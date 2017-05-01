3 принципа, от которых зависит вся ваша жизнь

Автор The Simple Dollar Трент Хамм рассказывает, как правильно спланировать свое финансовое и профессиональное будущее. «Одна из самых мощных концепций, с которыми я когда-либо сталкивался за годы учебы и размышлений о личных финансовых вопросах, — это понятие о «будущем я».

«Будущий я» — это в значительной степени именно то, что вы подумали: это вы сами в какой-то момент будущего. Это не оптимистичный или пессимистичный вариант будущего, он должен быть настолько реалистичен, насколько возможно.

У меня есть жена и трое детей-школьников. У нас довольно хорошее финансовое положение, но оно могло бы быть лучше. У меня немного лишнего веса. У меня есть работа со свободным графиком, которая мне нравится, но это, вероятно, не будет длиться вечно.

Через 10 лет со мной останется жить только один ребенок, да и он покинет семейное гнездо уже через год. Полагаю, я все еще буду женат, так как наш брак кажется довольно крепким.

Если я не изменю некоторые вещи, то скорее всего у меня так и будет избыточный вес, что к тому времени скажется на моем здоровье. Если я буду поддерживать нынешний темп, то мое финансовое положение улучшится, но все равно не будет таким, как мне хотелось бы. У меня все такой же ограниченный круг общения и довольно невысокое положение в моем окружении.

Кроме того, я буду на 10 лет старше. Мне останется жить на 10 лет меньше. На 10 лет меньше возможностей выстроить мои финансы и взаимоотношения. У меня не будет так же много энергии и сил, как сейчас.

В идеале, у меня будет неплохое здоровье, но на это нет никаких гарантий. В идеале у меня будет хорошая работа, но тут тоже гарантий нет.

Можно было бы посчитать эту картину будущего пессимистичной, но правда в том, что она реалистична. Если я буду продолжать ежедневно жить так же, как сейчас, то это и есть та жизнь, которая ждет меня через 10 лет.

Связь между сегодняшним днем и «будущим я»: решения, которые я принимаю сегодня, формируют жизнь «будущего меня».

Финансовые решения, принятые сегодня, определяют финансовые возможности, которые будут у «будущего меня». Если я буду безрассудно тратить деньги прямо сейчас, то в данный момент это может приносить удовольствие, но я очень скоро об этом позабуду. С другой стороны, если я буду достаточно осмотрителен в тратах, то у меня будет множество вариантов в будущем.

Мой выбор, на что потратить время сегодня, определяет варианты жизни «будущего меня». Если я сегодня провожу много времени со своими детьми, то в дальнейшем у нас будут прочные отношения. И напротив, если я не уделяю им много времени, а делаю что-то другое — работаю, занимаюсь хобби или ковыряюсь в своем мобильнике, — мои отношения с ними будут слабее в их подростковом и зрелом возрасте.

Мой сегодняшний профессиональный выбор определяет профессиональные варианты, которые появятся у «будущего меня». Если я трачу время впустую, вместо того, чтобы делать продуктивные вещи, если я не делаю ничего за пределами рядовых рабочих задач, я никогда не обрету навыки и репутацию, которые мне нужны, чтобы хорошо продвинуться в карьере. Я навсегда застряну там, где нахожусь сейчас.

Мой сегодняшний социальный выбор помогает определить мои социальные возможности на завтра. Если я хочу выстроить более сильные социальные связи, я не могу позволить себе оставаться в стороне от социальных событий (или, что еще хуже, избегать их полностью). Мне нужно общаться и строить отношения. Друзья не падают с неба. Если я хочу быть опорой сообщества, мне не нужно отстраняться от событий этого сообщества и избегать добровольных обязанностей.

Мои сегодняшние решения в отношении здоровья помогают определить общее состояние здоровья и энергии на завтра. То, что попадает мне в рот сегодня, конечно, играет самую большую роль, но также влияет и уровень занятий физическими упражнениями и двигательной активности. Чем лучше я питаюсь и чем больше я тренируюсь сегодня, тем более здоровым я буду и тем лучше буду выглядеть в дальнейшем.

Я мог бы продолжать и дальше, но все эти примеры сосредоточены вокруг нескольких ключевых принципов.

