обратного», но от этого он не становится менее действенным. Ведь известно, что люди, которые часто улыбаются, меньше болеют, выглядят моложе своих лет и более успешны во всех сферах жизни.

Эти способы очень просты в применении, и, пользуясь ими, вы ничего не потеряете — только приобретете. Ну а отличное настроение станет вашим неизменным помощником. Улыбайтесь, благодарите за подарки окружающий мир.