Три основных принципа мышления «будущего я»

Если что-то, что вы делаете сегодня, не приносит долгосрочной выгоды, то, вероятно, не стоит этого делать. Если вы не можете легко сформулировать, как некое действие принесет вам пользу в будущем (через несколько месяцев или лет), то, вероятно, овчинка выделки не стоит.

Когда я сажусь за стол, краткосрочная часть мозга советует мне есть побольше всего самого вкусного, но с долгосрочной точки зрения это ужасно. Такой подход — не слишком хороший выбор с точки зрения долгосрочной выгоды; на самом деле это долгосрочная катастрофа. Гораздо лучше есть разнообразную пищу, но есть ровно до тех пор, пока вы голодны, а затем остановиться. Конечно, можно пробовать разные вкусные вещи, но не стоит есть их слишком много. Больше всего удовольствия приносят первые нескольких укусов, а когда чувство голода уходит, нет никаких причин, чтобы не отложить вилку.

Когда я думаю о том, как провести вечер, мой «краткосрочный» мозг говорит мне расслабиться, посидеть в интернете и проверить социальные медиа. В долгосрочной перспективе, однако, это не принесет вообще никакой пользы. Гораздо лучше провести это время с женой и детьми, чтобы укрепить семейные отношения, или сходить на какое-то общественное мероприятие, где я смогу выстроить социальные отношения и укрепить свое общественное положение. Также можно уделить это время онлайн-занятиям, на которых я узнаю что-то новое, или чтению сложной книги, чтобы потренировать свой ум, или физическим упражнениям, или домашним делам.

Второй принцип так же прост: делать что-то с прицелом на долгосрочную перспективу не означает быть несчастным сегодня. Это значит, что вам нужно копнуть немного глубже и попробовать сделать кое-что в другой манере.

Например, изменение принципов ведения расходов может причинить вам неудобства, но важно просто попробовать несколько разных стратегий, позволяющих тратить меньше денег, и посмотреть, какая из них на самом деле вам подходит. Покупка брендового мыла подходит? Вы на самом деле замечаете разницу? А как насчет того, чтобы оставить кофе в холодильнике, а затем разогреть его утром вместо того, чтобы заезжать в кафе? Есть много маленьких вещей, которые вы можете сделать. Какие-то подойдут вам, какие-то — нет.

Тем не менее, попытка применить хотя бы некоторые из них принесет изрядную долгосрочную выгоду. Если вы найдете экономически более эффективный способ делать что-то или обнаружите, что не получали на самом деле пользы от более дорогого варианта, вы выиграете с точки зрения долгосрочной финансовой гонки.

Изменения в питании для некоторых могут показаться ужасными, но истинный ключ к устойчивому улучшению вашего питания в том, чтобы пробовать разные продукты и отмечать, какие из них вам нравятся, а какие нет, продолжая наслаждаться теми блюдами, которые вы любите. В первую очередь вам нужно научиться останавливаться, обращать внимание на свое тело и откладывать вилку, когда ваше тело больше не сигнализирует «Я голоден!!».

Изменения привычных подходов к свободному времени также могут быть неприятными, но, опять-таки секрет в том, чтобы найти вещи, которые вы любите и которые приносят вам удовлетворение, будь то сиюминутное удовольствие или чувство, что вы сделали что-то важное и перспективное. Если вы делаете что-то в свое свободное время и не чувствуете удовлетворения… какой в этом смысл? Найдите что-то, что приносит вам удовлетворение и заставляет вас чувствовать, что вы создаете что-то значимое. Вы вряд ли ошибетесь.

Третий принцип также очень важен: постоянно оценивайте свой выбор и не бойтесь критиковать себя до тех пор, пока это ведет к улучшениям. Абсолютно никто на земле не совершенен с этой точки зрения. Мы все настроены мыслить в краткосрочной перспективе, начиная с диких времен, когда на нас постоянно могли напасть дикие звери или враги, либо мы могли в любой момент умереть от голода. Мы мыслили краткосрочными категориями, потому что так было нужно, и выжили именно те, кто был настроен на это. Сегодня нет необходимости так мыслить, но мы по умолчанию делаем это, потому что так запрограммированы. Иногда мы просто ошибаемся и идем по этому краткосрочному пути.

Разница между успехом и провалом не в том, что вы всегда ставите «будущее я» на первое место, а в том, что вы делаете шаг назад и задумываетесь о своих поступках, задаетесь вопросом, почему вы совершаете их, и пытаетесь найти способ сделать это лучше.

Есть целый ряд стратегий, которые помогают сделать это:

Одна большая стратегия — думать о вашем ежедневном выборе, пока вы едете на работу или делаете что-то другое, что не требует особой концентрации. Просто пробежитесь по тем вещам, что вы делаете постоянно или сделали в последнее время, и оцените их влияние на ваше «будущее я». Если вам не нравится это влияние или вы не находите положительного воздействия, то спросите себя, есть ли лучший способ использовать время, энергию, концентрацию или деньги.

Еще одна интересная стратегия — вести дневник. Выделите всего несколько минут в день, чтобы обдумать все, что произошло за день — лучшие ваши ходы, а также худшие ошибки, — а затем кратко оценить их. Как можно сделать «лучший ход» образцом? Как нужно поступить в случае с «худшей ошибкой», чтобы не повторять ее? Запись вещей на бумаге — отличный способ пошевелить мозгами.

Я считаю, что любой метод, который помогает улучшить концентрацию, — это хорошо. Сотовые телефоны разрушают концентрацию, поэтому я часто выключаю свой мобильник и не ношу его с собой все время. Когда я работаю за компьютером, я стараюсь свести к минимуму все отвлекающие факторы. Кроме того, я каждый день выделяю время для медитации, которую считаю «прокачиванием» своего навыка сосредоточенности.

Определите «будущего себя»

Итак, как же будет выглядеть ваше «будущее я»?

На самом деле это трудная задача, потому что многие люди смотрят в будущее с оптимизмом. Люди склонны думать, что все будет хорошо. Они склонны думать, что хорошие вещи в их жизни будут продолжаться, а по крайней мере некоторые проблемы исправятся.

Выстраивание реалистичного взгляда на ваше «будущее я» может быть болезненным, и люди, как правило, не любят этого делать. Но задача не в том, чтобы написать для себя апокалиптический сценарий. Задача в том, чтобы представить себе, что именно случится с вами, если вы продолжите принимать те же самые решения и делать те же самые ежедневные дела.

Растет ли ваша стоимость из года в год? Насколько она выросла или уменьшилась в прошлом году? Если вы прогнозировали изменения на 10 лет вперед, то как они выглядят? Не пытайтесь сделать «исключение» для чего-то «особенного» в этом году, потому что такое «особенное» будет появляться чуть ли не каждый год. Это упражнение куда сложнее ежедневных размышлений о финансовом выборе.

Как развивается ваша карьера? Вы активно продвигаетесь вперед по проектам? Вы приобретаете навыки, которые помогут вам получить продвижение по службе или повышение зарплаты? Или вы просто держитесь на одном месте, потому что можете? Есть ли риск, что ваша работа будет автоматизирована в ближайшие 10 или 20 лет? Что вы предпринимаете по этому поводу? Если вы не поменяете подход к построению карьеры, где вы будете через 10 лет?

Как развиваются ваши ключевые взаимоотношения? У вас есть костяк друзей, которым вы довольны? Если нет, то что вы делаете, чтобы найти этих друзей? Если вы не проявляете особой активности, то вы не сможете создать социальный круг для себя. У вас крепкий брак? Что вы делаете каждый день, чтобы сохранять его крепким? Есть ли у вас дети? Какие у вас с ними отношения? Что вы делаете каждый день (или чуть реже, если они старше), чтобы сохранить эти отношения?

Как ваше здоровье? Вы прибавили в весе? Или он стабилен? У вас здоровый вес? Достаточно ли вы двигаетесь? Помните, что в течение ближайших 10 лет почти все факторы вашего здоровья немножко сдвинутся в плохом направлении, и если вы не примете позитивные решения, чтобы противодействовать этому, вы будете медленно терять форму.

Вы можете оценить свою духовную жизнь, психическое здоровье, а также все другие ключевые сферы вашей жизни точно так же. Если что-то в этих областях остается стабильным, довольны ли вы этой стабильностью? Будет ли ваша жизнь в течение 10 лет достаточно хорошей, если вы будете просто поддерживать стабильность в этой области?

Почти всегда, когда вы создаете реалистичный взгляд на ваше «будущее я», некоторые аспекты этой картины вам не нравятся. Может быть, вы будете недовольны вашим здоровьем, карьерой или взаимоотношениями. Может быть, вы будете недовольны массой вещей. Это хорошо. Вы должны быть чем-то недовольны. Это означает, что вы хотите лучшей жизни для себя, и это самый верный способ начать улучшать ее.

Улучшение вашего «будущего я»

Как именно это сделать? Как сформировать реалистичный взгляд на ваше «будущее я» и использовать его, чтобы добиться чего-то лучшего?

Это просто. Просто возьмите те области, которые беспокоят вас больше всего в вашем «будущем я» и сосредоточьтесь на их улучшении, последовательно делая долгосрочный выбор в своей повседневной жизни, как было описано ранее.

Если вы обеспокоены здоровьем вашего «будущего я», начните каждый день делать долгосрочный выбор в отношении здоровья. Выберите более правильную диету. Делайте чуть больше физических упражнений. Не нужны радикальные перемены. Просто внесите некоторые изменения, которые будете поддерживать.

Если вас беспокоит финансовое положение «будущего я», скорректируйте свое финансовое поведение. Прекратите тратить деньги на самые легкомысленные статьи вашего бюджета. Поищите более умные замены регулярным расходам. Попробуйте покупать оптом некоторые нескоропортящиеся вещи. Каждый раз, когда вы собираетесь тратить деньги, посмотрите на это с точки зрения долгосрочной перспективы.

Если вы обеспокоены долгосрочной карьерой, начните принимать решения на работе с прицелом на долгосрочную перспективу, а не просто с целью отсидеть день. Найдите, что вы можете улучшить с точки зрения производительности труда. Всякий раз, когда вы ловите себя на том, что сидите, ничего не делая, посмотрите, есть ли способ использовать это время лучше, чтобы улучшить свои долгосрочные карьерные перспективы. Подумайте, поможет ли вам в этом образование, а затем поставьте себе цель получить его.

Независимо от того, какая это сфера — финансовая, профессиональная, социальная, физическая, умственная, духовная, семейная, — посмотрите на решения, которые вы принимаете сегодня, а затем спросите себя, каков лучший долгосрочный вариант этого решения.

Когда вы найдете его и начнете делать это, вы больше не будете чувствовать себя «несчастным». Вы начнете замечать, как ваша жизнь становится лучше благодаря вашему выбору, а также поймете, что на самом деле не так уж много потеряли в краткосрочной перспективе.

Заключение

Финальный вывод таков: лучшее враг хорошего. Цель мышления в духе «будущего я» — не в том, чтобы превратиться в какое-то совершенное существо, которое всегда сосредоточено на оптимальной жизни. Мало того, что этого не случится, так это и не совсем здорово. Иногда краткосрочное решение бывает действительно лучшим.

Идея заключается в том, чтобы просто держать в уме свое «будущее я». Думать о нем регулярно. Я думаю о своем «будущем я» несколько раз в день. Я хочу, чтобы жизнь «будущего меня» была великолепной, и это мотивирует меня, чтобы принимать лучшие решения в жизни. Это мотивирует меня ставить перед собой амбициозные цели, придерживаться этих целей или искать способы, чтобы сделать какое-то похожее дело, если цель трудна.

Я не всегда делаю идеальный долгосрочный выбор, но я не убиваюсь из-за этого. Вместо этого я просто думаю о лучших вариантах, когда еду домой после того, как отвез детей на футбольную тренировку, или пока моюсь в душе, или когда иду спать, или когда жду врача. Я ежедневно уделяю некоторое время ведению дневника и обычно думаю о своем «будущем я» в это время тоже. Цель состоит в том, чтобы медленно сделать долгосрочный выбор привычным, тем, который делается по умолчанию, потому что он выглядит лучшим решением.

Я никогда не добьюсь совершенства в этом деле, но это не главное. Главное — стать в этом лучше, и все, что нужно сделать — это стать немного лучше в том, что оказывает огромное влияние на качество жизни моего «будущего я». И это правда замечательная цель» опубликовано econet.ru

©Трент Хамм